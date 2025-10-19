Tài xế say ‘ngất ngưởng’, tay cắm kim truyền dịch vẫn nói 'không bỏ được bia'
Trong ca làm nhiệm vụ, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) phát hiện một tài xế tay vẫn cắm kim truyền dịch vi phạm nồng độ cồn gấp 1,3 lần "kịch khung".
Tối 18/10, thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã bố trí 9 tổ công tác để kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn .
Trước ca công tác, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 đã bố trí cán bộ, chiến sĩ mặc thường phục, dùng camera bí mật ghi hình các nhà hàng, quán bia... có đông khách đi ô tô, xe máy đến sử dụng dịch vụ. Đây là căn cứ để bố trí các tổ kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.
Ghi nhận tại điểm kiểm tra trên đường Nguyễn Phong Sắc (đoạn qua phường Nghĩa Đô), chỉ sau ít phút, đã có 8 tài xế vi phạm bị phát hiện.
Đáng chú ý là trường hợp của tài xế V.T.D. (SN 1980, trú tại Hà Nội), điều khiển xe máy mang biển số 29H2-96XX, có nồng độ cồn ở mức 0,932 mg/L khí thở, cao gấp 2,33 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 168/2024.
Trình bày với CSGT, tài xế D. cho biết đã uống cả rượu lẫn bia từ chiều nhưng chủ quan cho rằng vẫn điều khiển được xe máy về nhà.
Với vi phạm này, tài xế D. đã bị tổ CSGT lập biên bản vi phạm hành chính, phạt tiền 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.
Một trường hợp khác, tài xế Đ.H.C. (SN 1976, quê tại Hưng Yên) điều khiển xe máy mang biển số 30F7-79XX, tay vẫn cắm kim truyền dịch nhưng vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,554 mg/L khí thở.
Tài xế C. cho biết đang điều trị bệnh sơ gan tại Bệnh viện E nhưng vì quá thèm bia nên đã đi uống khoảng 3 cốc. "Tôi biết mình đang điều trị bệnh nhưng không thể bỏ được nên tranh thủ đi uống bia", tài xế C. trình bày.
Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, tại 9 điểm kiểm tra nồng độ cồn đã phát hiện hơn 60 trường hợp tài xế xe máy vi phạm.
"Thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT và Trưởng Phòng CSGT Hà Nội, đơn vị đã xử lý hơn 60 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Mục đích không chỉ dừng lại ở xử phạt mà còn để ngăn chặn những người đã uống rượu, bia vẫn cố tình điều khiển xe, qua đó kéo giảm tai nạn giao thông", Trung tá Phạm Văn Chiến nói.
Còn theo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), ngày 18/10, Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT 34 tỉnh, thành phố và Cục CSGT đồng loạt kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn trong hai khung giờ là 12h30-14h30 và 19h-22h.
Việc kiểm tra đồng loạt trên toàn quốc trong cùng khung giờ nhằm tạo sự thống nhất, quyết liệt và hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Mục tiêu của kế hoạch là tăng cường phát hiện, ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn.
