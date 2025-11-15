Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Cụ bà 96 tuổi vẫn quyết tâm chiến thắng ung thư

Thứ bảy, 16:48 15/11/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

96 tuổi mắc ung thư dạ dày, cụ bà vẫn quyết tâm lên bàn mổ để chữa bệnh tới cùng và ca phẫu thuât thành công đã vượt xa kỳ vọng của gia đình.

Cụ D.T.B (96 tuổi, trú tại Yên Thành, Nghệ An) được đưa vào Khoa Ngoại Quán Sứ 1, Bệnh viện K (Hà Nội) đầu tháng 11. Trước khi nhập viện, người bệnh đau âm ỉ vùng thượng vị, ăn uống kém, gần đây đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn. Gia đình đã đưa cụ B. đi khám và tư vấn ở 3 cơ sở y tế khác nhau.

Qua quá trình thăm khám cùng kết quả xét nghiệm, nội soi, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có một khối u kích thước khoảng 3x4cm ở hang môn vị, gây hẹp môn vị dẫn tới buồn nôn, nôn, ăn không tiêu. Kết quả giải phẫu bệnh xác nhận bà bị ung thư dạ dày. Chụp cắt lớp vi tính ngực bụng chưa phát hiện di căn xa. Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật.

Tuy nhiên, cụ B. tuổi cao và có bệnh nền là thách thức không nhỏ đối với các bác sĩ trong quá trình thực hiện phẫu thuật nói riêng và điều trị ung thư nói chung. Chính điều này khiến gia đình người bệnh hết sức băn khoăn và đã đi tìm kiếm sự tư vấn từ nhiều cơ sở y tế.

Tại Bệnh viện K, qua tư vấn và chia sẻ từ các bác sĩ Khoa Ngoại Quán Sứ 1, gia đình và người bệnh cũng đã hiểu rõ về bệnh, hiệu quả cũng như rủi ro của các phương pháp điều trị. Nhiều người khuyên “tuổi cao bệnh trọng, không nên mổ” nhưng bản thân cụ B. và gia đình vẫn quyết tâm mổ.

Cụ bà 96 tuổi vẫn quyết tâm chiến thắng ung thư - Ảnh 1.

Ung thư ở tuổi 96, cụ B. vẫn quyết lên bàn mổ. Ảnh: BVCC.

Cuộc phẫu thuật diễn ra với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ê-kíp mổ và gây mê hồi sức. Các phương án giảm thiểu rủi ro đã được đặt ra: tối ưu hóa huyết áp, ổn định tình trạng tim mạch, chuẩn bị thiết bị cấp cứu tim mạch, phương án cầm máu.

Các phẫu thuật viên tiến hành cắt gần hết dạ dày của cụ B., nạo vét hạch triệt để và nối phần dạ dày còn lại với hỗng tràng để lưu thông tiêu hóa. Sau ca phẫu thuật, người bệnh được theo dõi sát sao.

Hiện tại, cụ B. phục hồi tốt, ăn uống bình thường, sức khỏe không có vấn đề bất thường, tinh thần lạc quan, vượt xa kỳ vọng của người bệnh và gia đình.

Theo các bác sĩ Khoa Ngoại Quán Sứ 1, cụ B. là một trong số những trường hợp cao tuổi được phẫu thuật điều trị ung thư thành công tại Bệnh viện K.

Với người mắc ung thư, dù cao tuổi nhưng được phát hiện bệnh sớm thì phương pháp điều trị sẽ đơn giản, kết quả khả quan hơn rất nhiều. Vì vậy, tầm soát ung thư sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; giảm tỷ lệ tử vong, giảm chi phí điều trị; cải thiện chất lượng sống và ngăn ngừa những biến chứng.

Phương Thuý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

5 cách loại bỏ hạt vi nhựa đơn giản mà hiệu quả, người Việt nên làm ngay

5 cách loại bỏ hạt vi nhựa đơn giản mà hiệu quả, người Việt nên làm ngay

Sống khỏe - 48 phút trước

GĐXH - Dù không thể loại bỏ hoàn toàn hạt vi nhựa trong cuộc sống, chúng ta vẫn có thể chủ động giảm thiểu việc hấp thụ những hạt này.

Uống nhầm dầu đèn, bé 2 tuổi ở Hà Nội suy hô hấp do gia đình xử lý sai cách

Uống nhầm dầu đèn, bé 2 tuổi ở Hà Nội suy hô hấp do gia đình xử lý sai cách

Mẹ và bé - 3 giờ trước

GĐXH - Việc cố gắng móc họng để gây nôn cho trẻ uống nhầm dầu đèn thắp hương khiến bé hít sặc dầu vào phổi, dẫn đến tình trạng nặng hơn.

Bé 3 tuổi ở Quảng Trị bị kim chọc tủy kẹt trong đường thở

Bé 3 tuổi ở Quảng Trị bị kim chọc tủy kẹt trong đường thở

Y tế - 4 giờ trước

Trong lúc làm răng, bé 3 tuổi không may bị sặc kim chọc tủy vào đường thở. Trong tình huống vừa nguy hiểm vừa khó, các bác sĩ đã khẩn trương gắp thành công dị vật cho bệnh nhi.

