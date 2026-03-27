Công viên Giải trí BRIGHTPARK Ninh Bình: Hoàn thiện dịch vụ và gia tăng các trải nghiệm

Thứ sáu, 14:23 27/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ

Theo xu hướng nhu cầu vui chơi đang chuyển dịch từ "giải trí đơn thuần" sang "trải nghiệm đa giá trị", Công viên Giải trí BRIGHTPARK Ninh Bình tiếp tục hoàn thiện hệ dịch vụ và gia tăng thêm nhiều trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên, với các chương trình ngoại khóa bổ ích, kết hợp hài hòa giữa vui chơi, vận động và phát triển kỹ năng sống.

Hoàn thiện dịch vụ - nâng cao chất lượng trải nghiệm

Sau 3 tháng vận hành, BRIGHTPARK đã đón nhiều lượt học sinh, sinh viên và các đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm. Công viên kiên định mục tiêu xây dựng hành trình trải nghiệm trọn vẹn, liền mạch và giàu cảm xúc cho khách hàng. Trọng tâm được đặt vào việc hoàn thiện hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ đảm bảo an toàn và chuyên nghiệp.

Công viên Giải trí BRIGHTPARK Ninh Bình: Hoàn thiện dịch vụ và gia tăng các trải nghiệm - Ảnh 1.

Tại các khu trò chơi, hệ thống kỹ thuật được bảo dưỡng định kỳ theo quy trình và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo vận hành an toàn và ổn định. Dịch vụ ẩm thực tại nhà hàng Bright Manor được làm mới liên tục, với thực đơn đa dạng, phù hợp khẩu vị và nhu cầu của học sinh, sinh viên.

Để tối ưu trải nghiệm, BRIGHTPARK đã bổ sung các điểm bán vé và máy bán vé di động tại khu vực trò chơi. Học sinh, sinh viên dễ dàng mua thêm lượt chơi nhanh chóng, không gián đoạn hành trình. Giải pháp này góp phần nâng cao hành trình trải nghiệm, đảm bảo tính thuận tiện, an toàn và hài lòng trong các chương trình ngoại khóa và hoạt động tập thể.

Trên nền tảng đó, BRIGHTPARK tiếp tục mở rộng các sản phẩm trải nghiệm theo định hướng gắn kết và phát triển kỹ năng. Các hoạt động được thiết kế phù hợp với nhu cầu làm việc nhóm, giao lưu và học qua trải nghiệm của học sinh, sinh viên.

Không gian 6.000m² - "lớp học ngoài trời" cho học sinh, sinh viên

Không gian 6.000m² tại BRIGHTPARK định vị như một "lớp học mở", học sinh, sinh viên được vui chơi, vận động, phát triển kỹ năng sống thông qua các chương trình ngoại khóa, teambuilding và hoạt động tập thể quy mô hàng nghìn người.

Công viên Giải trí BRIGHTPARK Ninh Bình: Hoàn thiện dịch vụ và gia tăng các trải nghiệm - Ảnh 2.

Không gian 6.000m² sân cỏ tại BRIGHTPARK được thiết kế phục vụ Teambuilding, Camping và các hoạt động ngoại khóa.

Phát triển kỹ năng sống - trọng tâm trải nghiệm.

BRIGHTPARK tổ chức các chương trình kỹ năng sinh tồn và an toàn - những nội dung ngày càng được phụ huynh và nhà trường quan tâm. Tại "Trạm kỹ năng sinh tồn", học sinh, sinh viên được tiếp cận workshop phòng chống đuối nước và xử lý tình huống thực tế.

Công viên Giải trí BRIGHTPARK Ninh Bình: Hoàn thiện dịch vụ và gia tăng các trải nghiệm - Ảnh 3.

Học sinh tham gia các chương trình kỹ năng sinh tồn, thực hành xử lý tình huống thực tế.

Các em trực tiếp thực hành sử dụng sào cứu hộ, phao cứu sinh, kỹ thuật sơ cứu. Đồng thời tham gia các tình huống giả định được xây dựng để rèn luyện phản xạ xử lý khi gặp nguy cơ mất an toàn, xung đột hay lạc nơi công cộng. Qua đó, học sinh hình thành khả năng quan sát, tư duy xử lý tình huống và ý thức bảo vệ bản thân ngay từ sớm.

