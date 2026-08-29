5 ngõ ẩm thực náo nhiệt ở phố cổ Hà Nội: Lưu ngay để thưởng thức dịp lễ 2/9

Ẩm thực phố cổ không nhất thiết phải bắt đầu từ những nhà hàng sang trọng. Đôi khi, một que kem, bát phở nóng, đĩa bún chả hay vài món ăn vặt bên một con ngõ nhỏ lại mang đến cảm giác gần gũi hơn về đời sống Hà Nội. Trong dịp Quốc khánh 2/9, khi khu vực trung tâm Thủ đô dự kiến đông đúc, du khách nên chủ động sắp xếp lịch trình, lựa chọn thời điểm phù hợp và kiểm tra tình hình giao thông, phân luồng trước khi di chuyển. Đặc biệt, với những địa điểm nằm trong khu vực phố cổ, việc đi bộ hoặc kết hợp các phương tiện công cộng có thể thuận tiện hơn trong những khung giờ cao điểm. Từ Tràng Tiền, Hòe Nhai, Đồng Xuân đến Tống Duy Tân - Cấm Chỉ và Ấu Triệu, mỗi con ngõ lại kể một câu chuyện khác về văn hóa ẩm thực Hà Nội. Có nơi gợi nhớ hương vị tuổi thơ, có nơi mang vẻ bình dân, có nơi lại rộn ràng khi phố lên đèn. Vì thế, nếu có dịp đến Hà Nội trong kỳ nghỉ 2/9, hãy dành một buổi để đi chậm qua những con ngõ nhỏ, thưởng thức một món ăn quen thuộc và cảm nhận nhịp sống của Thủ đô. Đôi khi, chính những điều giản dị ấy lại là ký ức đáng nhớ nhất sau một chuyến đi.

Ngõ Tràng Tiền - nơi tìm lại hương vị Hà Nội xưa

Nằm gần Nhà hát Lớn Hà Nội, khu vực Tràng Tiền là một trong những địa điểm quen thuộc với du khách khi khám phá trung tâm Thủ đô. Trong đó, nhắc đến ẩm thực nơi đây, nhiều người sẽ nhớ ngay tới Kem Tràng Tiền, món quà gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Chuyên trang Du lịch của báo Lao Động cho hay.

Những que kem mát lạnh với vị ngọt vừa phải, lớp vỏ giòn đặc trưng hay những chiếc kem cốm thơm dịu đã trở thành một phần ký ức của Hà Nội. Trong những ngày đầu thu, dù thời tiết không còn gay gắt như giữa mùa hè, một que kem sau hành trình dạo phố vẫn là lựa chọn được nhiều người yêu thích.

Không chỉ có kem, khu vực này còn có nhiều món ăn vặt và món ăn nhanh quen thuộc như bánh mì, nem rán, chè đỗ đen hay chè sen long nhãn. Du khách có thể ghé qua sau khi tham quan Nhà hát Lớn, Nhà hát Hồ Gươm hoặc dạo quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Đặc biệt trong dịp lễ, việc kết hợp tham quan các địa điểm trung tâm với một món ăn mang dấu ấn Hà Nội cũng là cách khá thú vị để chuyến đi thêm nhiều trải nghiệm.

Ngõ Hòe Nhai - tìm về những món ăn dân dã

Nếu yêu thích những món ăn đậm chất Hà Nội, khu vực Hòe Nhai là một địa chỉ đáng để lưu lại. Không mang vẻ hào nhoáng của những nhà hàng lớn, các hàng ăn tại đây chủ yếu tạo ấn tượng bởi những món quen thuộc, cách phục vụ giản dị và hương vị gần gũi.

Bún chả là một trong những món được nhiều thực khách tìm đến. Thịt được nướng trên than, tỏa mùi thơm đặc trưng, ăn cùng bún, rau sống và bát nước chấm chua ngọt. Bên cạnh đó còn có phở bò, cháo sườn và nhiều món ăn phù hợp cho cả bữa sáng lẫn bữa tối.

Một bát cháo sườn nóng ăn kèm quẩy giòn cũng là lựa chọn thích hợp sau nhiều giờ đi bộ tham quan phố phường. Hương vị mềm, nóng và dễ ăn khiến món ăn này từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống ẩm thực Hà Nội.

Khu vực Hòe Nhai thường đông đúc hơn vào những khung giờ ăn uống. Nếu muốn cảm nhận không khí hàng quán rõ nét hơn, du khách có thể ghé vào buổi tối, khi những quán ăn bắt đầu lên đèn và phố phường trở nên nhộn nhịp.

