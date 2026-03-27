Công viên Giải trí BRIGHTPARK Ninh Bình: Hoàn thiện dịch vụ và gia tăng các trải nghiệm
Theo xu hướng nhu cầu vui chơi đang chuyển dịch từ "giải trí đơn thuần" sang "trải nghiệm đa giá trị", Công viên Giải trí BRIGHTPARK Ninh Bình tiếp tục hoàn thiện hệ dịch vụ và gia tăng thêm nhiều trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên, với các chương trình ngoại khóa bổ ích, kết hợp hài hòa giữa vui chơi, vận động và phát triển kỹ năng sống.
Hoàn thiện dịch vụ - nâng cao chất lượng trải nghiệm
Sau 3 tháng vận hành, BRIGHTPARK đã đón nhiều lượt học sinh, sinh viên và các đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm. Công viên kiên định mục tiêu xây dựng hành trình trải nghiệm trọn vẹn, liền mạch và giàu cảm xúc cho khách hàng. Trọng tâm được đặt vào việc hoàn thiện hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ đảm bảo an toàn và chuyên nghiệp.
Tại các khu trò chơi, hệ thống kỹ thuật được bảo dưỡng định kỳ theo quy trình và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo vận hành an toàn và ổn định. Dịch vụ ẩm thực tại nhà hàng Bright Manor được làm mới liên tục, với thực đơn đa dạng, phù hợp khẩu vị và nhu cầu của học sinh, sinh viên.
Để tối ưu trải nghiệm, BRIGHTPARK đã bổ sung các điểm bán vé và máy bán vé di động tại khu vực trò chơi. Học sinh, sinh viên dễ dàng mua thêm lượt chơi nhanh chóng, không gián đoạn hành trình. Giải pháp này góp phần nâng cao hành trình trải nghiệm, đảm bảo tính thuận tiện, an toàn và hài lòng trong các chương trình ngoại khóa và hoạt động tập thể.
Trên nền tảng đó, BRIGHTPARK tiếp tục mở rộng các sản phẩm trải nghiệm theo định hướng gắn kết và phát triển kỹ năng. Các hoạt động được thiết kế phù hợp với nhu cầu làm việc nhóm, giao lưu và học qua trải nghiệm của học sinh, sinh viên.
Không gian 6.000m² - "lớp học ngoài trời" cho học sinh, sinh viên
Không gian 6.000m² tại BRIGHTPARK định vị như một "lớp học mở", học sinh, sinh viên được vui chơi, vận động, phát triển kỹ năng sống thông qua các chương trình ngoại khóa, teambuilding và hoạt động tập thể quy mô hàng nghìn người.
Phát triển kỹ năng sống - trọng tâm trải nghiệm.
BRIGHTPARK tổ chức các chương trình kỹ năng sinh tồn và an toàn - những nội dung ngày càng được phụ huynh và nhà trường quan tâm. Tại "Trạm kỹ năng sinh tồn", học sinh, sinh viên được tiếp cận workshop phòng chống đuối nước và xử lý tình huống thực tế.
Các em trực tiếp thực hành sử dụng sào cứu hộ, phao cứu sinh, kỹ thuật sơ cứu. Đồng thời tham gia các tình huống giả định được xây dựng để rèn luyện phản xạ xử lý khi gặp nguy cơ mất an toàn, xung đột hay lạc nơi công cộng. Qua đó, học sinh hình thành khả năng quan sát, tư duy xử lý tình huống và ý thức bảo vệ bản thân ngay từ sớm.
Chị Trần Thu Hà (phụ huynh học sinh) chia sẻ:"Điều tôi thấy rõ nhất là sự thay đổi tích cực của con. Trước đây con khá nhút nhát, ít tham gia hoạt động tập thể, nhưng trong chuyến đi này, con vui vẻ, chủ động làm việc nhóm và rất hào hứng với các hoạt động teambuilding. Những kỹ năng sống mà con học được thực sự rất thiết thực và giúp con tự tin hơn."
Khu Farm Trip và Sáng tạo - Gia tăng trải nghiệm thực tế
Trong thời gian tới, BRIGHTPARK sẽ đưa vào vận hành khu nông trại thú cưng - Legend Farm với diện tích gần 8.000m2. Nơi đây sẽ mở ra một không gian học tập trực quan sinh động, học sinh không chỉ được tiếp xúc gần gũi với các loài vật nuôi, cây trồng mà còn từng bước hình thành hiểu biết về thế giới tự nhiên, nuôi dưỡng tình yêu với môi trường và ý thức bảo vệ hệ sinh thái.
Song hành với các hoạt động trải nghiệm và vui chơi giải trí, BRIGHTPARK đã đầu tư thêm nhiều khu vực cho các hoạt động sáng tạo như khu vẽ tranh, tô tượng, làm thủ công… giúp các em phát triển trí tưởng tượng và nuôi dưỡng khả năng sáng tạo cá nhân một cách tự nhiên.
Với nhiều học sinh, BRIGHTPARK đã mở ra những trải nghiệm lần đầu tiên. Em Nguyễn Minh Anh (Hà Nội) chia sẻ: "Em thích nhất là sân mini golf 18 hố. Trước đây em chỉ thấy golf trên tivi, còn ở đây em đã được trải nghiệm cảm giác cầm gậy đánh bóng vào hố golf. Em cũng rất thích zipline vì vừa hồi hộp vừa thú vị khi được bay trên không và trò chơi go-kart giúp em thỏa mãn đam mê lái xe tốc độ cao."
Theo định hướng phát triển nhất quán, BRIGHTPARK khẳng định vai trò là điểm đến đa trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên. Đây là không gian kết nối giữa vui chơi và học tập, nơi trải nghiệm gắn liền với phát triển kỹ năng sống, góp phần hình thành những giá trị bền vững cho thế hệ trẻ.
