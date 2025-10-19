Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Theo thông tin từ Cổng thông tin Công an tỉnh Thanh Hoá, trưa ngày 17/10, tại xã Quảng Bình, P.T.B.N. (SN 2009, trú tại thôn 6, xã Quảng Bình), học sinh lớp 11A9 và L.Q.H. (SN 2008, trú tại xã Lưu Vệ), học sinh lớp 12A8, trường THPT Đặng Thai Mai xảy ra xô xát.

Được biết trước đó, trong giờ học môn thể dục giữa H. và N. xảy ra mâu thuẫn. Tan trường, H. cùng với L.Đ.A. (SN 2008, trú tại thôn Tiền Thôn, xã Quảng Bình, bạn học cùng lớp với H.) chặn đường, sử dụng tay, chân, mũ bảo hiểm đuổi đánh N.

Trong lúc bị đánh, N. rút dao bấm (mang theo người) đâm H. bị thương và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương.

