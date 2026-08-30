Tin sáng 30/8: Những lưu ý khi đi cao tốc trong cao điểm nghỉ lễ 2/9; Diễn biến mưa dông ở miền Bắc dịp lễ 2/9

Những lưu ý khi đi cao tốc trong cao điểm nghỉ lễ 2/9

Cục CSGT nhận định, lưu lượng phương tiện gia tăng trong kỳ nghỉ có thể gây ùn tắc tại cao tốc, quốc lộ, đường vành đai và các cửa ngõ thành phố lớn. Người dân được khuyến cáo thường xuyên cập nhật tình hình phân luồng, điểm ùn tắc và sự cố để lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp. Phụ nữ Mới đưa tin.

Trước khi khởi hành, tài xế nên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe, đặc biệt là phanh, lốp, đèn, nhiên liệu và các thiết bị an toàn.

Khi đã vào cao tốc, Cục CSGT nhấn mạnh người điều khiển phải tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách, đi đúng làn; không chuyển làn tùy tiện, không dừng đỗ trái quy định. Khi gặp ùn tắc, tài xế cần kiên nhẫn đi theo dòng phương tiện, tránh chen lấn hoặc sử dụng làn dừng khẩn cấp như một làn lưu thông thông thường.

Nếu phương tiện gặp sự cố, cần đưa xe đến vị trí an toàn nếu có thể, bật đèn cảnh báo, đặt cảnh báo phía sau và liên hệ lực lượng chức năng để được hỗ trợ. Người lái cũng tuyệt đối không sử dụng rượu bia trước khi cầm lái và không dùng điện thoại hay thiết bị gây mất tập trung trong quá trình điều khiển phương tiện.

Trong những ngày cao điểm, giữ khoảng cách vì thế không chỉ là câu chuyện tránh một khoản phạt vài triệu đồng. Khoảng trống đủ lớn với xe phía trước chính là khoảng thời gian cần thiết để tài xế quan sát, phản ứng và phanh xe khi xuất hiện tình huống bất ngờ - yếu tố đặc biệt quan trọng khi phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao trên cao tốc.

Từ 1/3/2027, đưa tình huống giữ khoảng cách an toàn vào thi sát hạch lái xe

VTC News dẫn nguồn tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, từ ngày 1/3/2027, lực lượng CSGT sẽ triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường, trong đó chú trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe trong điều kiện giao thông thực tế.

Ô tô không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Đặc biệt, thí sinh sẽ được đánh giá việc chấp hành quy tắc giao thông, quan sát, xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chuyển làn, vượt xe và các kỹ năng cần thiết khác trong quá trình điều khiển phương tiện trên đường.

Theo Cục CSGT, việc đổi mới nội dung sát hạch nhằm đánh giá thực chất năng lực điều khiển phương tiện của người học, đồng thời hình thành thói quen lái xe đúng quy định, chủ động phòng ngừa nguy hiểm và bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Hàng loạt điểm tham quan miễn phí trong ngày 2/9 ở Hà Nội

Theo chủ trương của UBND TP Hà Nội, trong ngày Quốc khánh 2/9, các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn thành phố sẽ được mở cửa miễn phí. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Du khách chụp ảnh ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Quỳnh Mai.

Trong danh sách những điểm đến nổi bật có Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hỏa Lò, khu di tích Cổ Loa, chùa Hương, làng cổ Đường Lâm, chùa Thầy, chùa Tây Phương, đền Quán Thánh, Bảo tàng Hà Nội...

Đây là lựa chọn phù hợp với những gia đình muốn kết hợp vui chơi và tìm hiểu lịch sử, văn hóa Thủ đô trong ngày lễ.

Riêng khu vực phường Hoàn Kiếm, 6 điểm di tích được thông tin mở cửa miễn phí trong ngày 2/9 gồm Đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, Di tích 22 Hàng Buồm, Di tích 28 Hàng Buồm và Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội.

Các điểm này mở cửa buổi sáng từ 8h đến 12h và buổi chiều từ 13h30 đến 17h30.

Trong ngày 1 và 2/9, tại khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu, phía trước tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", sẽ có chương trình nghệ thuật quy mô lớn do Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện.

Ngoài ra, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn, trưng bày và triển lãm tại các khu vực khác của thành phố. Một số chương trình nghệ thuật được tổ chức tại Công viên Thống Nhất, khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình và vườn hoa Lạc Long Quân trong ngày 2/9.

Tối 2/9, Hà Nội cũng tổ chức bắn pháo hoa từ 21h đến 21h15 tại 5 trận địa, gồm khu vực trước trụ sở Báo Hà Nội mới, trước Bưu điện Hà Nội, Công viên Thống Nhất, đường đua F1 và vườn hoa Lạc Long Quân.

Đáng chú ý là triển lãm ảnh "Rạng rỡ non sông Việt Nam" tại Nhà Triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, diễn ra từ ngày 28/8 đến 6/9. Thành phố cũng tổ chức các không gian trưng bày sản phẩm sáng tạo từ làng nghề truyền thống và không gian nghệ thuật thủ công đương đại tại khu vực Tràng Tiền.

Bị phạt 25 triệu đồng vì bình luận sai sự thật trên Facebook

Cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với trường hợp Đ.B.S (SN 1989, trú tại thôn Đông Cứu, xã Thượng Phúc, Hà Nội) và B.V.H (SN 1989, trú tại thôn Triều Phú, xã Thượng Phúc) do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Công an xã Thượng Phúc làm việc với công dân Đ.B.S. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo đó, Đ.B.S sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận dưới một bài viết trên trang Facebook của tổ chức "Việt Tân" với nội dung thiếu căn cứ, xuyên tạc hoạt động của lực lượng chức năng, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Tương tự, B.V.H sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận dưới một bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và lực lượng chức năng.

Ngoài xử phạt tiền, Công an xã Thượng Phúc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc các trường hợp vi phạm gỡ bỏ thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do hành vi vi phạm gây ra.

Diễn biến mưa dông ở miền Bắc dịp lễ 2/9

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 30/8, miền Bắc ít mưa. Từ đêm 30/8 đến đêm 31/8, miền Bắc có mưa lớn trên diện rộng, kèm nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ, sạt lở đất, lũ quét. Từ 1-2/9, miền Bắc giảm mưa, trời nắng.

Tây Nguyên ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

TPHCM ngày ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.