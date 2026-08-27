3 món món chay ngon từ hoa chuối lạ miệng đổi vị cho bữa cơm gia đình những ngày sau Rằm tháng 7

Sau vụ Hải Sapa TV quảng cáo thịt trâu Ấn Độ thành đặc sản Tây Bắc: Hướng dẫn làm thịt trâu gác bếp tại nhà dễ dàng, thơm ngon và an toàn GĐXH – Vụ Hải Sapa TV quảng cáo thịt trâu Ấn Độ thành đặc sản Tây Bắc khiến nhiều người quan tâm hơn về nguồn gốc của món ăn. Từ vài nguyên liệu, bạn có thể làm món đặc sản này ngay tại nhà dễ dàng, thơm ngon mà không lo nguồn gốc.

Từ vụ Hải Sapa TV quảng cáo thịt trâu Ấn Độ thành đặc sản Tây Bắc: Cách để chọn thịt trâu gác bếp chuẩn vị GĐXH – Vụ Hải Sapa TV bị khởi tố liên quan đến việc quảng cáo thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ thành “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc” một lần nữa khiến người tiêu dùng lo ngại về món ăn này. Cùng tìm hiểu cách lựa chọn thịt trâu gác bếp chất lượng và ngon.

Hoa chuối là nguyên liệu quen thuộc trong những món gỏi, nộm, canh… Với đặc điểm giòn, hơi chát nhẹ, ngấm vị, hoa chuối có thể chế biến nhiều cách khác nhau. Dưới đây là 3 món chay đơn giản, lạ miệng có thể thực hiện tại nhà.

Nộm hoa chuối - Món chay ngon từ hoa chuối dễ làm và bổ dưỡng cho sức khỏe

Nguyên liệu làm nộm hoa chuối

+ 1 hoa chuối

+ 150gr lạc rang

+ 2 nhánh hành boa rô

+ Ớt, chanh, rau thơm

+ Đường, bột nêm chay, nước mắm chay

Ảnh: Mỹ Lộc

Cách làm nộm hoa chuối

Hoa chuối thái thành từng lát mỏng, ngâm luôn vào chậu nước có pha chút nước chanh để không bị thâm đen. Ngâm khoảng 10 phút, vớt hoa chuối ra rổ để ráo nước.

Lạc rang giã nhỏ. Hành boa rô cắt rễ, rửa sạch và thái khúc nhỏ. Rau thơm gồm rau tía tô, rau kinh giới, rau húng nhặt sạch, rửa với nước rồi thái nhỏ.

Pha nước trộn nộm gồm đường, nước mắm chay, hạt nêm chay và nước cốt chanh theo khẩu vị của gia đình.

Hoa chuối sau khi để ráo tiếp tục vắt nhẹ cho bớt nước rồi cho vào bát to. Thêm nước trộn, hành boa rô và rau thơm, đảo đều và để khoảng 5-10 phút cho hoa chuối ngấm gia vị. Cuối cùng là rắc lạc rang lên trên là có thể thưởng thức.

Món nộm có độ giòn của hoa chuối, vị chua ngọt đậm đà cùng mùi thơm của các loại rau và vị bùi của lạc rang.

Hoa chuối giả cá cơm kho

Món ăn có lớp ngoài giòn, phần hoa chuối bên trong vẫn giữ được độ dai nhẹ, kết hợp với vị mặn ngọt cay của nước sốt, khá thích hợp dùng cùng cơm nóng.

Nguyên liệu

+ 1 chiếc hoa chuối

+ Bột chiên giòn

+ Nước tương chay, bột ớt, đường

+Hạt tiêu, bột nghệ, chanh, dầu ăn

Ảnh: Lan Hương

Cách làm hoa chuối giả cá cơm kho

Hoa chuối bỏ những lớp vỏ màu hồng đậm, chỉ lấy phần nụ hoa ở bên trong. Lớp vỏ non bên trong có thể thái mỏng để ăn sống hoặc chế biến các món ăn khác. Nụ hoa chuối bỏ đi cuống, nhụy cứng rồi ngâm với nước có pha nước cốt chanh khoảng 10 phút cho không bị thâm. Khoảng 10 phút sẽ vớt ra, để ráo.

Cho bột chiên giòn, chút nghệ và nước và bát khuấy đều tạo thành hỗn hợp sền sệt.

Đun nóng dầu, nhúng từng nụ hoa chuối vào hỗn hợp bột rồi đem chiên tới khi lớp vỏ bên ngoài vàng giòn. Gắp ra để ráo dầu.

Tiếp theo, cho nước tương chay, bột ớt, đường và một chút nước vào chảo. Đun nhỏ lửa, khuấy đều rồi cho phần hoa chuối đã chiên vào đảo nhẹ. Đun tới khi phần nước sốt sánh lại và bám đều quanh hoa chuối thì tắt bếp.

Hoa chuối chiên giòn

Theo hướng dẫn của mẹ đảm Lan Hương (Hà Nội), mọi người có thể tận dụng hoa chuối làm món bim bim thơm ngon tại nhà là hoa chuối chiên giòn.

Nguyên liệu:

+ Hoa chuối

+ Bột chiên giòn

+ Dầu ăn, nước mắm chay, xì dầu, đường, hạt nêm chay

Cách làm hoa chuối chiên giòn

Hoa chuối tách ra mọi người ngâm vào nước muối pha chanh để hoa được trắng. Sau đó tách bỏ cái phần nhụy cứng bên trong hoa đi, rửa sạch và để ráo nước.

Pha 1 bát bột chiên giòn đừng quá loãng hay quá đặc, nhúng từng bông hoa chuối vào bát bột rồi thả vào chảo dầu đã nóng. Nên sử dụng lượng dầu đủ để hoa được chiên tương đối ngập, giúp lớp bột vàng đều và giòn hơn.

Chiên ở lửa phù hợp đến khi hoa chuối chuyển màu vàng thì vớt ra, đặt lên giấy thấm dầu.

Nếu muốn món ăn đậm đà hơn, có thể pha một phần sốt gồm dầu ăn, hạt nêm chay, nước mắm chay, xì dầu và đường. Đun hỗn hợp đến khi đường tan, sau đó cho hoa chuối đã chiên vào đảo nhanh tay để sốt bám đều.

Hoa chuối chiên giòn có thể dùng như món ăn vặt hoặc ăn cùng cơm. Hoa chuối chiên giòn bên ngoài giòn rụm, trong có độ dai nhẹ ăn giống như bim bim tự làm.

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