Tôi thường nấu 4 món giàu kali vừa ngon lại dễ, ăn thường xuyên giúp nuôi dưỡng tỳ vị và cải thiện làn da

Khi mùa thu bắt đầu, những cơn gió buổi sáng và buổi tối đã mang theo chút se lạnh. Nhiều người vẫn giữ thói quen ăn những món mát lạnh trong mỗi bữa ăn. Theo thời gian, điều này dễ dẫn đến tỳ vị lạnh, gây cảm giác nặng nề và yếu ớt toàn thân, thậm chí làm chân tay yếu ớt và cứng đờ, da mặt dễ bị vàng vọt và xỉn màu. Thế hệ bố mẹ và ông bà chúng ta thường nói: "Mùa thu bổ sung kali, toàn thân sẽ cảm thấy nhẹ nhàng". Vào thời điểm này trong năm, chúng ta nên điều chỉnh bữa ăn theo mùa, ăn nhiều thực phẩm giàu kali. Chúng ta không nhất thiết phải tìm đến những thực phẩm chức năng đắt tiền mà hãy tận dụng những loại rau củ thông thường dễ dàng mua được ở chợ. Chỉ cần xào hoặc hầm, chúng sẽ có vị ngon và hấp dẫn. Những món ăn này cũng có thể giúp bổ sung lượng kali đã mất của cơ thể và cũng bổ dưỡng tỳ vị. Cả gia đình có thể ăn mà không cần lo lắng. Nếu bạn kiên trì ăn chúng trong nửa tháng, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt đôi chân khỏe khoắn hơn, và làn da dần trở nên hồng hào, rạng rỡ.

1. Thịt bò thái sợi xào cần tây

Rau cần tây là một loại nguyên liệu nấu ăn rất giàu kali, giúp điều hòa huyết áp và hỗ trợ cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Nó cũng là loại rau có năng lượng thấp nhưng dồi dào vitamin K, C, A và chất xơ.

Nguyên liệu: 200g thịt thăn bò tươi, 300g cần tây, 3 lát gừng, 2 tép tỏi, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, một ít bột bắp, muối vừa ăn và một ít dầu ăn.

Cách làm món thịt bò thái sợi xào cần tây

Bước 1: Cắt thịt thăn bò thành những dải mỏng đều nhau theo thớ rồi thái sợi. Cho các dải thịt vào bát, thêm rượu nấu ăn, nước tương và tinh bột bắp, trộn đều và ướp trong 15 phút để thịt ngấm đều gia vị. Loại bỏ rễ già và lá úa của rau mùi tây, rửa sạch, rồi cắt thành từng đoạn dài 5cm. Chần sơ trong nước sôi khoảng 30 giây, sau đó xả lại bằng nước lạnh và để ráo. Cắt gừng thành sợi mỏng, đập dập tỏi rồi băm nhỏ.

Bước 2: Cho lượng dầu ăn vừa đủ vào chảo, đun nóng dầu đến 60%, sau đó nhanh chóng cho thịt bò đã ướp vào xào trên lửa lớn khoảng 1 phút, đến khi thịt bò chuyển màu hoàn toàn, sau đó vớt ra khỏi chảo ngay lập tức. Không nên xào quá lâu để tránh thịt bị dai và khô. Dùng phần dầu còn lại trong chảo, phi thơm gừng và tỏi băm. Sau đó cho cần tây đã ráo nước vào và xào nhanh trên lửa lớn trong 2 phút. Đổ phần thịt bò đã xào trước đó trở lại chảo, xào đều với cần tây, rồi nêm muối cho vừa ăn. Khi tất cả các nguyên liệu đã được xào đều, tắt bếp và dọn ra ăn. Giữ lửa lớn trong suốt quá trình nấu để giữ lại tối đa lượng kali trong các nguyên liệu.

Mẹo cần lưu ý:

Khi thái thịt bò, nhớ thái ngang thớ. Điều này sẽ đảm bảo thịt mềm và không bị dính vào răng khi xào, giúp người già và trẻ em dễ ăn hơn.

Chần sơ rau cần tây giúp loại bỏ vị chát nhẹ và rút ngắn thời gian xào sau đó, đồng thời vẫn giữ được độ giòn và màu xanh tươi sáng.

Tổng thời gian nấu món này không nên vượt quá 5 phút. Nấu ở nhiệt độ cao trong thời gian dài sẽ làm mất đi một lượng lớn kali từ các nguyên liệu, làm giảm hiệu quả bổ sung kali.

