Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bất chấp nắng gắt, nhiều người chụp ảnh trước dinh thự 500 tỉ đồng của Ngân Collagen

Chủ nhật, 16:52 19/10/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Nhiều người đã tụ tập trước dinh thự của Ngân Collagen ở TP Cần Thơ để quay phim, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội.

Hai ngày qua, rất nhiều clip, hình ảnh trên mạng xã hội đăng tải về dinh thự 500 tỉ đồng tại phường Hưng Phú, TP Cần Thơ của Ngân Collagen (tên thật Trần Thị Bích Ngân, SN 1995, quê Cà Mau). Nhiều người còn livestream (phát trực tiếp) thu hút nhiều lượt xem và bình luận.

Trong đó, nhiều clip ghi: "Cập nhật mỗi phút cho mấy bà luôn", "Nay nhà boss có vụ gì hot vậy"; "Ai thay ca chiều giùm tôi nhe, tôi về tắm rửa ăn uống xong tui ra tiếp"; "Trước giông bão mọi thứ thường tĩnh lặng"…

CLIP: Trời nắng gay gắt, nhiều người quay phim, chụp ảnh dinh thự 500 tỉ đồng của Ngân Collagen - Ảnh 1.

CLIP: Trời nắng gay gắt, nhiều người quay phim, chụp ảnh dinh thự 500 tỉ đồng của Ngân Collagen - Ảnh 2.

Bất chấp nắng gay gắt, nhiều người chụp ảnh trước dinh thự Ngân Collagen

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, vào trưa 19-10, dù trời nắng gay gắt nhưng nhiều người đi xe máy, ô tô đã tiếp tục quay, chụp ảnh ngôi nhà của Ngân Collagen. Thậm chí có người còn bồng trẻ em đến chụp ảnh cùng ngôi nhà.

Sau khi Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân) bị khởi tố, bắt tạm giam, tài khoản TikTok chính thức của Ngân Collagen hiện không còn hiển thị video công khai như trước. Việc chuyển sang chế độ riêng tư đồng nghĩa chủ tài khoản chỉ cho phép người quen hoặc bạn bè đã chọn xem nội dung, thay vì chia sẻ với toàn bộ người dùng nền tảng.

Trên trang Facebook cá nhân có hơn 4.000 bạn bè, Ngân Collagen cũng khóa bình luận, hạn chế tương tác với công chúng.

Ngân Collagen gây xôn xao trên mạng xã hội khi tổ chức tân gia dinh thự 500 tỉ đồng vào khoảng tháng 4 vừa qua.

Theo chia sẻ của Ngân Collagen trên Facebook, dinh thự được xây dựng trên diện tích 1.000 m2, mất 5 năm mới có thể hoàn thiện. Dinh thự có màu trắng, chạm trổ hoa văn cầu kỳ theo lối kiến trúc cổ điển. Toàn bộ ngôi nhà được lắp hệ thống đèn rực rỡ. Vào ban đêm, cả tòa nhà phát sáng nổi bật.

Bên trong nhà, nội thất được cho là trang trí bằng vàng, đá quý. Khu vực sảnh, phòng khách và bàn ăn có rất nhiều đồ trang trí bằng ngọc, đá quý.

CLIP: Trời nắng gay gắt, nhiều người quay phim, chụp ảnh dinh thự 500 tỉ đồng của Ngân Collagen - Ảnh 3.

CLIP: Trời nắng gay gắt, nhiều người quay phim, chụp ảnh dinh thự 500 tỉ đồng của Ngân Collagen - Ảnh 4.

Đa phần những người chụp ảnh, quay phim là thanh niên

Ngân Collagen cũng gây chú ý khi có màn "đấu tố" với Ngân 98 trên mạng xã hội. Sau đó, Ngân 98 đã xuống tận Cần Thơ để làm rõ vụ việc với Ngân Collagen.

Vào tháng 5 vừa qua, Cục An toàn thực phẩm gửi văn bản đến Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đề nghị kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm 2 sản phẩm do Ngân Collagen quảng cáo là "Kẹo táo thải mỡ bụng" và "N-collagen Chanh plus".

CLIP: Trời nắng gay gắt, nhiều người quay phim, chụp ảnh dinh thự 500 tỉ đồng của Ngân Collagen - Ảnh 5.

Bên ngoài dinh thự về đêm

Kết quả rà soát trên phần mềm dịch vụ công cho thấy 2 sản phẩm này chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.

Ngân Collagen quảng cáo, bán nhiều sản phẩm giảm cân khi chưa cấp phép, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu khẩn trương vào cuộc, kiểm traNgân Collagen quảng cáo, bán nhiều sản phẩm giảm cân khi chưa cấp phép, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu khẩn trương vào cuộc, kiểm tra

GĐXH - Ngày 26/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Chi cục An toàn thực phẩm TP Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm liên quan đến Ngân Collagen.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tin sáng 16/10: Không khí lạnh mạnh sắp tràn về miền Bắc; Tìm thấy 80 sổ đỏ trong két sắt nhà Ngân 98

Tin sáng 16/10: Không khí lạnh mạnh sắp tràn về miền Bắc; Tìm thấy 80 sổ đỏ trong két sắt nhà Ngân 98

