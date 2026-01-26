Đã bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở Ninh Bình, một đối tượng là sinh viên đại học
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) đã bắt giữ hai đối tượng cướp tiệm vàng Hồng Ngát khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên. Trong đó một đối tượng đang là sinh viên đại học.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh đã truy bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng Hồng Ngát (phường Duy Tiên) sau 40 giờ gây án.
Trước đó, khoảng 22h ngày 23/1/2026, tại Tổ dân phố số 4 (phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình), hai đối tượng điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mang theo dao bầu, búa và chai thủy tinh xông vào cửa hàng vàng Hồng Ngát. Các đối tượng đe dọa chủ cửa hàng, phá tủ kính, cướp nhiều trang sức bằng vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.
Ngay sau khi vụ án xảy ra, các lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình tập trung truy xét xuyên đêm nhằm nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án.
Chỉ sau 40 giờ truy xét, Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) đã bắt giữ hai đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên. Các đối tượng gồm: Triệu Văn Nam (SN 2004, trú tại xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên; chỗ ở hiện nay tại tổ dân phố Vân Cốc 3, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, là công nhân tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh) và Đào Nguyên Bách (SN 2006, trú tại xã Ngọc Thanh, tỉnh Hưng Yên; nơi ở hiện nay tại thôn Yên Lịch, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên) hiện là sinh viên đại học.
Cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số tài sản cướp được, gồm: 23 lắc tay vàng, 23 sợi dây chuyền, 38 khuyên tai, 20 nhẫn; 1 xe máy không gắn biển kiểm soát, dao, búa cùng nhiều vật chứng liên quan khác. Khám xét nơi ở của Đào Nguyên Bách, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn nhựa, được đối tượng khai nhận dùng để chuẩn bị thực hiện các vụ cướp tài sản sau này.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ, thông qua quen biết trên Facebook, hai đối tượng đã bàn bạc, hẹn nhau thực hiện hành vi cướp tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Chiều ngày 23/1/2026, các đối tượng điều khiển xe máy di chuyển đến phường Duy Tiên tìm cửa hàng kinh doanh vàng bạc để gây án. Sau khi thực hiện hành vi cướp, hai đối tượng nhanh chóng tẩu thoát, chia nhau tài sản và mang về cất giấu tại phòng trọ ở tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Chôn lấp chất thải xây dựng trái phép, hai người đàn ông bị khởi tốPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra -Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thiều Ngọc Hân và Vũ Minh Chung về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định tại Điều 235, Bộ luật Hình sự.
Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá 'khủng'Pháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, số tiền giao dịch khoảng hơn 90 tỷ đồng.
"Báo chốt" giao thông, 2 đối tượng ở Thái Nguyên bị phạt hơn 6 triệu/ngườiPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp "báo chốt" giao thông trái quy định của pháp luật. Mức phạt là 6.250.000 đồng/trường hợp.
Chạy trốn công an khi chở thuốc lá lậu trị giá hơn 6 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Khi lực lượng chức năng có hiệu lệnh dừng xe, tài xế bất ngờ tăng ga, lạng lách trên đường để bỏ trốn. Sau hơn 2km truy đuổi tài xế mới chịu dừng xe.
Clip: Hai đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng tại Ninh BìnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai đối tượng cầm dao xông vào cướp tiệm vàng tại phường Duy Tiên, Ninh Bình, đập vỡ tủ kính, vơ vét tài sản rồi tẩu thoát.
Sử dụng chất cấm để sản xuất giá đỗ, hai chủ cơ sở bị khởi tốPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Kết quả điều tra xác định, từ ngày 14/1 đến 18/1/2026, hai cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn xã Tân Thuận (Hưng Yên) đã dùng chất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm để kích thích sinh trưởng gần 3 tấn giá đỗ bán ra thị trường.
Phát hiện đường dây sản xuất thuốc đông y giả pha trộn betamethasone, thu giữ hơn 13.000 sản phẩmPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện đường dây sản xuất thuốc đông y giả cực lớn, pha trộn tân dược betamethasone để tạo hiệu quả giảm đau nhanh, đánh lừa người tiêu dùng. Công an đã khởi tố 3 bị can, thu giữ hơn 13.000 sản phẩm thuốc giả.
2 thanh niên trộm gói hàng hóa trên xe khách, bên trong có gần 8 tỉ đồngPháp luật - 1 ngày trước
(NLĐO)- Khi 2 gói hàng trên ô tô bị mất, lái xe gọi điện hỏi người gửi mới tá hỏa khi biết trong 2 gói hàng trên chứa gần 8 tỉ đồng tiền mặt
Cái kết cho kẻ dùng dao truy sát tình cũPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Do mâu thuẫn với người tình cũ, Hưng dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân trọng thương. Gây án xong Hưng tự sát nhưng bất thành.
'Giờ học pháp luật' đặc biệt từ phiên tòa ma túy tại trường vùng cao Lào CaiPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Sáng 22/01/2026, Tòa án nhân dân khu vực 9 tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án ma túy ngay tại Trường THPT số 2 Mường Khương, tỉnh Lào Cai, giúp học sinh vùng cao biên giới trực tiếp tiếp cận pháp luật, nâng cao ý thức phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội.
Clip: Hai đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng tại Ninh BìnhPháp luật
GĐXH - Clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai đối tượng cầm dao xông vào cướp tiệm vàng tại phường Duy Tiên, Ninh Bình, đập vỡ tủ kính, vơ vét tài sản rồi tẩu thoát.