2. Gà hầm khoai tây

Khoai tây là nguồn thực phẩm quen thuộc trong mọi gian bếp. Nó rất giàu kali, một củ cỡ vừa chứa khoảng 900mg kali, giúp ổn định huyết áp, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ hoạt động cơ bắp. Ăn khoai tây đúng cách đem lại nhiều lợi ích lớn cho sức khỏe.

Nguyên liệu: 2 phần má đùi gà tươi, 2 củ khoai tây vàng lớn, nửa củ cà rốt, 1 cây hành lá, 4 lát gừng, 1 hoa hồi, 2 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh nước tương đen, muối vừa ăn, nước vừa đủ, và một ít dầu ăn.

Cách làm món gà hầm khoai tây

Bước 1: Sau khi làm sạch đùi gà, chặt chúng thành những miếng có kích thước đều nhau. Cho vào nồi nước lạnh cùng với 2 lát gừng và một ít rượu nấu ăn. Đun sôi trên lửa lớn, hớt bọt, vớt gà ra, rửa sạch và để ráo nước. Gọt vỏ khoai tây và cắt thành từng miếng. Ngâm khoai tây trong nước để tránh bị oxy hóa và chuyển sang màu đen. Gọt vỏ cà rốt và cắt thành từng miếng nhỏ. Cắt hành lá thành từng khúc và để riêng.

Bước 2: Đổ một ít dầu ăn vào nồi. Khi dầu nóng khoảng 50%, cho hành lá, gừng thái lát và hoa hồi vào xào thơm. Sau đó cho thịt gà đã ráo nước vào xào đến khi bề mặt hơi vàng. Thêm nước tương và nước tương đen rồi tiếp tục xào cho đến khi mỗi miếng gà được phủ đều nước sốt, làm nổi bật hương thơm tươi ngon của thịt. Thêm lượng nước nóng vào nồi sao cho ngập hết các nguyên liệu. Đun sôi ở lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ, đậy nắp và ninh trong 20 phút để thịt gà chín khoảng 80%.

Bước 3: Vớt khoai tây và cà rốt đã ngâm ra khỏi nước, cho vào nồi và khuấy đều. Đậy nắp và đun nhỏ lửa trong 15 phút. Khi khoai tây đã mềm hoàn toàn, thêm muối cho vừa ăn, tăng lửa để đun cho đến khi nước sốt sánh lại, sau đó tắt bếp, thêm hành lá thái nhỏ và dọn ra ăn.

Mẹo cần lưu ý:

Khi hầm thịt gà, bạn phải dùng nước nóng. Dùng nước lạnh sẽ làm cho bề mặt thịt gà co lại đột ngột, khiến thịt bị dai và khó hầm mềm, từ đó ảnh hưởng đến hương vị tổng thể.

Khoai tây ruột vàng có hàm lượng kali cao hơn khoai tây ruột trắng. Sau khi hầm, chúng có kết cấu mềm và bột, thích hợp hơn cho món ăn gia đình này và cung cấp lượng kali bổ sung tốt hơn.

Không nên cho muối vào quá sớm. Cho muối muộn có thể giúp thịt gà không bị dai và khô, đồng thời giảm gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể, phù hợp hơn cho cả gia đình.

3. Bắp cải tím xào hạt điều

Bắp cải tím là loại rau mùa thu đông rất giàu kali, có thể giúp cơ thể điều hòa huyết áp và hỗ trợ tim mạch. Loại rau này cũng chứa nhiều nước và chất xơ, giúp cấp ẩm cho cơ thể và làm da khỏe mạnh.

Nguyên liệu: Nửa cây bắp cải tím, 50g hạt điều, 1 quả ớt đỏ nhỏ (tùy thích), 3 tép tỏi, một thìa nhỏ giấm trắng, muối vừa ăn và một ít dầu ăn.

Cách làm món bắp cải tím xào hạt điều

Bước 1: Loại bỏ những lá già bên ngoài của bắp cải tím, rửa sạch và cắt thành những sợi mỏng đều nhau. Cho các sợi bắp cải vào một bát lớn, thêm một ít nước và ngâm trong 5 phút. Sau đó, chắt bỏ phần nước thừa. Cắt tỏi thành lát mỏng và cắt ớt thành khoanh. Cho một ít dầu ăn vào chảo và đun nóng đến khoảng 30% nhiệt độ tối đa. Cho hạt điều vào và rang trên lửa nhỏ cho đến khi thơm. Vớt hạt điều ra khỏi chảo và để nguội ngay lập tức.

