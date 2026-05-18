Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 18 - 24/5/2026: Số lượng khu dân cư bị mất điện từ 10 – 12 tiếng/ngày tăng cao
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 18 - 24/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 18 - 24/5/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
KHU VỰC: Một phần Ấp Long Hòa, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/05/2026 đến 17:30:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Lộ Cột Cờ, Ấp Long Hòa, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/05/2026 đến 17:30:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 50, Khu phố Phong Thuận, Tân Tỉnh, Phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/05/2026 đến 12:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu phố Mỹ Lợi, Huyện lộ 89 Phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Bình Tạo, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần huyện lộ 92, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường N5, phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 1A phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/05/2026 đến 17:30:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 19/05/2026 đến 18:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Đình Xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 20/05/2026 đến 18:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bờ Kinh, Xóm Dinh, Chùa Đất Đỏ xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/05/2026 đến 18:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa, Hòa Bình Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/05/2026 đến 18:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Một phần ấp Hòa Thơm, Hòa Thơm 1, Hòa Thơm 2, Hòa Thơm 3, Dương Quới, Dương Phú, Xóm Gò 1, Xóm Gò 2. Tân Xuân, Nghĩa Chí Xã Tân Hòa; - Một phần Giồng Tân, Trại Cá, Giồng Lãnh 2, Vàm Kinh Xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/05/2026 đến 18:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công
KHU VỰC: Một phần khu phố 1, phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/05/2026 đến 17:30:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố 1, phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/05/2026 đến 17:30:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Thành Nhứt, phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/05/2026 đến 12:30:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Thành Nhứt, phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/05/2026 đến 15:30:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Thành Nhì, phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/05/2026 đến 16:30:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Thành Nhứt, phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/05/2026 đến 17:30:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 1, phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:30:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 1, phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 15:30:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 1, phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:30:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Long Phước, Long Hưng phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/05/2026 đến 18:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Muôn Nghiệp, Năm Châu phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 18:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Năm Châu phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 18:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Muôn Nghiệp phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 18:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
KHU VỰC: - Một phần ấp Thới Hòa, Long Thới xã Long Bình
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Khánh xã Phú Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Hòa Đông, Lợi An, Bình Trinh xã Đồng Sơn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Lạc xã Phú Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Lạc xã Đồng Sơn
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Lợi, Lợi An xã Long Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Hòa Bình xã Đồng Sơn.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp An Ninh xã Vĩnh Hựu
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Yên, Thạnh Phú, Thạnh Hiệp xã Vĩnh Bình; - Một phần ấp Thạnh Phong, Bình Nhựt, Bình Cách xã Phú Thành;
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/05/2026 đến 18:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Yên, Thạnh Phú, Thạnh Hiệp, Thạnh An, Thạnh Bình, ấp 5 và toàn phần ấp Thạnh Hưng, ấp 6 xã Vĩnh Bình; - Một phần ấp Long Bình xã Phú Thành;
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/05/2026 đến 18:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Yên, Thạnh Phú, Thạnh Hiệp, Thạnh An, Thạnh Bình, ấp 5 và toàn phần ấp Thạnh Hưng, ấp 6 xã Vĩnh Bình; - Một phần ấp Long Bình xã Phú Thành; - Một phần ấp 5, Thạnh Lạc Đông, Bình Trung, Tân Thạnh xã Vĩnh; - Một phần ấp Bình Đông Trung, Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/05/2026 đến 18:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cai Lậy
KHU VỰC: Một phần khu phố Quý Chánh phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Quý Thạnh xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 14:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Phú An phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Hòa Trí Phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 14:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thủy Tây, Tân Sơn xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 14:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 14 xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa, Mỹ Bình xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thủy Tây, Tân Đông xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/05/2026 đến 18:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Xuân Kiểng, Xuân Quang, Xuân Sắc xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/05/2026 đến 18:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Phước
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp kênh 2A, 2B, ấp Mỹ Lợi, Xã tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp; Mất điện một phần ấp 1, ấp 5 xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Mỹ Thành, Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Gạo
KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Hòa xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/05/2026 đến 11:30:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bình Hưng Hạ, Bình Hưng Thượng xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/05/2026 đến 18:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Long, Bình Phú, xã Lương Hòa Lạc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú, xã Lương Hòa Lạc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một Ấp Hòa Thành, Bình Quới Thượng xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 18:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một Ấp Điền Mỹ, xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 11:30:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Thạnh, Tân Thuận, Tân Ninh, An Lạc Thượng, An Lạc Trung, tân Hòa, Tân Thuận xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 18:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp An Khương, Thạnh Kiết xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 18:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần các ấp Tân Mỹ, Nhật Tân, xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/05/2026 đến 18:00:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú xã Tân Hương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp Phú Thạnh A, Phú Thạnh B xã Lương Hòa Lạc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thới xã Tân Hương
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp An Khương, Mỹ Khương, Trung Hòa xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp Đông, Đông B xã Long Định.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/05/2026 đến 13:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn phần các ấp Vĩnh Phú, Long Thạnh, Long Trị, Long Thành A, Long Hoà A, Long Thành B, Long Hoà B xã Vĩnh Kim. Một phần ấp Hữu Lợi xã Bình Trưng.
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ An B xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thân Đức xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thân Bình xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp Cửu Hòa, Ngãi Lợi xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Song Thạnh, xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn phần ấp Bắc B xã Bình Trưng. Một phần ấp Thới xã Bình Trưng Một phần ấp Tân Hoà xã Tân Phú. Trạm 500kV Mỹ Tho.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phong xã Châu Thành Một phần ấp Tân Lược 2 xã Tân Hương
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp Hòa Ninh, Hòa Bình xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thân Hòa xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp Long Tường, Long Thới, Long Thạnh, Long An, Ngãi Thuận, Ngãi Lợi, Thân Bình xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 24/05/2026 đến 05:45:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú xã Châu Thành Một phần các ấp Tân Phú, Tân Thuận, Tân Thạnh xã Tân Hương
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/05/2026 đến 18:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp Long Tường, Long Thới, Long Thạnh, Long An xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/05/2026 đến 17:30:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp Ngãi Thuận, Ngãi Lợi, Long Tường, Long Thạnh xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 24/05/2026 đến 17:45:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Bè
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Trung, xã Hội Cư
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp Khu Phố, ấp Nhất, ấp 2, xã An Hữu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/05/2026 đến 18:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp Khu Phố, ấp Nhất, ấp 2, xã An Hữu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/05/2026 đến 18:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức Tây, Mỹ Thiện, ấp Hòa Phú xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 1, Ấp 2, xã An Hữu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/05/2026 đến 18:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thị B xã Mỹ Thiện
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thanh Hưng
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/05/2026 đến 18:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp Hòa Phúc, ấp Hòa Quí, ấp Hòa Lược, xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ An, xã Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hương xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hương xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hiệp xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Định xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Pháo Đài xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Định xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân An xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình, toàn phần ấp Tân Hưng, Tân Phú, Tân Lợi, Tân Quý xã Tân Thới. Toàn phần xã Phú Thuận - Tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
