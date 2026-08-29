Bác sĩ chỉ 3 cách nhận biết cải thảo nghi bị ngâm formaldehyde, đi chợ nên biết để tránh mua nhầm

Cải thảo là loại rau quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình, có thể dùng để luộc, xào, nấu canh hoặc làm kim chi. Tuy nhiên, một vụ việc liên quan đến cải thảo bị nhúng hóa chất tại Trung Quốc gần đây đã khiến vấn đề an toàn thực phẩm một lần nữa nhận được sự quan tâm.

Ngôi sao dẫn nguồn tin từ Đài Phát thanh Trung Quốc cho biết ngày 24/8, bác sĩ Cui Shenmei, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Thanh Hoa, đưa ra một số dấu hiệu giúp người tiêu dùng nhận biết cải thảo nghi từng được xử lý bằng formaldehyde. Ba cách được chuyên gia đề cập là quan sát, ngửi và sờ trực tiếp phần rau khi mua.

Nhìn phần gốc để nhận biết cải thảo có bất thường

Theo bác sĩ Cui Shenmei, phần gốc là một trong những vị trí người tiêu dùng có thể quan sát đầu tiên khi lựa chọn cải thảo.

Cải thảo thông thường sau khi thu hoạch và bảo quản một thời gian sẽ dần có những thay đổi tự nhiên. Phần gốc có thể chuyển sang màu vàng hoặc nâu, cây mất dần độ căng và một số lá bên ngoài bắt đầu héo, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng.

Trong khi đó, cải thảo nghi được xử lý bằng formaldehyde có thể giữ phần gốc trắng bóng, ít thay đổi màu sắc và toàn bộ cây vẫn duy trì vẻ căng chắc bất thường trong thời gian dài.

Tuy nhiên, đây chỉ là dấu hiệu để người mua đặt nghi vấn, không thể dùng riêng đặc điểm hình thức để khẳng định một cây cải thảo có chứa formaldehyde. Màu sắc và độ tươi của rau còn phụ thuộc vào giống, thời gian thu hoạch, điều kiện bảo quản và nhiệt độ.

Ngửi cải thảo trước khi cho vào giỏ hàng

Bên cạnh quan sát, người tiêu dùng có thể kiểm tra mùi của cải thảo. Rau tươi bình thường thường có mùi đặc trưng nhẹ của rau củ và đất, không gây cảm giác khó chịu rõ rệt.

Theo bác sĩ Cui Shenmei, nếu phần gốc hoặc mặt ngoài của lá xuất hiện mùi hăng, nồng hoặc khó chịu bất thường, người mua nên thận trọng và tốt nhất không lựa chọn sản phẩm đó.

Đặc biệt, không nên có tâm lý cho rằng chỉ cần mang rau về rửa thật kỹ là có thể loại bỏ hoàn toàn mọi nguy cơ từ hóa chất. Khi nghi ngờ thực phẩm không an toàn, lựa chọn tốt nhất vẫn là không mua hoặc không sử dụng.

Sờ phần cuống, nếu quá cứng và đơ cần thận trọng

Một cách khác được bác sĩ Cui đề cập là kiểm tra độ mềm của rau. Cải thảo thông thường có độ chắc nhất định nhưng phần cuống và lá vẫn có độ mềm tự nhiên.

Trong khi đó, cải thảo nghi từng được xử lý bằng formaldehyde có thể xuất hiện tình trạng cuống cứng, đơ và thiếu độ mềm tự nhiên.

Ba dấu hiệu trên gồm phần gốc trắng bóng bất thường, mùi hăng khó chịu và cuống cứng có thể giúp người tiêu dùng có thêm căn cứ khi lựa chọn rau. Dù vậy, cần nhấn mạnh rằng không có cách kiểm tra bằng mắt, mũi hoặc tay nào có thể xác định chắc chắn formaldehyde trong thực phẩm. Việc xác định hóa chất tồn dư cần dựa vào phương pháp kiểm nghiệm chuyên môn.

Vụ cải thảo nhúng hóa chất gây lo ngại về an toàn thực phẩm

Những khuyến cáo trên được đưa ra sau vụ việc thương lái bị phát hiện nhúng cải thảo vào dung dịch formaldehyde trong quá trình thu mua tại huyện Khang Bảo, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Sau khi vụ việc được phát hiện, Văn phòng An toàn Thực phẩm Quốc vụ viện Trung Quốc cùng các cơ quan liên quan đã yêu cầu chính quyền địa phương điều tra, xử lý những người liên quan, đồng thời truy tìm nguồn gốc và đường đi của số cải thảo có vấn đề nhằm ngăn sản phẩm tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Formaldehyde là một hóa chất được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp nhưng không phải chất bảo quản được phép sử dụng tùy tiện trong thực phẩm. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đã xếp formaldehyde vào nhóm chất gây ung thư cho người. Thông tin trên VTC News.

Tiếp xúc với formaldehyde ở nồng độ cao có thể gây kích ứng mắt, mũi, họng và đường hô hấp. Việc phơi nhiễm qua đường tiêu hóa cũng có thể gây kích ứng niêm mạc, buồn nôn, nôn và đau bụng, tùy thuộc vào lượng tiếp xúc và nhiều yếu tố khác.

Do đó, người tiêu dùng không nên chủ quan trước những thực phẩm có dấu hiệu bất thường, đặc biệt khi sản phẩm có mùi hóa chất rõ rệt hoặc không có nguồn gốc xuất xứ đáng tin cậy.

Làm gì khi mua cải thảo để giảm nguy cơ?

Thay vì chỉ dựa vào một vài mẹo nhận biết bằng cảm quan, điều quan trọng hơn là lựa chọn rau tại những địa chỉ kinh doanh uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản phù hợp.

Khi mua cải thảo, người tiêu dùng nên ưu tiên những cây có màu sắc tự nhiên, lá và cuống không có dấu hiệu bất thường, không xuất hiện mùi hóa chất hoặc mùi lạ. Nếu phát hiện sản phẩm nghi ngờ đã bị xử lý bằng hóa chất, không nên cố sử dụng vì tiếc của.

Theo khuyến cáo được bác sĩ Cui Shenmei đưa ra, với cải thảo đã mua về, người tiêu dùng có thể cắt bỏ một phần gốc, loại bỏ khoảng hai đến ba lớp lá bên ngoài, sau đó rửa sạch và ngâm trong nước sạch khoảng 10-15 phút, có thể thay nước một lần. Rau nên được chế biến chín bằng các phương pháp như chần, xào hoặc hầm.

Tuy nhiên, những biện pháp này không nên được hiểu là có thể loại bỏ hoàn toàn formaldehyde hoặc biến một thực phẩm đã bị nhiễm hóa chất thành an toàn. Nếu nghi ngờ rau đã được xử lý trái phép bằng hóa chất, cách an toàn nhất vẫn là không sử dụng.

Đối với các gia đình, đặc biệt có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh lý đường tiêu hóa, việc lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng càng cần được chú trọng. An toàn thực phẩm không bắt đầu từ khâu nấu nướng mà bắt đầu ngay từ lúc lựa chọn nguyên liệu.