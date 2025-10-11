Mới nhất
CSGT xử phạt nhiều người đi xe máy vẫn leo vỉa hè, vượt đèn đỏ

Thứ bảy, 19:00 11/10/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Sáng 11/10, mặc dù vào ngày cuối tuần, giao thông không ùn tắc nhưng nhiều người đi xe máy vẫn leo lên vỉa hè tại khu vực đường Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến (Hà Nội) và bị lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản xử phạt.

CSGT xử phạt nhiều người đi xe máy vẫn leo vỉa hè, vượt đèn đỏ - Ảnh 1.

Trường hợp đi lên vỉa hè bị lực lượng CSGT dừng kiểm tra.

Ghi nhận vào sáng 11/10, tại khu vực ngã tư Nguyễn Xiển – Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến, tổ công tác Đội 7 CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông.

Chỉ trong thời gian ngắn, gần 10 trường hợp người đi xe máy vi phạm lỗi đi lên vỉa hè, vượt đèn đỏ bị cán bộ tổ công tác dừng kiểm tra, lập biên bản.

Làm việc với tổ công tác, một số tài xế cho biết họ chỉ "leo lên vài chục mét” để tránh đoạn tắc đường.

CSGT xử phạt nhiều người đi xe máy vẫn leo vỉa hè, vượt đèn đỏ - Ảnh 2.

Anh N. cho biết do đang vội đã leo lên vỉa hè đi cho nhanh.

Anh H.V.N (21 tuổi, quê Hải Phòng) nói do đang vội đi sự kiện nên đã đi xe máy lên vỉa hè cho kịp giờ. "Tôi biết việc mình đi lên vỉa hè là vi phạm. Sau lần này sẽ rút kinh nghiệm" - anh N. nói.

Một trường hợp khác là anh Đ.N.L (22 tuổi, quê Phú Thọ) phân trần, bản thân đang đi thực tập sợ muộn giờ nên đã vô tình vượt đèn đỏ.

"Tôi đi đến khu vực đèn đỏ nên không chú ý và vượt đèn đỏ" - anh L. cho biết thêm đã nắm được mức phạt đối với hành vi vi phạm này.

CSGT xử phạt nhiều người đi xe máy vẫn leo vỉa hè, vượt đèn đỏ - Ảnh 3.

CSGT kiểm tra GPLX của tài xế trên ứng dụng.

Theo cán bộ CSGT tổ công tác, tình trạng người điều khiển xe máy leo lên vỉa hè trên tuyến đường Nguyễn Xiển, đặc biệt khu vực giáp đường Nguyễn Trãi, thường xuyên diễn ra vào các khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều.

Mặc dù lực lượng CSGT thường xuyên tuyên truyền, triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

CSGT xử phạt nhiều người đi xe máy vẫn leo vỉa hè, vượt đèn đỏ - Ảnh 4.

Anh L. vi phạm lỗi vượt đèn đỏ.

Ghi nhận của phóng viên, nguyên nhân chính khiến nhiều người đi xe máy vẫn bất chấp vi phạm là tại khu vực ngã tư Nguyễn Xiển – Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến lưu lượng phương tiện tăng cao vào giờ cao điểm. Do sợ muộn giờ làm, giờ học... nhiều người đi xe máy đã leo lên vỉa hè, vượt đèn đỏ.

Hành vi đi xe máy lên vỉa hè, vượt đèn đỏ không chỉ là vi phạm hành chính, mà còn phản ánh ý thức văn hóa giao thông. Việc lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm tại tuyến Nguyễn Xiển được nhiều người dân đồng tình, xem là biện pháp cần thiết để lập lại trật tự, an toàn giao thông.


Cùng chuyên mục

Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý

Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý

Giáo dục - 9 phút trước

GĐXH - Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định nhiều nội dung nhằm siết chặt kỷ luật nghề nghiệp đối với nhà giáo.

