Cột lốc xoáy như vòi rồng xuất hiện tại Hà Tĩnh

Chủ nhật, 21:54 19/10/2025 | Xã hội
GĐXH - Một cột lốc xoáy giống hiện tượng vòi rồng vừa xuất hiện trưa nay tại Hà Tĩnh khoảng hơn 10 phút rồi tan khiến nhiều người hốt hoảng.

Khoảng 11h30 ngày 19/10, một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp xảy ra tại khu vực gần một nhà máy thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng. 

Cột lốc xoáy như vòi rồng xuất hiện tại Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Vòi rồng xuất hiện tại Hà Tĩnh.

Theo quan sát, một cột xoáy thường được gọi là vòi rồng với chiều cao ước tính hàng chục mét xuất hiện trên mặt đất, kéo dài hơn 10 phút sau đó tự tan.

Vị trí xuất hiện nằm trên khu đất trống có nhiều nước đọng, cách bờ biển khoảng 2 km. Nhiều người dân dùng điện thoại ghi lại hình ảnh, video và chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo địa phương, vòi rồng xuất hiện trong khoảng hơn 10 phút rồi dần tan. Khi hiện tượng xảy ra, bầu trời âm u nhưng không có mưa. Tại khu vực bị quét qua, cây cối bị quật ngả nghiêng, song nhà dân xung quanh vẫn an toàn, không ghi nhận thiệt hại.

Vòi rồng cao cả nghìn mét, cuốn bay nhiều ghe tàu trên biển Khánh HòaVòi rồng cao cả nghìn mét, cuốn bay nhiều ghe tàu trên biển Khánh Hòa

Vòi rồng cao cả nghìn mét bất ngờ xuất hiện trên vùng biển huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tạo thành luồng xoáy khổng lồ, cuốn nhiều ghe và tàu cá ngư dân, gây hư hỏng.


Nguyễn Sơn
