3 món món chay ngon từ hoa chuối lạ miệng đổi vị cho bữa cơm gia đình những ngày sau Rằm tháng 7
GĐXH – Hoa chuối là nguyên liệu dân dã, dễ tìm và có thể chế biến được nhiều món chay ngon. Sau những ngày ăn uống nhiều món trong dịp Rằm tháng 7, mọi người có thể tham khảo 3 cách làm hoa chuối dưới đây để đổi vị cho bữa cơm gia đình.
Hoa chuối là nguyên liệu quen thuộc trong những món gỏi, nộm, canh… Với đặc điểm giòn, hơi chát nhẹ, ngấm vị, hoa chuối có thể chế biến nhiều cách khác nhau. Dưới đây là 3 món chay đơn giản, lạ miệng có thể thực hiện tại nhà.
Nộm hoa chuối - Món chay ngon từ hoa chuối dễ làm và bổ dưỡng cho sức khỏe
Nguyên liệu làm nộm hoa chuối
+ 1 hoa chuối
+ 150gr lạc rang
+ 2 nhánh hành boa rô
+ Ớt, chanh, rau thơm
+ Đường, bột nêm chay, nước mắm chay
Cách làm nộm hoa chuối
Hoa chuối thái thành từng lát mỏng, ngâm luôn vào chậu nước có pha chút nước chanh để không bị thâm đen. Ngâm khoảng 10 phút, vớt hoa chuối ra rổ để ráo nước.
Lạc rang giã nhỏ. Hành boa rô cắt rễ, rửa sạch và thái khúc nhỏ. Rau thơm gồm rau tía tô, rau kinh giới, rau húng nhặt sạch, rửa với nước rồi thái nhỏ.
Pha nước trộn nộm gồm đường, nước mắm chay, hạt nêm chay và nước cốt chanh theo khẩu vị của gia đình.
Hoa chuối sau khi để ráo tiếp tục vắt nhẹ cho bớt nước rồi cho vào bát to. Thêm nước trộn, hành boa rô và rau thơm, đảo đều và để khoảng 5-10 phút cho hoa chuối ngấm gia vị. Cuối cùng là rắc lạc rang lên trên là có thể thưởng thức.
Món nộm có độ giòn của hoa chuối, vị chua ngọt đậm đà cùng mùi thơm của các loại rau và vị bùi của lạc rang.
Hoa chuối giả cá cơm kho
Món ăn có lớp ngoài giòn, phần hoa chuối bên trong vẫn giữ được độ dai nhẹ, kết hợp với vị mặn ngọt cay của nước sốt, khá thích hợp dùng cùng cơm nóng.
Nguyên liệu
+ 1 chiếc hoa chuối
+ Bột chiên giòn
+ Nước tương chay, bột ớt, đường
+Hạt tiêu, bột nghệ, chanh, dầu ăn
Cách làm hoa chuối giả cá cơm kho
Hoa chuối bỏ những lớp vỏ màu hồng đậm, chỉ lấy phần nụ hoa ở bên trong. Lớp vỏ non bên trong có thể thái mỏng để ăn sống hoặc chế biến các món ăn khác. Nụ hoa chuối bỏ đi cuống, nhụy cứng rồi ngâm với nước có pha nước cốt chanh khoảng 10 phút cho không bị thâm. Khoảng 10 phút sẽ vớt ra, để ráo.
Cho bột chiên giòn, chút nghệ và nước và bát khuấy đều tạo thành hỗn hợp sền sệt.
Đun nóng dầu, nhúng từng nụ hoa chuối vào hỗn hợp bột rồi đem chiên tới khi lớp vỏ bên ngoài vàng giòn. Gắp ra để ráo dầu.
Tiếp theo, cho nước tương chay, bột ớt, đường và một chút nước vào chảo. Đun nhỏ lửa, khuấy đều rồi cho phần hoa chuối đã chiên vào đảo nhẹ. Đun tới khi phần nước sốt sánh lại và bám đều quanh hoa chuối thì tắt bếp.
Hoa chuối chiên giòn
Theo hướng dẫn của mẹ đảm Lan Hương (Hà Nội), mọi người có thể tận dụng hoa chuối làm món bim bim thơm ngon tại nhà là hoa chuối chiên giòn.
Nguyên liệu:
+ Hoa chuối
+ Bột chiên giòn
+ Dầu ăn, nước mắm chay, xì dầu, đường, hạt nêm chay
Cách làm hoa chuối chiên giòn
Hoa chuối tách ra mọi người ngâm vào nước muối pha chanh để hoa được trắng. Sau đó tách bỏ cái phần nhụy cứng bên trong hoa đi, rửa sạch và để ráo nước.
Pha 1 bát bột chiên giòn đừng quá loãng hay quá đặc, nhúng từng bông hoa chuối vào bát bột rồi thả vào chảo dầu đã nóng. Nên sử dụng lượng dầu đủ để hoa được chiên tương đối ngập, giúp lớp bột vàng đều và giòn hơn.