2 năm liền dính siêu bão, người trồng đào Nhật Tân, Hà Nội bật khóc lo mất Tết

2 năm liền dính siêu bão, người trồng đào Nhật Tân, Hà Nội bật khóc lo mất Tết

Đời sống - 16 phút trước

Sau bão số 11, nước sông Hồng dâng cao, nhấn chìm hầu hết vườn đào Nhật Tân đang kỳ phát triển, đây là năm thứ hai liên tiếp làng cây cảnh nổi tiếng bị bão gây họa.

Vụ cháy 5 người chết ở Hà Nội: Hàng xóm kể chi tiết 2 xe máy bốc cháy, phun lửa

Vụ cháy 5 người chết ở Hà Nội: Hàng xóm kể chi tiết 2 xe máy bốc cháy, phun lửa

Thời sự - 23 phút trước

Tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ trong căn nhà bị lửa bao trùm, hàng xóm vội vã phá cửa, huy động hàng chục bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng mọi nỗ lực đều tuyệt vọng trước sức nóng khủng khiếp. Tiếng kêu cứu chỉ kéo dài một phút rồi tắt lịm.

Tin sáng 12/10: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1

Tin sáng 12/10: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ảnh hưởng bởi các đợt không khí lạnh trong tháng 10, miền Bắc về đêm và sáng sớm giảm còn 21-24 độ, ở vùng núi, nhiệt độ có thể xuống dưới 18 độ.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, một số nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 18 độ

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, một số nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 18 độ

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo, từ nay đến cuối tháng 10, miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi 2 đợt không khí lạnh.

Dự kiến chấm dứt hội đồng trường công lập từ ngày 1/1/2026

Dự kiến chấm dứt hội đồng trường công lập từ ngày 1/1/2026

Giáo dục - 11 giờ trước

Hội đồng trường ở các cơ sở giáo dục công lập theo dự kiến sẽ dừng hoạt động từ ngày 1/1/2026.

Công an Hưng Yên khởi tố 'nữ quái' lừa mua đất ruộng, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng

Công an Hưng Yên khởi tố 'nữ quái' lừa mua đất ruộng, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Lợi dụng quen biết, Trần Thị Huyền đưa ra thông tin gian dối về khu ruộng lừa nạn nhân đưa tiền nhờ mua hộ, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Lợi dụng mưa lũ, 4 anh em rủ nhau đi trộm

Lợi dụng mưa lũ, 4 anh em rủ nhau đi trộm

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong khi lực lượng chức năng đang căng mình giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10, nhóm 4 đối tượng tại Nghệ An lại lợi dụng người dân đi tránh lũ để trộm tài sản có giá trị.

Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nước

Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nước

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng kêu cứu, người đàn ông ở Huế không ngần ngại lao xuống dòng nước sâu, kịp thời cứu nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm.

Cận cảnh Drone vận chuyển hàng cứu trợ tại vùng lũ

Cận cảnh Drone vận chuyển hàng cứu trợ tại vùng lũ

Đời sống - 15 giờ trước

Viettel ứng dụng Drone trong cứu hộ, cứu nạn không chỉ thể hiện năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt mà còn mở ra hướng đi mới trong việc ứng phó với thiên tai.

Bắt hai phụ nữ bán bé gái 14 tuổi với giá 280 triệu đồng

Bắt hai phụ nữ bán bé gái 14 tuổi với giá 280 triệu đồng

Pháp luật

GĐXH - Lợi dụng sự nhẹ dạ của bé gái vùng cao, hai đối tượng dụ dỗ nạn nhân vượt biên rồi bán làm vợ ở Trung Quốc với giá 280 triệu đồng.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Người thân xót xa kể lại giây phút ám ảnh

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Người thân xót xa kể lại giây phút ám ảnh

Thời sự
4 con giáp may mắn, có bước nhảy mọi về mọi mặt những ngày cuối tháng 8 âm lịch 2025

4 con giáp may mắn, có bước nhảy mọi về mọi mặt những ngày cuối tháng 8 âm lịch 2025

Đời sống
Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nước

Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nước

Thời sự
Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

