Ngân hàng cảnh báo: Loại ảnh tuyệt đối không lưu trong điện thoại kẻo mất sạch tiền trong tài khoản

Ngân hàng cảnh báo loại ảnh tuyệt đối không lưu trong điện thoại

Người dân tuyệt đối không nên lưu các hình ảnh như CCCD, hộ chiếu hay ảnh chụp thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng... trên điện thoại





Thời gian qua, các cơ quan chức năng và ngân hàng đã liên tục phát đi những cảnh báo khẩn cấp tới người dân về các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Theo thông tin từ Hiệp hội ngân hàng Việt Nam dẫn nguồn khuyến cáo từ ngân hàng BAC A BANK, một trong những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng nhất mà nhiều người dùng mắc phải là thói quen lưu trữ hình ảnh giấy tờ tùy thân.

Ảnh chứa mật khẩu tài khoản

Để tránh quên mật khẩu ngân hàng, mật khẩu Facebook hay Gmail,... nhiều người có thói quen lưu ảnh chụp màn hình của từng tài khoản và mật khẩu tương ứng. Việc này tuy tiện lợi nhưng một khi bị kẻ xấu lấy mất điện thoại bạn rất dễ bị đánh cắp thông tin hoặc tiền trong tài khoản. Vì vậy, nếu có loại ảnh chụp lại mật khẩu cá nhân trên điện thoại của mình, tốt nhất bạn nên xóa nó đi.

Ảnh căn cước công dân

Thẻ căn cước hay căn cước công dân là giấy tờ tùy thân quan trọng. Vì để thuận tiện trong xử lý công việc, làm giấy tờ,… nhiều người lấy điện thoại chụp hình và lưu lại trên điện thoại để phòng trường hợp cần dùng.

Tuy nhiên trong trường hợp chẳng may điện thoại di động của bạn vô tình bị mất hoặc ảnh bị rò rỉ thì người khác có thể nhìn thấy căn cước công dân của bạn. Trong trường hợp này, thông tin cá nhân sẽ bị lộ ra ngoài, rất nguy hiểm và nếu người có ác ý lợi dụng sẽ gây ra những tổn thất nghiêm trọng.

Các tội phạm công nghệ cao thường nhắm đến thẻ căn cước công dân gắn chip có mã QR và chip trên thẻ chứa nhiều thông tin cá nhân có thể trục lợi. Các đối tượng có thể dùng hình ảnh của thẻ để đăng ký tài khoản ngân hàng hoặc vay tiền trên app, dùng để đăng ký mã số thuế ảo, đăng ký số điện thoại trả sau,… cùng với nhiều thủ đoạn khác để trục lợi trái pháp luật.

Ảnh giấy tờ tùy thân

Tuyệt đối không lưu hình ảnh các giấy tờ tùy thân trong điện thoại

Ngoài ra bạn cũng không nên lưu trong điện thoại ảnh chụp các giấy tờ tùy thân quan trọng khác như: hộ chiếu, giấy đăng ký xe, bằng lái xe, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, tài liệu ngân hàng... vì đây đều là những dữ liệu rất dễ bị lạm dụng nếu rơi vào tay kẻ xấu.

Cảnh báo từ ngân hàng

Việc vô tư gửi những hình ảnh này qua các nền tảng mạng xã hội tạo điều kiện vô cùng thuận lợi để hacker và kẻ gian thu thập dữ liệu định danh, từ đó thực hiện các hành vi vay tiền mạo danh hoặc đánh cắp tài sản.

- Khách hàng cần hết sức CẢNH GIÁC với các tin nhắn, cuộc gọi, email yêu cầu truy cập đường link/quét mã QR Code dẫn đến trang web lạ hoặc cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng.

- Tuyệt đối KHÔNG lưu trữ trên thiết bị di động: Ảnh chụp 2 mặt CCCD/Hộ chiếu cá nhân, ảnh chụp 2 mặt thẻ ngân hàng/thẻ tín dụng và gửi qua mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

- KHÔNG cung cấp thông tin số thẻ, số CVV (ba số bảo mật ở mặt sau thẻ tín dụng), mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin cá nhân cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là Nhân viên ngân hàng.

- Tuyệt đối KHÔNG cung cấp mã xác thực OTP/Smart OTP cho bất kỳ ai.

- Khi thanh toán tại cửa hàng, Khách hàng cần trực tiếp quẹt thẻ, tuyệt đối KHÔNG trao thẻ cho nhân viên thu ngân để thanh toán.

- Tắt tính năng thanh toán mua sắm trực tuyến (Online) cho thẻ tín dụng khi không có nhu cầu sử dụng hoặc đăng ký điều chỉnh hạn mức giao dịch phù hợp với nhu cầu thực tế.

- KHÔNG lưu thông tin thẻ, cho phép điền tự động trên các nền tảng thanh toán trực tuyến.

- KHÔNG liên kết thẻ với ví điện tử thiếu kiểm chứng về uy tín.

- KHÔNG cho người khác mượn thẻ dưới bất cứ hình thức nào.

- KHÔNG sử dụng các dịch vụ rút tiền mặt qua POS, đáo hạn/đảo nợ thẻ tín dụng, giải ngân trên hạn mức thẻ...

Bên cạnh việc thắt chặt quản lý hình ảnh cá nhân, người dùng mạng cần giữ thái độ cảnh giác cao độ trước các tin nhắn, cuộc gọi hoặc email yêu cầu truy cập vào những đường link lạ hay quét mã QR code. Đây thường là thủ đoạn dẫn dụ nạn nhân vào các trang web giả mạo nhằm lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng. Trong mọi tình huống, một nguyên tắc bất di bất dịch cần nhớ là tuyệt đối không cung cấp thông tin số thẻ, ba số bảo mật CVV ở mặt sau thẻ tín dụng, mật khẩu hay mã xác thực OTP/Smart OTP cho bất kỳ ai. Tội phạm thường xuyên sử dụng chiêu trò tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc cán bộ công an để gây áp lực, do đó việc giữ bí mật tuyệt đối các thông tin cốt lõi này là lớp phòng vệ vững chắc nhất.

Để bảo vệ an toàn cho chiếc ví của mình, việc hình thành thói quen thanh toán an toàn trong sinh hoạt hàng ngày là điều đặc biệt cần thiết. Khi thanh toán tại các cửa hàng, nhà hàng, khách hàng nên trực tiếp tự tay quẹt thẻ, tuyệt đối không giao thẻ cho nhân viên thu ngân khuất tầm nhìn. Đối với các giao dịch trên không gian mạng, người dùng không nên lưu thông tin thẻ hay cho phép điền tự động trên các nền tảng thanh toán trực tuyến. Đặc biệt, nếu không có nhu cầu sử dụng thường xuyên, bạn nên chủ động tắt tính năng thanh toán trực tuyến cho thẻ tín dụng hoặc đăng ký điều chỉnh hạn mức giao dịch phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ngoài ra, ngân hàng cũng đặc biệt lưu ý khách hàng tuyệt đối không cho người khác mượn thẻ dưới bất cứ hình thức nào và không liên kết thẻ với các ví điện tử thiếu kiểm chứng về mức độ uy tín. Đồng thời, người dân cần tránh xa các dịch vụ trái quy định như rút tiền mặt qua máy POS, đáo hạn hoặc đảo nợ thẻ tín dụng, giải ngân vượt hạn mức thẻ để không vô tình tiếp tay cho các hành vi gian lận tài chính và tự đẩy bản thân vào rủi ro mất tiền oan.