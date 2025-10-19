Mới nhất
Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Chủ nhật, 09:54 19/10/2025 | Pháp luật
GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong lúc học môn thể dục vào buổi sáng, khi tan trường, nam sinh lớp 11 dùng dao đâm tử vong học sinh lớp 12.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Công an tỉnh Thanh Hoá, trưa ngày 17/10, tại xã Quảng Bình, P.T.B.N. (SN 2009, trú tại thôn 6, xã Quảng Bình), học sinh lớp 11A9 và L.Q.H. (SN 2008, trú tại xã Lưu Vệ), học sinh lớp 12A8, trường THPT Đặng Thai Mai xảy ra xô xát.

Nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Mâu thuẫn học đường nghiêm trọng ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh cắt từ video).

Được biết trước đó, trong giờ học môn thể dục giữa H. và N. xảy ra mâu thuẫn. Tan trường, H. cùng với L.Đ.A. (SN 2008, trú tại thôn Tiền Thôn, xã Quảng Bình, bạn học cùng lớp với H.) chặn đường, sử dụng tay, chân, mũ bảo hiểm đuổi đánh N.

Trong lúc bị đánh, N. rút dao bấm (mang theo người) đâm H. bị thương và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương.

Như Chuyên trang Gia đình và Xã hội đưa tin, vào khoảng 11h30, ngày 17/10, tại khu vực cây xăng thuộc thôn Xa Thư, xã Quảng Bình, hai học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai (đóng tại xã Quảng Bình) xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, nam sinh lớp 11 dùng dao tấn công nam sinh lớp 12. Hậu quả khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Mâu thuẫn học đường nghiêm trọng ở Thanh Hóa - Ảnh 2.Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

GĐXH - Sau giờ tan học, nam sinh lớp 11 đã dùng dao đâm tử vong học sinh lớp 12 tại một cây xăng ở Thanh Hóa.

Gia Hân
Top