Muốn con khỏe, học tập trung khi tựu trường, cha mẹ cần chú ý 5 nhóm thực phẩm này

Năm học mới bắt đầu cũng là lúc nhiều cha mẹ quan tâm hơn đến câu hỏi: “Nên cho con ăn gì để khỏe mạnh, ít ốm và học tập tốt?”

Trên thực tế, "không có một loại thực phẩm đơn lẻ nào có thể đảm nhiệm tất cả nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Cơ thể đang phát triển cần protein, carbohydrate, chất béo, vitamin, khoáng chất, chất xơ và nước với lượng phù hợp". Chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ Lê Thị Hải - nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết trên báo Sức khỏe & Đời sống.

Vì vậy, thay vì tìm kiếm một món ăn được quảng cáo là “tăng đề kháng” hay “bổ não”, cha mẹ nên tập trung xây dựng thực đơn đa dạng.

Nhóm rau xanh và trái cây

Đây là nhóm thực phẩm thường bị trẻ em từ chối nhưng lại có vai trò quan trọng trong khẩu phần. Rau xanh và trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ cùng nhiều hợp chất thực vật. Chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa và giúp trẻ hình thành thói quen ăn uống cân bằng. Thông tin trên website của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho hay: "Cha mẹ không nhất thiết phải ép trẻ ăn một loại rau mà bé không thích. Có thể thay đổi cách chế biến, màu sắc và hình thức trình bày để trẻ có thêm lựa chọn. Một bữa ăn có nhiều màu sắc từ rau củ, trái cây cũng thường hấp dẫn trẻ hơn".

Nhóm thịt, cá, trứng và các loại đậu

Protein cần thiết cho sự tăng trưởng và duy trì các mô trong cơ thể. Thịt, cá, trứng, đậu phụ, đậu đỗ đều có thể trở thành nguồn protein trong khẩu phần. Cá còn cung cấp một số loại chất béo có lợi, trong khi thịt và trứng cung cấp nhiều vi chất. Điều quan trọng là không nên chỉ tập trung vào một nguồn protein duy nhất. Việc luân phiên thịt, cá, trứng và các loại đậu giúp khẩu phần đa dạng hơn. Các loại thực phẩm giàu sắt và kẽm cũng đáng được chú ý trong giai đoạn trẻ tăng trưởng nhanh.

Sữa và các sản phẩm từ sữa

Sữa, sữa chua và phô mai là những thực phẩm quen thuộc cung cấp protein, canxi và một số vitamin, khoáng chất. Canxi đặc biệt cần thiết cho quá trình hình thành và duy trì xương. Tuy nhiên, lượng sữa cần sử dụng phụ thuộc vào tuổi và tổng chế độ ăn của trẻ. Cha mẹ cũng không nên nghĩ rằng uống càng nhiều sữa càng tốt. Trẻ cần một khẩu phần cân bằng từ nhiều nhóm thực phẩm thay vì phụ thuộc quá mức vào một loại đồ uống.

Nhóm tinh bột và ngũ cốc

Trẻ học tập và vận động cần năng lượng. Carbohydrate là một trong những nguồn năng lượng chính của cơ thể. Cơm, khoai, ngô, yến mạch, bánh mì, bún, phở và mì đều có thể xuất hiện trong khẩu phần của trẻ. Khi có thể, cha mẹ nên tăng cường các nguồn carbohydrate giàu chất xơ và ngũ cốc nguyên hạt phù hợp với độ tuổi. Không nên loại bỏ tinh bột khỏi khẩu phần của trẻ chỉ vì lo con tăng cân. Điều cần quan tâm là loại thực phẩm, khẩu phần và sự cân bằng của toàn bộ chế độ ăn.

Nhóm chất béo lành mạnh

Chất béo cũng cần thiết đối với trẻ, đặc biệt trong quá trình phát triển não bộ và hấp thu các vitamin tan trong dầu. Dầu thực vật, quả bơ, các loại hạt và cá béo có thể cung cấp chất béo không bão hòa. Tuy nhiên, “chất béo lành mạnh” vẫn là chất béo và cung cấp năng lượng. Vì vậy, cha mẹ không cần loại bỏ hoàn toàn chất béo nhưng nên sử dụng ở mức phù hợp, đồng thời hạn chế các thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa.

Bữa cơm gia đình vẫn là nền tảng quan trọng

Một thực đơn tốt không nhất thiết phải đắt tiền. Bữa cơm gia đình với cơm, cá hoặc thịt, rau xanh, canh và trái cây tráng miệng đã có thể cung cấp nhiều nhóm dưỡng chất.

Điều quan trọng là thay đổi nguyên liệu theo ngày, tránh để trẻ chỉ ăn những món mình thích và bỏ qua rau, cá hoặc các nhóm thực phẩm khác.

Bên cạnh dinh dưỡng, trẻ cũng cần ngủ đủ, vận động thường xuyên và có thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Không nên kỳ vọng một chế độ ăn có thể bù đắp cho việc trẻ thiếu ngủ hoặc ít vận động.

Đặc biệt, trong mùa tựu trường và thời điểm thời tiết mưa ẩm, an toàn thực phẩm cũng cần được đặt lên hàng đầu. Cha mẹ nên ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ăn chín uống sôi, bảo quản thức ăn đúng cách và hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.

Một đứa trẻ khỏe mạnh không được tạo nên từ một món ăn “thần kỳ”, mà từ những thói quen nhỏ được duy trì đều đặn mỗi ngày. Một bữa sáng đầy đủ, bữa chính đa dạng, bữa phụ hợp lý, đủ nước, ngủ đủ và vận động thường xuyên sẽ tạo nền tảng tốt hơn để trẻ bước vào năm học mới với thể chất và tinh thần ổn định.