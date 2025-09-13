Lý do một KOL thường xuyên đăng clip triệu view bị công an mời làm việc

Ngày 12/9, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã mời làm việc một KOL quảng cáo cờ bạc trực tuyến trên mạng xã hội để làm rõ hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và quảng cáo.

Theo đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện tài khoản Facebook có hơn 174.000 người theo dõi, thường xuyên đăng tải nhiều video có gắn, chèn link, banner quảng cáo các trang web cờ bạc trực tuyến trái phép. Mỗi video thu hút từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.

Qua xác minh, công an xác định B.T.K (28 tuổi, ngụ xã Mỹ Tịnh An - nghề nghiệp sản xuất nội dung trên mạng xã hội) là chủ tài khoản Facebook nói trên.

Cơ quan công an làm việc với B.T.K. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Tại cơ quan công an, K. thừa nhận đăng tải hơn 40 video có gắn, chèn link, banner quảng cáo các trang web cờ bạc trực tuyến trái phép lên mạng xã hội, qua đó thu lợi bất chính 3 triệu đồng. K. thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các video gắn, chèn link, banner quảng cáo cờ bạc trực tuyến.

Theo cơ quan công an, hành vi của K. đã vi phạm điểm a, khoản 2, Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (mức phạt 70-100 triệu đồng); đồng thời vi phạm điểm d, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về viễn thông, công nghệ thông tin (mức phạt 5-10 triệu đồng).