Chiên ở lửa phù hợp đến khi hoa chuối chuyển màu vàng thì vớt ra, đặt lên giấy thấm dầu.
Nếu muốn món ăn đậm đà hơn, có thể pha một phần sốt gồm dầu ăn, hạt nêm chay, nước mắm chay, xì dầu và đường. Đun hỗn hợp đến khi đường tan, sau đó cho hoa chuối đã chiên vào đảo nhanh tay để sốt bám đều.
Hoa chuối chiên giòn có thể dùng như món ăn vặt hoặc ăn cùng cơm. Hoa chuối chiên giòn bên ngoài giòn rụm, trong có độ dai nhẹ ăn giống như bim bim tự làm.
Đau đầu nghĩ món mỗi ngày? 7 thực đơn không trùng món: Mẹ đảm chỉ cần nhìn là biết nay nấu gìĂn -
Không cần nghĩ nát óc mỗi chiều đi làm về nay nấu gì nữa, đây là gợi ý thực đơn trọn 7 ngày với 4 món mỗi bữa, đủ mặn ngọt, đủ đạm rau, không món nào lặp lại.
Trẻ tựu trường ăn sáng thế nào để học tập tỉnh táo? 7 gợi ý cha mẹ nên lưu lạiĂn -
GĐXH - Sau kỳ nghỉ hè, trẻ quay lại trường với lịch sinh hoạt thay đổi, thời gian buổi sáng thường trở nên gấp gáp hơn. Một bữa sáng đầy đủ và cân bằng không chỉ giúp trẻ có năng lượng cho những giờ học đầu tiên mà còn góp phần duy trì sự tỉnh táo, tập trung và hạn chế thói quen ăn vặt thiếu lành mạnh.
Xôn xao vụ cải thảo Trung Quốc nhúng hóa chất gây ung thư và cách để nhận biết cải thảo 'sạch' người nội trợ cần nắm rõĂn -
GĐXH - Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, tiếp xúc với hàm lượng formaldehyde tương đối cao tại một số môi trường làm việc có liên quan đến một số loại ung thư ở người.
Chỉ với vài phút chuẩn bị, nguyên liệu quen thuộc biến thành món có lớp ngoài giòn rụm, bên trong lại khiến ai cũng mê đắmĂn -
Vậy là chỉ với vài phút chuẩn bị, món khoai tây quen thuộc đã có diện mạo hoàn toàn khác.
Sau vụ Hải Sapa TV quảng cáo thịt trâu Ấn Độ thành đặc sản Tây Bắc: Hướng dẫn làm thịt trâu gác bếp tại nhà dễ dàng, thơm ngon và an toànĂn -
GĐXH – Vụ Hải Sapa TV quảng cáo thịt trâu Ấn Độ thành đặc sản Tây Bắc khiến nhiều người quan tâm hơn về nguồn gốc của món ăn. Từ vài nguyên liệu, bạn có thể làm món đặc sản này ngay tại nhà dễ dàng, thơm ngon mà không lo nguồn gốc.
Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng, dễ làm phục vụ chồng xem chung kết bóng đá tối nayĂn -
GĐXH - Tối nay (20h00 ngày 26/8), trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, bạn có thể đãi chồng những món nhắm nhanh gọn, đậm đà để cùng cổ vũ đội nhà.
Đừng nướng hay nấu sườn heo chua ngọt nữa, tôi có công thức ướp rồi đem hấp, nhanh mà món ăn siêu ngonĂn -
Đây vốn là món ăn tôi nhất định tôi phải gọi khi đến nhà hàng dim sum. Tuy nhiên sau khi tự tay làm món ăn này, tôi đã tạo ra công thức ngon không kém gì nhà hàng, vừa ngon lại tiết kiệm và tiện lợi.
Từ vụ Hải Sapa TV quảng cáo thịt trâu Ấn Độ thành đặc sản Tây Bắc: Cách để chọn thịt trâu gác bếp chuẩn vịĂn -
GĐXH – Vụ Hải Sapa TV bị khởi tố liên quan đến việc quảng cáo thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ thành “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc” một lần nữa khiến người tiêu dùng lo ngại về món ăn này. Cùng tìm hiểu cách lựa chọn thịt trâu gác bếp chất lượng và ngon.
Những mâm cơm chay cúng rằm tháng 7 nức lòng người xemĂn -
GĐXH - Từ đậu hũ, nấm, rau củ đến các món canh, món kho quen thuộc, những mâm cơm chay dưới đây cho thấy ăn chay vẫn có thể đa dạng và hấp dẫn.
Những món ngon đặc sản mùa thu Hà NộiĂn -
Hà Nội mùa thu không chỉ đẹp với tiết trời mát mẻ mà còn hấp dẫn bởi những món ăn gây nhớ thương cho cả du khách và người dân Thủ đô.