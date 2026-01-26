Đã bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở Ninh Bình, một đối tượng là sinh viên đại học

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh đã truy bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng Hồng Ngát (phường Duy Tiên) sau 40 giờ gây án.

Trước đó, khoảng 22h ngày 23/1/2026, tại Tổ dân phố số 4 (phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình), hai đối tượng điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mang theo dao bầu, búa và chai thủy tinh xông vào cửa hàng vàng Hồng Ngát. Các đối tượng đe dọa chủ cửa hàng, phá tủ kính, cướp nhiều trang sức bằng vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, các lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình tập trung truy xét xuyên đêm nhằm nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án.

Đối tượng Nam, Bách (dấu X) và tang vật vụ án. Ảnh: CA tỉnh Ninh Bình

Chỉ sau 40 giờ truy xét, Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) đã bắt giữ hai đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên. Các đối tượng gồm: Triệu Văn Nam (SN 2004, trú tại xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên; chỗ ở hiện nay tại tổ dân phố Vân Cốc 3, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, là công nhân tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh) và Đào Nguyên Bách (SN 2006, trú tại xã Ngọc Thanh, tỉnh Hưng Yên; nơi ở hiện nay tại thôn Yên Lịch, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên) hiện là sinh viên đại học.

Cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số tài sản cướp được, gồm: 23 lắc tay vàng, 23 sợi dây chuyền, 38 khuyên tai, 20 nhẫn; 1 xe máy không gắn biển kiểm soát, dao, búa cùng nhiều vật chứng liên quan khác. Khám xét nơi ở của Đào Nguyên Bách, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn nhựa, được đối tượng khai nhận dùng để chuẩn bị thực hiện các vụ cướp tài sản sau này.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ, thông qua quen biết trên Facebook, hai đối tượng đã bàn bạc, hẹn nhau thực hiện hành vi cướp tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Chiều ngày 23/1/2026, các đối tượng điều khiển xe máy di chuyển đến phường Duy Tiên tìm cửa hàng kinh doanh vàng bạc để gây án. Sau khi thực hiện hành vi cướp, hai đối tượng nhanh chóng tẩu thoát, chia nhau tài sản và mang về cất giấu tại phòng trọ ở tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.