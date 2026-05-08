Những cái nắm tay của đồng đội: CSGT Hà Nội 'chắp cánh ước mơ' cho con em cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về phát động phong trào "Chắp cánh những ước mơ", Phòng CSGT đã chủ động rà soát, đăng ký hỗ trợ 19 cháu là con cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đơn vị, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc đối với gia đình cán bộ, chiến sĩ.

Ngày 7/5, đoàn công tác của Đội CSGT đường bộ số 12 do Thiếu tá Đào Tự Doanh - Phó Đội trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Mẫn Thị Thái Hà và cháu Nguyễn Tiến Đạt tại Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Cháu Nguyễn Tiến Đạt hiện đang học lớp 5, là con đồng chí Nguyễn Dương Phương Anh (SN 1980), nguyên cán bộ Đội CSGT đường bộ số 11, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội.

Đoàn công tác Đội CSGT đường bộ số 12 đến thăm gia đình chị Mẫn Thị Thái Hà và cháu Nguyễn Tiến Đạt. Ảnh: Bảo Loan

Đồng chí Phương Anh đã từ trần năm 2017 sau thời gian công tác, để lại người vợ trẻ cùng con thơ khi cháu Đạt còn nhỏ.

Từ ngày chồng mất, chị Hà vừa làm mẹ, vừa làm cha, một mình gồng gánh chăm lo cho con. Hiện chị đang công tác tại Phòng Y tế của Công ty Samsung, Khu công nghiệp Yên Phong. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, hai mẹ con chị vẫn luôn nương tựa, động viên nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống.

Trong căn phòng nhỏ giản dị của hai mẹ con, cuộc gặp gỡ hôm ấy diễn ra trong không khí ấm áp nhưng cũng đầy xúc động. Khi những người đồng đội cũ của chồng xuất hiện trước cửa nhà, chị Hà đã không giấu được sự nghẹn ngào.

Những cái bắt tay, những lời hỏi thăm chân thành, cùng phần quà được trao tận tay khiến không gian như chùng xuống bởi tình cảm chân thật.

Không chỉ giữ bình yên trên từng cung đường, những người chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội còn đang âm thầm nối dài trách nhiệm của mình bằng những việc làm đầy nghĩa tình - sẻ chia với chính đồng đội và gia đình của họ. Ảnh: Bảo Loan

Nhiều lần chị Hà nghẹn lời khi nhắc đến chồng và gửi lời cảm ơn tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Hà Nội – những người suốt nhiều năm qua vẫn luôn nhớ tới gia đình chị bằng sự quan tâm bền bỉ.

"Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn với mẹ con tôi", chị Hà nghẹn ngào, chia sẻ.

Theo kế hoạch, cháu Nguyễn Tiến Đạt sẽ được đơn vị hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Dù khoản hỗ trợ không lớn về vật chất, nhưng đủ để thắp thêm niềm tin và tiếp sức cho một cậu bé trên hành trình học tập, nuôi dưỡng ước mơ.

Ảnh: Bảo Loan

Có lẽ điều quý giá nhất trong chuyến đi ấy không nằm ở món quà, mà ở thông điệp lặng lẽ nhưng đầy sức nặng mà những người đồng đội gửi lại: người chiến sĩ có thể đã đi xa, nhưng đồng chí, đồng đội sẽ không để gia đình anh đơn độc.

Giữa bộn bề cuộc sống, những chuyến thăm như thế là minh chứng cho một điều giản dị mà thiêng liêng: tình đồng chí trong lực lượng Công an không dừng lại ở những năm tháng cùng công tác, mà còn tiếp tục được gìn giữ bằng sự sẻ chia, trách nhiệm và nghĩa tình với những người ở lại.

Đó cũng chính là cách để những "ước mơ" được chắp cánh – bằng sự yêu thương rất thật, rất người.

