Những cái nắm tay của đồng đội: CSGT Hà Nội 'chắp cánh ước mơ' cho con em cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
GĐXH - Không chỉ giữ bình yên trên từng cung đường, những người chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội còn đang âm thầm nối dài trách nhiệm của mình bằng những việc làm đầy nghĩa tình - sẻ chia với chính đồng đội và gia đình của họ.
Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về phát động phong trào "Chắp cánh những ước mơ", Phòng CSGT đã chủ động rà soát, đăng ký hỗ trợ 19 cháu là con cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đơn vị, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc đối với gia đình cán bộ, chiến sĩ.
Ngày 7/5, đoàn công tác của Đội CSGT đường bộ số 12 do Thiếu tá Đào Tự Doanh - Phó Đội trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Mẫn Thị Thái Hà và cháu Nguyễn Tiến Đạt tại Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Cháu Nguyễn Tiến Đạt hiện đang học lớp 5, là con đồng chí Nguyễn Dương Phương Anh (SN 1980), nguyên cán bộ Đội CSGT đường bộ số 11, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội.
Đồng chí Phương Anh đã từ trần năm 2017 sau thời gian công tác, để lại người vợ trẻ cùng con thơ khi cháu Đạt còn nhỏ.
Từ ngày chồng mất, chị Hà vừa làm mẹ, vừa làm cha, một mình gồng gánh chăm lo cho con. Hiện chị đang công tác tại Phòng Y tế của Công ty Samsung, Khu công nghiệp Yên Phong. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, hai mẹ con chị vẫn luôn nương tựa, động viên nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống.
Trong căn phòng nhỏ giản dị của hai mẹ con, cuộc gặp gỡ hôm ấy diễn ra trong không khí ấm áp nhưng cũng đầy xúc động. Khi những người đồng đội cũ của chồng xuất hiện trước cửa nhà, chị Hà đã không giấu được sự nghẹn ngào.
Những cái bắt tay, những lời hỏi thăm chân thành, cùng phần quà được trao tận tay khiến không gian như chùng xuống bởi tình cảm chân thật.
Nhiều lần chị Hà nghẹn lời khi nhắc đến chồng và gửi lời cảm ơn tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Hà Nội – những người suốt nhiều năm qua vẫn luôn nhớ tới gia đình chị bằng sự quan tâm bền bỉ.
"Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn với mẹ con tôi", chị Hà nghẹn ngào, chia sẻ.
Theo kế hoạch, cháu Nguyễn Tiến Đạt sẽ được đơn vị hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Dù khoản hỗ trợ không lớn về vật chất, nhưng đủ để thắp thêm niềm tin và tiếp sức cho một cậu bé trên hành trình học tập, nuôi dưỡng ước mơ.
Có lẽ điều quý giá nhất trong chuyến đi ấy không nằm ở món quà, mà ở thông điệp lặng lẽ nhưng đầy sức nặng mà những người đồng đội gửi lại: người chiến sĩ có thể đã đi xa, nhưng đồng chí, đồng đội sẽ không để gia đình anh đơn độc.
Giữa bộn bề cuộc sống, những chuyến thăm như thế là minh chứng cho một điều giản dị mà thiêng liêng: tình đồng chí trong lực lượng Công an không dừng lại ở những năm tháng cùng công tác, mà còn tiếp tục được gìn giữ bằng sự sẻ chia, trách nhiệm và nghĩa tình với những người ở lại.
Đó cũng chính là cách để những "ước mơ" được chắp cánh – bằng sự yêu thương rất thật, rất người.
Hà Nội đề xuất tăng mạnh phí trông giữ xe cá nhân khu vực trung tâm thành phố, 12 tuyến phố này áp dụng mức phí cao nhất 400.000 đồng/m2/tháng?Thời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố sẽ được trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp chuyên đề, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12/5/2026.
Hơn 800 cây, phôi muội hồng bị tịch thu ở Thanh Hóa sẽ được xử lý thế nào?Thời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Tình trạng săn lùng, khai thác trái phép cây muội hồng ở Thanh Hóa thời gian qua có chiều hướng gia tăng. Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm cây trong tình trạng khô héo, suy kiệt. Hiện số tang vật này đang được bàn giao cho các khu bảo tồn để chăm sóc, phục hồi hoặc xử lý theo quy định.
Thí điểm cấm xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội đề xuất nhiều biện pháp mạnh, người dân bắt buộc phải đăng ký kế hoạch chuyển đổi phương tiệnThời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Theo tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1, dự kiến được xem xét tại kỳ họp chuyên đề khai mạc ngày 12/5 tới đây.
Hà Nội thống nhất di dời, sắp xếp lại dân cư ngoài đê sông Hồng để tái thiết đô thị ven sông như thế nào?Thời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP Hà Nội vừa thống nhất chủ trương từng bước di dời, sắp xếp lại khu dân cư ngoài đê sông Hồng nhằm tái thiết đồng bộ không gian đô thị ven sông, gắn với yêu cầu phát triển bền vững và bảo đảm an toàn thoát lũ.
Tin sáng 8/5: Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Công an cảnh báo chiêu lừa mới nhắm vào thông tin 'sổ đỏ'Xã hội - 14 giờ trước
GĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh tác động tới nước ta, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ UBND hoặc Công an cấp xã gọi điện yêu cầu người dân cập nhật thông tin đất đai, "sổ đỏ"...
Thời tiết Hà Nội mưa rét khi không khí lạnh tràn xuống?Thời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Thủ đô Hà Nội có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh. Trời mát, mức nhiệt thấp nhất khu vực này từ 22-24 độ.
Lại thêm một vụ bạo hành con riêng của vợ gây phẫn nộ dư luận ở TP.HCMThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Công an phường Dĩ An (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ một thiếu niên bị cha dượng bạo hành gây bức xúc dư luận.
Hà Nội: Quyết liệt xử lý cơ bản 5 'điểm nghẽn' ngay trong các tháng đầu năm 2026Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 10 sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI ở phường Việt Hưng ngày 6/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn 5 "điểm nghẽn", đó là úng ngập, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm.
Phát hiện người đàn ông tử vong sau một đêm rời nhàThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau một đêm rời khỏi nhà, thi thể người đàn ông ở Quảng Trị được phát hiện tại bến nước trước nhà thuộc đoạn sông Thạch Hãn.
Chưa công khai tài chính, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Đình bị đề nghị kiểm điểmThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Đình bị kiến nghị kiểm điểm do thiếu minh bạch trong việc công khai quyết toán các nguồn thu và để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trong quản lý tài chính.
Hàng loạt nhà xưởng hoạt động trên đất nông nghiệp ở Quốc Oai: Người Hà Nội lo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dàiThời sự
GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, nhiều nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài vẫn đang tồn tại trên đất nông nghiệp tại Phượng Cách (Quốc Oai, Hà Nội). Tình trạng này khiến người dân bất an vì bị ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt; đồng thời dấy lên nghi vấn về sự buông lỏng quản lý tại địa phương.