Chị Trần Thu Hà (phụ huynh học sinh) chia sẻ:"Điều tôi thấy rõ nhất là sự thay đổi tích cực của con. Trước đây con khá nhút nhát, ít tham gia hoạt động tập thể, nhưng trong chuyến đi này, con vui vẻ, chủ động làm việc nhóm và rất hào hứng với các hoạt động teambuilding. Những kỹ năng sống mà con học được thực sự rất thiết thực và giúp con tự tin hơn."

Khu Farm Trip và Sáng tạo - Gia tăng trải nghiệm thực tế

Trong thời gian tới, BRIGHTPARK sẽ đưa vào vận hành khu nông trại thú cưng - Legend Farm với diện tích gần 8.000m2. Nơi đây sẽ mở ra một không gian học tập trực quan sinh động, học sinh không chỉ được tiếp xúc gần gũi với các loài vật nuôi, cây trồng mà còn từng bước hình thành hiểu biết về thế giới tự nhiên, nuôi dưỡng tình yêu với môi trường và ý thức bảo vệ hệ sinh thái.

Song hành với các hoạt động trải nghiệm và vui chơi giải trí, BRIGHTPARK đã đầu tư thêm nhiều khu vực cho các hoạt động sáng tạo như khu vẽ tranh, tô tượng, làm thủ công… giúp các em phát triển trí tưởng tượng và nuôi dưỡng khả năng sáng tạo cá nhân một cách tự nhiên.

Công viên Giải trí BRIGHTPARK Ninh Bình: Hoàn thiện dịch vụ và gia tăng các trải nghiệm - Ảnh 4.

Không gian sáng tạo góp phần nuôi dưỡng trí tưởng tượng và khả năng cá nhân của học sinh.

Với nhiều học sinh, BRIGHTPARK đã mở ra những trải nghiệm lần đầu tiên. Em Nguyễn Minh Anh (Hà Nội) chia sẻ: "Em thích nhất là sân mini golf 18 hố. Trước đây em chỉ thấy golf trên tivi, còn ở đây em đã được trải nghiệm cảm giác cầm gậy đánh bóng vào hố golf. Em cũng rất thích zipline vì vừa hồi hộp vừa thú vị khi được bay trên không và trò chơi go-kart giúp em thỏa mãn đam mê lái xe tốc độ cao."

Công viên Giải trí BRIGHTPARK Ninh Bình: Hoàn thiện dịch vụ và gia tăng các trải nghiệm - Ảnh 5.

Nhiều học sinh háo hức tiếp cận lần đầu bộ môn golf trong không gian trải nghiệm thực tế tại BRIGHTPARK.

Theo định hướng phát triển nhất quán, BRIGHTPARK khẳng định vai trò là điểm đến đa trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên. Đây là không gian kết nối giữa vui chơi và học tập, nơi trải nghiệm gắn liền với phát triển kỹ năng sống, góp phần hình thành những giá trị bền vững cho thế hệ trẻ.

BRG

Rộn ràng mùa dâu tằm chín khiến bao người xao động ở vùng ngoại thành Hà Nội

Rộn ràng mùa dâu tằm chín khiến bao người xao động ở vùng ngoại thành Hà Nội

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 phút trước

GĐXH - Những ngày cuối tháng ba, trên khắp những nhà vườn ở xã Hát Môn (Hiệp Thuận cũ, Hà Nội), người dân đang trong không khí thu hoạch mùa dâu mới tất bật, nhộn nhịp.

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (27/3): Đồng bạc xanh chững nhịp, 'chợ đen' vẫn neo cao

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (27/3): Đồng bạc xanh chững nhịp, 'chợ đen' vẫn neo cao

Giá cả thị trường - 25 phút trước

GĐXH - Ngày 27/3, tỷ giá USD/VND có xu hướng điều chỉnh nhẹ khi cả thị trường trong nước và quốc tế đều ghi nhận trạng thái “chững lại” sau những phiên biến động mạnh.

