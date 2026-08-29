Chỉ chọn đúng 3 nguyên liệu, tôi có ngay mâm cơm sang xịn ngày mưa cho 4 người

Không cần đi chợ với một danh sách dài, tôi chỉ chọn đúng 3 nguyên liệu chính là cá chim, tôm và cải ngọt. Từ đó, với vài gia vị có sẵn trong bếp, tôi làm được mâm cơm 4 món cho 4 người: vừa đủ cá, tôm, rau, canh, lại nhìn khá đầy đặn và bắt mắt.

Nguyên liệu chính

1 con cá chim

500g tôm

1 bó cải ngọt

Gia vị có sẵn: Hành, tỏi, gừng, hành lá, nước mắm, xì dầu, đường, tiêu, dầu ăn.

Thực đơn gồm 4 món

Cá chim hấp xì dầu

Tôm rim mặn ngọt

Canh cải ngọt nấu tôm

Cải ngọt xào tỏi

1. Cá chim hấp xì dầu

Ảnh minh họa

Cá làm sạch, khứa vài đường trên thân rồi ướp cùng gừng, hành và một chút tiêu. Hấp cá đến khi chín mềm.

Trong lúc đó, pha xì dầu với một chút đường. Khi cá gần chín, rưới hỗn hợp này lên trên, thêm hành lá rồi hấp thêm vài phút.

Trước khi ăn, có thể rưới một ít dầu nóng lên hành để món cá thơm hơn. Chỉ cần đặt nguyên con cá lên đĩa là mâm cơm đã trông “sang” hơn hẳn.

2. Tôm rim mặn ngọt

Chia tôm thành hai phần, phần lớn dùng để rim.

Tôm rửa sạch, để ráo rồi cho vào chảo cùng nước mắm, một chút đường và tiêu. Rim ở lửa vừa đến khi nước sốt sánh lại, bám đều quanh từng con tôm.

Món này có màu đỏ đẹp mắt, vị mặn ngọt vừa phải và đặc biệt rất hao cơm.

Ảnh minh họa

3. Canh cải ngọt nấu tôm

Phần tôm còn lại bóc vỏ, băm hoặc thái nhỏ.

Phi thơm hành, cho tôm vào đảo nhanh rồi thêm nước. Khi nước sôi, cho cải ngọt vào, nêm nếm vừa ăn và tắt bếp.

Canh có vị ngọt tự nhiên từ tôm, rau lại thanh mát nên rất hợp để cân bằng với món tôm rim.

4. Cải ngọt xào tỏi

Phần rau còn lại rửa sạch, để ráo.

Phi thơm tỏi, cho rau vào xào nhanh trên lửa lớn. Nêm một chút gia vị rồi đảo đến khi rau vừa chín tới là tắt bếp.

Xào nhanh giúp rau giữ được màu xanh và độ giòn.

Thành phẩm

Chỉ với 3 nguyên liệu chính, tôi đã có một mâm cơm đủ 4 món cho 4 người. Ở giữa là đĩa cá hấp nóng hổi, bên cạnh là tôm rim đỏ au, rau xào xanh mướt và bát canh thanh mát.

Không cần nguyên liệu quá đắt tiền, cũng không phải nấu những món cầu kỳ. Chỉ cần biết cách chia nguyên liệu và kết hợp món ăn, một bữa cơm thường ngày vẫn có thể đầy đặn, ngon mắt và khiến cả nhà muốn ngồi vào bàn ngay.