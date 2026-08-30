Cao tốc liên tiếp xảy ra tai nạn do không giữ khoảng cách

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Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Chỉ một lỗi không giữ khoảng cách có thể kéo theo hàng loạt phương tiện gặp nạn trên cao tốc. Trong hai ngày 28 và 29/8, hai vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại Phú Thọ và Lâm Đồng đã liên quan đến 12 ô tô, làm 11 phương tiện hư hỏng, gây ùn ứ giao thông.

Chỉ trong hai ngày 28 và 29/8, hai vụ tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Phan Thiết - Dầu Giây liên quan đến 12 ô tô, làm 11 phương tiện hư hỏng và gây ùn ứ giao thông. Nguyên nhân bước đầu được xác định có liên quan đến hành vi không giữ khoảng cách an toàn.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), khoảng 15h ngày 29/8, tại Km28+700 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô con. 

Tại hiện trường, các phương tiện nằm nối sát nhau, chiếm một làn đường khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng khiến cả 7 phương tiện hư hỏng. 

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định 6 lái xe không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.


Hai ngày, 2 vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc do không giữ khoảng cách - Ảnh 1.

Chỉ trong hai ngày 28 và 29/8, hai vụ tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Phan Thiết - Dầu Giây liên quan đến 12 ô tô, làm 11 phương tiện hư hỏng và gây ùn ứ giao thông (ảnh Cục CSGT).

Trước đó, lúc 18h49 ngày 28/8, tại Km57+200 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ, cũng xảy ra một vụ tai nạn liên quan đến 5 ô tô. Vụ việc khiến 4 phương tiện hư hỏng và giao thông qua khu vực ùn ứ. 

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do người điều khiển ô tô đầu kéo 21H-016.xx kéo theo rơ moóc 21R-006.xx không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

Theo Cục CSGT, tai nạn liên hoàn trên cao tốc không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe và tài sản mà còn khiến nhiều phương tiện phải chiếm dụng làn đường để xử lý sự cố, gây ùn tắc kéo dài. 

Đáng chú ý, việc ùn tắc do tai nạn trên cao tốc còn làm gia tăng nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn thứ cấp, ảnh hưởng đến hành trình của nhiều người.

Khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng cũng phải tăng cường nhân lực, phương tiện để tổ chức phân luồng, giải tỏa ùn tắc từ xa. Đây là những hệ lụy lớn khi tai nạn xảy ra trên các tuyến cao tốc có mật độ phương tiện lưu thông cao.


Hai ngày, 2 vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc do không giữ khoảng cách - Ảnh 2.

Theo Cục CSGT, tai nạn liên hoàn trên cao tốc không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe và tài sản mà còn khiến nhiều phương tiện phải chiếm dụng làn đường để xử lý sự cố, gây ùn tắc kéo dài (ảnh Nhật Tân).

Cục CSGT cho biết, việc lực lượng CSGT tăng cường phát hiện, xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn nhằm phòng ngừa tai nạn từ sớm, góp phần hình thành thói quen lái xe kỷ luật và bảo đảm giao thông thông suốt. 

CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện phải tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn; chủ động tăng khoảng cách khi trời mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế hoặc mật độ phương tiện đông. 

Người lái xe cần tránh bám đuôi phương tiện phía trước, đồng thời luôn quan sát từ xa để kịp thời giảm tốc độ, xử lý tình huống phát sinh. 

“Đừng vì muốn nhanh hơn vài giây mà đánh mất khoảng cách bảo vệ cả hành trình”, Cục CSGT khuyến cáo.

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