Ngõ Đồng Xuân - thiên đường của những món ăn đường phố

Theo Tiền Phong, Chợ Đồng Xuân, là một trong những ngôi chợ lớn và lâu đời nhất tại khu phố cổ Hà Nội. Nằm cạnh chợ Đồng Xuân, khu vực ngõ Đồng Xuân từ lâu đã được nhiều người biết đến như một điểm dừng chân quen thuộc của những tín đồ ẩm thực đường phố.

Không gian ở đây không quá rộng nhưng lại tập trung nhiều món ăn vặt hấp dẫn. Nộm bò khô với vị chua, cay, mặn, ngọt; ốc luộc, ngao hấp, nem chua rán hay các món ăn vỉa hè khác có thể dễ dàng tìm thấy trong khu vực.

Điểm thú vị của ngõ Đồng Xuân nằm ở không khí. Thực khách có thể vừa thưởng thức món ăn vừa ngắm dòng người qua lại, cảm nhận sự sôi động đặc trưng của khu vực chợ lâu đời.

Nếu kết hợp chuyến đi với việc khám phá chợ đêm phố cổ, du khách có thể dành buổi tối để đi bộ qua những tuyến phố, mua một vài món đồ lưu niệm rồi dừng lại thưởng thức món ăn đường phố. Đây là trải nghiệm khá đặc trưng với những người muốn cảm nhận Hà Nội theo cách bình dân và gần gũi.

Ngõ Tống Duy Tân - Cấm Chỉ - phố ẩm thực về đêm

Với những người thích khám phá Hà Nội khi thành phố lên đèn, khu vực Tống Duy Tân - Cấm Chỉ là cái tên khó bỏ qua.

Con phố này nổi tiếng với nhiều hàng quán phục vụ các món ăn quen thuộc, trong đó có phở gà, cháo gà, cơm rang dưa bò và nhiều món ăn phục vụ thực khách vào những khung giờ muộn.

Không gian ẩm thực tại đây mang đậm nhịp sống của Hà Nội về đêm. Những hàng quán sáng đèn, tiếng trò chuyện của thực khách cùng mùi thơm từ các món ăn tạo nên một không khí rất khác so với ban ngày.

Sau khi tham quan phố cổ, hồ Hoàn Kiếm hoặc các hoạt động trong dịp Quốc khánh, du khách có thể tìm đến khu vực này để dùng bữa tối hoặc thưởng thức một món ăn nhẹ vào cuối ngày.

Điểm hấp dẫn không chỉ nằm ở món ăn mà còn ở cảm giác được ngồi giữa một khu phố đông đúc, quan sát dòng người qua lại và tận hưởng nhịp sống Hà Nội khi đêm xuống.

Ngõ Ấu Triệu - điểm hẹn của những món nướng và đồ ăn vặt

Nằm gần Nhà thờ Lớn Hà Nội, ngõ Ấu Triệu là một trong những địa điểm quen thuộc với giới trẻ và du khách yêu thích đồ ăn đường phố.

Khi buổi tối bắt đầu, con ngõ nhỏ trở nên nhộn nhịp hơn với những hàng quán san sát. Mùi thơm của thịt nướng, chân gà nướng, bò cuốn lá lốt hòa cùng khói than tạo nên một không khí rất đặc trưng.

Bên cạnh các món nướng, bánh mì nướng bơ mật ong cũng là món ăn được nhiều người lựa chọn khi ghé khu vực này. Một phần bánh mì nóng giòn, thơm mùi bơ và mật ong kết hợp với cốc trà chanh là kiểu thưởng thức giản dị nhưng rất đúng với không khí phố Nhà Thờ.

Sau khi tham quan Nhà thờ Lớn hoặc đi bộ qua các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm, du khách có thể ghé ngõ Ấu Triệu để nghỉ chân, thưởng thức một vài món ăn nhẹ và tiếp tục hành trình khám phá phố cổ.

Muốn con khỏe, học tập trung khi tựu trường, cha mẹ cần chú ý 5 nhóm thực phẩm này GĐXH - Khi trẻ trở lại trường, nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng không chỉ đến từ một món ăn hay một loại thực phẩm “siêu bổ”. Một khẩu phần đa dạng với đủ nhóm thực phẩm mới là nền tảng giúp trẻ tăng trưởng, vận động và học tập.