Người có thận suy yếu, gan kiệt quệ thường có đặc điểm này ở chân: Nếu không có thì xin chúc mừng!

Người có thận suy yếu, gan kiệt quệ thường có đặc điểm này ở chân: Nếu không có thì xin chúc mừng!

Sống khỏe - 5 giờ trước

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng những thay đổi bất thường ở chân và bàn chân có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề tim mạch, bệnh lý gan hoặc thận.

Chuyên gia tiết lộ mối liên hệ giữa ăn thịt và sống thọ 100 tuổi

Chuyên gia tiết lộ mối liên hệ giữa ăn thịt và sống thọ 100 tuổi

Sống khỏe - 8 giờ trước

Chuyên gia Dan Buettner chia sẻ điều ông gọi là “sự thật” về tác động của ăn thịt đến tuổi thọ sau khi nghiên cứu những vùng có nhiều người sống lâu 100 tuổi.

Cúm A nên ăn gì và không nên ăn gì để nhanh khỏi?

Cúm A nên ăn gì và không nên ăn gì để nhanh khỏi?

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Với những trường hợp gặp biến chứng khi bị cúm A, bệnh nhân thường có biểu hiện sốt cao, khó thở, tím tái và nếu không điều trị sớm có thể dẫn đến tử vong.

24 giờ chạy đua sinh tử: Cứu sống 5 bệnh nhân từ tạng của người đàn ông trẻ

24 giờ chạy đua sinh tử: Cứu sống 5 bệnh nhân từ tạng của người đàn ông trẻ

Y tế - 11 giờ trước

Người đàn ông 35 tuổi ở Cần Thơ chết não sau tai nạn, trái tim và gan của anh được vận chuyển vượt hơn 2.000km từ Cần Thơ ra Hà Nội, kịp hồi sinh các bệnh nhân nguy kịch.

Uống mật ong vào buổi sáng: Không cần cầu kỳ, đây là cách pha giúp thải độc, giảm ho và viêm họng hiệu quả nhất

Uống mật ong vào buổi sáng: Không cần cầu kỳ, đây là cách pha giúp thải độc, giảm ho và viêm họng hiệu quả nhất

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Một ly mật ong pha cùng nước ấm uống vào buổi sáng giúp thanh lọc cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch và ngừa bệnh hiệu quả.

5 loại tinh bột càng ăn càng eo thon: bí kíp đánh bay mỡ bụng ít ai ngờ

5 loại tinh bột càng ăn càng eo thon: bí kíp đánh bay mỡ bụng ít ai ngờ

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Ai bảo ăn tinh bột là béo? Chỉ là bạn chưa chọn đúng loại thôi. Có những loại tinh bột giúp no lâu, giữ năng lượng mà vẫn hỗ trợ đốt mỡ bụng cực tốt. Nếu bạn đang tìm cách siết vòng eo nhưng vẫn muốn ăn ngon, đây chính là danh sách bạn không thể bỏ qua.

Hạt vi nhựa tàn phá cơ thể ra sao? Đây là 4 nguy cơ đáng sợ

Hạt vi nhựa tàn phá cơ thể ra sao? Đây là 4 nguy cơ đáng sợ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Hạt vi nhựa khi thâm nhập vào cơ thể có thể phá vỡ hormone và gây ra các bệnh mãn tính.

Xem nhiều

Cách loại bỏ hạt vi nhựa trong thực phẩm, người Việt nên làm càng sớm càng tốt

Cách loại bỏ hạt vi nhựa trong thực phẩm, người Việt nên làm càng sớm càng tốt

Bệnh thường gặp

GĐXH - Có 3 cách hạn chế hạt vi nhựa người Việt nên áp dụng, đó là: Hạn chế sử dụng bao bì nhựa dùng 1 lần; lựa chọn thực phẩm, nước uống có nguồn gốc rõ ràng và có chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt điều độ.

7 món ăn tối giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 50: Ăn xong eo thon, ngủ ngon

7 món ăn tối giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 50: Ăn xong eo thon, ngủ ngon

Sống khỏe
7 mẹo giảm mỡ bụng tại nhà: Nam nữ đều áp dụng được, giúp cơ thể săn chắc mỗi ngày

7 mẹo giảm mỡ bụng tại nhà: Nam nữ đều áp dụng được, giúp cơ thể săn chắc mỗi ngày

Bệnh thường gặp
Ăn yến chưng táo đỏ, người phụ nữ 52 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì bất cẩn

Ăn yến chưng táo đỏ, người phụ nữ 52 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì bất cẩn

Bệnh thường gặp
6 thực phẩm chứa nhiều hạt vi nhựa mà người Việt hay ăn hàng ngày: Công bố gây bất ngờ!

6 thực phẩm chứa nhiều hạt vi nhựa mà người Việt hay ăn hàng ngày: Công bố gây bất ngờ!

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top