Hà Nội: Giá nhà mặt phố tại phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương tăng nhiệt tháng 3/2026

Hà Nội: Giá nhà mặt phố tại phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương tăng nhiệt tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 3 xã, phường mới: Sơn Tây, Tùng Thiện và Đoài Phương được hình thành từ thị xã Sơn Tây cũ cũng thiết lập mặt bằng giá mới.

Thực tế xe ga 150cc giá 59 triệu đồng của Honda có ABS và TCS như SH, rẻ hơn SH Mode, cạnh tranh Air Blade

Thực tế xe ga 150cc giá 59 triệu đồng của Honda có ABS và TCS như SH, rẻ hơn SH Mode, cạnh tranh Air Blade

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc lập tức thu hút sự chú ý của công chúng khi sở hữu trang bị an toàn như Honda SH, trong khi giá bán lại khá rẻ.

Giá vàng hôm nay 27/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?

Giá vàng hôm nay 27/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tiếp tục lùi sâu rời mốc 170 triệu đồng/lượng, rồi tăng trở lại.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 27 - 29/3/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện cả ngày

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 27 - 29/3/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện cả ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.

Trải nghiệm SUV hạng A Kia Sonet giá 242 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ gây sốt thị trường

Trải nghiệm SUV hạng A Kia Sonet giá 242 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ gây sốt thị trường

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - SUV hạng A Kia Sonet phiên bản mới với mức giá siêu rẻ chỉ 242 triệu đồng, rẻ hơn cả những mẫu ô tô điện cỡ nhỏ hiện nay nhằm thu hút khách hàng.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu, mặt hàng xăng giảm gần 6.000 đồng/lít

Giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu, mặt hàng xăng giảm gần 6.000 đồng/lít

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 27/3, Bộ Công thương vừa công bố giá bán lẻ xăng dầu mới có hiệu lực từ 0h cùng ngày. Kỳ điều hành này, các mặt hàng xăng dầu đều giảm sâu, mặt hàng xăng E5RON92 giảm còn 23.326 đồng/lít.

Bắc Ninh: Đất thổ cư bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ năm 2026

Bắc Ninh: Đất thổ cư bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ năm 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo quy định số 32/2024/QĐ – UBND tỉnh Bắc Ninh, đất thổ cư (đất ở) tại khu vực đô thị phải có diện tích tối thiểu sau tách thửa là 40m2 và có kích thước mỗi cạnh không nhỏ hơn 3,5m thì mới được cấp sổ đỏ.

Hatchback giá 250 triệu đồng của Honda trang bị thực dụng, nội thất tiện nghi, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến chị em mê mẩn

Hatchback giá 250 triệu đồng của Honda trang bị thực dụng, nội thất tiện nghi, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến chị em mê mẩn

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Hatchback của Honda với loạt cải tiến đáng chú ý về công nghệ, an toàn và hệ thống truyền động, giữ mức giá khởi điểm chỉ khoảng 250 triệu đồng nhưng được bổ sung nhiều trang bị mới.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 26/3/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 26/3/2026

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 26/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

MPV 7 chỗ giá 489 triệu đồng của Hyundai về đại lý Việt đẹp long lanh, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ nhất phân khúc

MPV 7 chỗ giá 489 triệu đồng của Hyundai về đại lý Việt đẹp long lanh, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ nhất phân khúc

Giá cả thị trường
Hatchback giá 250 triệu đồng của Honda trang bị thực dụng, nội thất tiện nghi, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến chị em mê mẩn

Hatchback giá 250 triệu đồng của Honda trang bị thực dụng, nội thất tiện nghi, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến chị em mê mẩn

Giá cả thị trường
Giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu, mặt hàng xăng giảm gần 6.000 đồng/lít

Giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu, mặt hàng xăng giảm gần 6.000 đồng/lít

Giá cả thị trường
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại thị xã Sơn Tây cũ tháng 3/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại thị xã Sơn Tây cũ tháng 3/2026

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