Bước 2: Dùng phần dầu còn lại trong chảo, phi thơm tỏi và ớt băm nhỏ, cẩn thận đừng để tỏi bị cháy để tránh vị đắng. Đổ hết phần bắp cải tím đã thái sợi và để ráo nước vào nồi, vặn lửa lớn và xào nhanh. Không thêm nước trong suốt quá trình xào. Xào khoảng 2 phút cho đến khi bắp cải tím mềm ra một chút, sau đó cho thêm nửa thìa nhỏ giấm trắng và xào nhanh để giữ màu tím đỏ tươi. Thêm muối cho vừa khẩu vị, và tiếp tục xào trên lửa lớn trong 30 giây để các nguyên liệu ngấm đều gia vị. Cuối cùng, đổ hạt điều đã rang và để nguội trở lại vào nồi, khuấy nhanh vài lần, sau đó tắt bếp ngay lập tức và lấy ra khỏi nồi.

Mẹo cần lưu ý:

Không nên chần hoặc nấu bắp cải tím quá lâu. Nấu ở nhiệt độ cao sẽ làm mất đi một lượng lớn kali và anthocyanin, đồng thời cũng làm hỏng độ giòn của bắp cải.

Hạt điều nên được rang sơ qua trên lửa nhỏ để tỏa hương thơm, sau đó cho vào cuối cùng trước khi tắt bếp. Điều này sẽ giúp giữ được độ giòn của hạt điều và ngăn chúng bị mềm nhũn do độ ẩm trong thức ăn.

Thêm một lượng nhỏ giấm trắng không chỉ giúp bắp cải tím có màu sắc tươi sáng hơn mà còn giảm thiểu sự mất kali trong nguyên liệu, đồng thời tăng thêm hương vị tươi mát cho toàn bộ món ăn.

4. Cháo bí ngô và kê

Bí ngô rất giàu kali, giúp cơ thể giữ nước, bù ẩm và hỗ trợ hoạt động của cơ bắp, tim mạch rất hiệu quả. Ngoài ra chúng cũng rất giàu vitamin A và C, giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Nguyên liệu: 300g bí ngô già, 20g củ hoa huệ khô, 100g kê, lượng nước vừa đủ và một ít kỷ tử để trang trí.

Cách nấu cháo bí ngô và kê

Bước 1: Ngâm củ hoa huệ khô trong nước ấm khoảng 20 phút trước khi chế biến, cho đến khi chúng mềm hoàn toàn. Sau đó rửa sạch và để ráo nước. Rửa sạch kê vài lần với nước, tránh chà xát quá mạnh để không làm mất chất dinh dưỡng trên bề mặt, rồi ngâm trong nước sạch khoảng 10 phút. Gọt vỏ bí ngô, bỏ hạt và ruột, rồi rửa sạch. Sau đó cắt thành từng miếng nhỏ khoảng 1cm để có thể nấu nhanh chín mềm nhuyễn.

Bước 2: Cho 1500ml nước vào nồi và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó đổ kê đã ngâm vào nồi và khuấy nhẹ bằng thìa để tránh bị dính đáy. Sau khi đun sôi ở lửa lớn trong 5 phút, giảm lửa nhỏ và ninh trong 15 phút. Khi cháo kê đã hơi sánh lại, cho bí đỏ thái miếng vào và tiếp tục nấu. Đun nhỏ lửa thêm 10 phút nữa. Khi bí ngô đã mềm hoàn toàn, nhẹ nhàng nghiền một ít bằng thìa để cháo được mịn hơn. Cuối cùng, cho củ hoa huệ đã ngâm và quả kỷ tử vào, tiếp tục đun nhỏ lửa trong 5 phút, sau đó tắt bếp và để yên trong 3 phút để có hương vị dịu ngọt hơn.

Mẹo cần lưu ý:

Hãy nhớ chọn quả bí ngô đã già, vì nó không chỉ ngọt hơn mà còn có hàm lượng kali cao hơn nhiều so với bí ngô non, mang lại nhiều lợi ích hơn cho sức khỏe.

Ngâm kê trong thời gian ngắn trước khi nấu sẽ giúp cháo đặc và mịn hơn, đồng thời rút ngắn thời gian nấu và tránh mất chất dinh dưỡng do nấu quá chín.

Cháo này không cần thêm đường; vị ngọt tự nhiên của bí ngô già đã đủ ngon rồi. Cháo có vị dịu nhẹ, nên ngay cả người có dạ dày yếu cũng có thể thưởng thức mà không cần lo lắng.