Tháng sinh Âm lịch vượng mệnh: Ai sở hữu phúc lộc theo chân cả đời

Tháng sinh Âm lịch vượng mệnh: Ai sở hữu phúc lộc theo chân cả đời

Con giáp xuất sắc từ đầu đến chân: Vừa tài giỏi vừa khí chất

Con giáp xuất sắc từ đầu đến chân: Vừa tài giỏi vừa khí chất

Giấc mơ nghỉ hưu ở quê tan vỡ: Chưa tròn một năm, chúng tôi tiêu sạch 1 tỷ và nhận ra sự thật phũ phàng

Giấc mơ nghỉ hưu ở quê tan vỡ: Chưa tròn một năm, chúng tôi tiêu sạch 1 tỷ và nhận ra sự thật phũ phàng

Làm việc cật lực để nghỉ hưu sớm, rồi nhận ra bi kịch không ai nói: Khi tiền không giải quyết được sự cô đơn

Làm việc cật lực để nghỉ hưu sớm, rồi nhận ra bi kịch không ai nói: Khi tiền không giải quyết được sự cô đơn

Cùng chuyên mục

Những thủ đoạn lừa đảo, tống tiền online người dân cần biết để không mất tiền oan

Những thủ đoạn lừa đảo, tống tiền online người dân cần biết để không mất tiền oan

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về hai thủ đoạn lừa đảo trực tuyến đang diễn ra hết sức tinh vi, đó là bẫy tuyển dụng ảo nhắm vào tâm lý tìm kiếm "việc nhẹ, lương cao" và "chat sex" để tống tiền của người dùng mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản...

Nữ phó hiệu trưởng bị "tước quyền" truy cập camera giám sát bếp ăn

Nữ phó hiệu trưởng bị "tước quyền" truy cập camera giám sát bếp ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau sự cố 40 học sinh nhập viện, Trường Tiểu học ở Quảng Trị đã đổi mật khẩu camera bếp ăn, chặn quyền truy cập của nữ Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế.

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong lúc học môn thể dục vào buổi sáng, khi tan trường, nam sinh lớp 11 dùng dao đâm tử vong học sinh lớp 12.

Tháng sinh Âm lịch của người biết nắm bắt thời cơ: Càng trưởng thành càng tỏa sáng

Tháng sinh Âm lịch của người biết nắm bắt thời cơ: Càng trưởng thành càng tỏa sáng

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những tháng sinh Âm lịch cát tường, tượng trưng cho sự nhạy bén, bền bỉ và khả năng tỏa sáng không giới hạn.

Không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc, có nơi dưới 16°C

Không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc, có nơi dưới 16°C

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Sáng 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Từ 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác.

Tài xế say ‘ngất ngưởng’, tay cắm kim truyền dịch vẫn nói 'không bỏ được bia'

Tài xế say ‘ngất ngưởng’, tay cắm kim truyền dịch vẫn nói 'không bỏ được bia'

Thời sự - 9 giờ trước

Trong ca làm nhiệm vụ, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) phát hiện một tài xế tay vẫn cắm kim truyền dịch vi phạm nồng độ cồn gấp 1,3 lần "kịch khung".

Các khoản giảm trừ người dân cần biết trước khi nộp thuế thu nhập cá nhân 2026

Các khoản giảm trừ người dân cần biết trước khi nộp thuế thu nhập cá nhân 2026

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các khoản giảm trừ người dân cần biết khi tính thuế thu nhập cá nhân 2026.

Hàng xóm xót xa hai vợ chồng ở Ninh Bình: Người tử vong trong bể nước, người bị thương

Hàng xóm xót xa hai vợ chồng ở Ninh Bình: Người tử vong trong bể nước, người bị thương

Đời sống - 9 giờ trước

Hàng xóm chia sẻ, gia đình ông N. xưa nay sống hiền lành, tình cảm nên khi nghe tin hai vợ chồng một người mất, một người bị thương nặng, ai cũng bàng hoàng, thương xót.

Vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong: Công an điều tra hành vi giết người

Vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong: Công an điều tra hành vi giết người

Pháp luật - 9 giờ trước

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm tử vong, cơ quan công an đang điều tra, xác minh về hành vi giết người.

Tin sáng 19/10: Xác minh thông tin 'hiệu trưởng chỉ đạo sửa điểm của học sinh từ yếu thành giỏi'; khối không khí lạnh tăng cường tràn về, miền Bắc mưa rét thế nào?

Tin sáng 19/10: Xác minh thông tin 'hiệu trưởng chỉ đạo sửa điểm của học sinh từ yếu thành giỏi'; khối không khí lạnh tăng cường tràn về, miền Bắc mưa rét thế nào?

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Sở GD&ĐT Quảng Ninh đang xác minh thông tin Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (phường Hà Lầm) chỉ đạo sửa điểm từ loại yếu thành giỏi; Do ảnh hưởng không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét; nhiều nơi có mưa rào và dông.

Xem nhiều

Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Đời sống

GĐXH - Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 không chỉ là dịp tôn vinh những người phụ nữ trong gia đình, người bà, người chị, đồng nghiệp… mà còn là cơ hội tuyệt vời để gửi lời chúc hay, ý nghĩa đến người mình yêu quý.

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Pháp luật
Tin mới nhất về hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp tràn xuống miền Bắc gây mưa rét

Tin mới nhất về hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp tràn xuống miền Bắc gây mưa rét

Thời sự
Những 'chuyện lạ' ở Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' sau chặng đường 25 năm

Những 'chuyện lạ' ở Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' sau chặng đường 25 năm

Giáo dục
Không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc, có nơi dưới 16°C

Không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc, có nơi dưới 16°C

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top