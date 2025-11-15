Cụ bà 96 tuổi vẫn quyết tâm chiến thắng ung thư

Cụ D.T.B (96 tuổi, trú tại Yên Thành, Nghệ An) được đưa vào Khoa Ngoại Quán Sứ 1, Bệnh viện K (Hà Nội) đầu tháng 11. Trước khi nhập viện, người bệnh đau âm ỉ vùng thượng vị, ăn uống kém, gần đây đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn. Gia đình đã đưa cụ B. đi khám và tư vấn ở 3 cơ sở y tế khác nhau.

Qua quá trình thăm khám cùng kết quả xét nghiệm, nội soi, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có một khối u kích thước khoảng 3x4cm ở hang môn vị, gây hẹp môn vị dẫn tới buồn nôn, nôn, ăn không tiêu. Kết quả giải phẫu bệnh xác nhận bà bị ung thư dạ dày. Chụp cắt lớp vi tính ngực bụng chưa phát hiện di căn xa. Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật.

Tuy nhiên, cụ B. tuổi cao và có bệnh nền là thách thức không nhỏ đối với các bác sĩ trong quá trình thực hiện phẫu thuật nói riêng và điều trị ung thư nói chung. Chính điều này khiến gia đình người bệnh hết sức băn khoăn và đã đi tìm kiếm sự tư vấn từ nhiều cơ sở y tế.

Tại Bệnh viện K, qua tư vấn và chia sẻ từ các bác sĩ Khoa Ngoại Quán Sứ 1, gia đình và người bệnh cũng đã hiểu rõ về bệnh, hiệu quả cũng như rủi ro của các phương pháp điều trị. Nhiều người khuyên “tuổi cao bệnh trọng, không nên mổ” nhưng bản thân cụ B. và gia đình vẫn quyết tâm mổ.

Ung thư ở tuổi 96, cụ B. vẫn quyết lên bàn mổ. Ảnh: BVCC.

Cuộc phẫu thuật diễn ra với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ê-kíp mổ và gây mê hồi sức. Các phương án giảm thiểu rủi ro đã được đặt ra: tối ưu hóa huyết áp, ổn định tình trạng tim mạch, chuẩn bị thiết bị cấp cứu tim mạch, phương án cầm máu.

Các phẫu thuật viên tiến hành cắt gần hết dạ dày của cụ B., nạo vét hạch triệt để và nối phần dạ dày còn lại với hỗng tràng để lưu thông tiêu hóa. Sau ca phẫu thuật, người bệnh được theo dõi sát sao.

Hiện tại, cụ B. phục hồi tốt, ăn uống bình thường, sức khỏe không có vấn đề bất thường, tinh thần lạc quan, vượt xa kỳ vọng của người bệnh và gia đình.

Theo các bác sĩ Khoa Ngoại Quán Sứ 1, cụ B. là một trong số những trường hợp cao tuổi được phẫu thuật điều trị ung thư thành công tại Bệnh viện K.

Với người mắc ung thư, dù cao tuổi nhưng được phát hiện bệnh sớm thì phương pháp điều trị sẽ đơn giản, kết quả khả quan hơn rất nhiều. Vì vậy, tầm soát ung thư sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; giảm tỷ lệ tử vong, giảm chi phí điều trị; cải thiện chất lượng sống và ngăn ngừa những biến chứng.