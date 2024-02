CSGT tặng mũ bảo hiểm, bánh chưng để tiếp sức cho người dân về quê ăn Tết

Chiều 4/2, đại diện Cục CSGT cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục đang tập trung chỉ đạo Công an các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân di chuyển an toàn, thuận lợi với tinh thần làm việc “xuyên đêm, xuyên Tết".



"Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nêu cao tinh thần hỗ trợ cho người dân về quê ăn Tết được an vui, lực lượng CSGT Công an các địa phương cũng lập nhiều điểm hỗ trợ, tặng quà cho người dân trên các tuyến quốc lộ", đại diện Cục CSGT cho biết.

Ghi nhận tại Trạm CSGT Hàm Tân, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, Trạm đã phối hợp với các mạnh thường quân để lập điểm tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên đường về quê đón Tết trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận). Lực lượng CSGT đã chuẩn bị 350 phần quà gồm: bánh chưng, bánh kẹo, nước uống, khăn lạnh và trái cây để tặng cho người dân. Đặc biệt, nếu chở theo trẻ em, lực lượng CSGT sẽ tặng kèm 1 bao lì xì và gấu bông.

CSGT Bình Thuận chuẩn bị quà để tặng người dân.

CSGT Bình Thuận tặng quà người dân về quê đón Tết.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, hoạt động nhằm tạo thêm điều kiện về vật chất, tinh thần và động viên người tham gia giao thông lái xe an toàn trên đường về quê đón Tết, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

Tại Bình Định, Phòng CSGT Công an tỉnh cũng đã lập nhiều điểm hỗ trợ người dân về quê ăn Tết tại các tuyến quốc lộ. Bên cạnh việc tặng nước uống, khăn lạnh cho các tài xế thì lực lượng chức năng còn hỗ trợ đổ xăng cho người dân. Tuy là phần quà nhỏ nhưng cũng góp phần tuyên truyền cho các tài xế đảm bảo an toàn giao thông, giữ tỉnh táo trên hành trình về quê.

Một trong những điểm hỗ trợ người dân về quê đón Tết của CSGT Bình Định.

Bên cạnh việc tặng nước uống, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La còn tặng người dân đang trên đường về quê những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn để đảm bảo an toàn. Với đặc thù có nhiều cung đường đèo dốc, thời điểm cận Tết lại có sương mù dày đặc nên tại các điểm tiếp sức cho người dân thì cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La còn giúp người dân kiểm tra các điều kiện an toàn của phương tiện.

CSGT tặng quà và mũ bảo hiểm cho người dân.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, những ngày tới, nhu cầu di lại của người dân sẽ tăng cao hơn, tạo áp lực rất lớn đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng CSGT Công an các địa phương sẽ tiếp tục lập các điểm hỗ trợ, tặng quà cho người dân về ăn Tết.