Tin sáng 31/8: Cao tốc liên tiếp xảy ra tai nạn do không giữ khoảng cách; thông tin mới nhất nhóm phụ nữ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh

Cao tốc liên tiếp xảy ra tai nạn do không giữ khoảng cách

Chỉ trong hai ngày 28 và 29/8, hai vụ tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Phan Thiết - Dầu Giây liên quan đến 12 ô tô, làm 11 phương tiện hư hỏng và gây ùn ứ giao thông. Nguyên nhân bước đầu được xác định có liên quan đến hành vi không giữ khoảng cách an toàn.

Ảnh: Cục CSGT

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), khoảng 15h ngày 29/8, tại Km28+700 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô con.

Tại hiện trường, các phương tiện nằm nối sát nhau, chiếm một làn đường khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng khiến cả 7 phương tiện hư hỏng.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định 6 lái xe không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

Trước đó, lúc 18h49 ngày 28/8, tại Km57+200 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ, cũng xảy ra một vụ tai nạn liên quan đến 5 ô tô. Vụ việc khiến 4 phương tiện hư hỏng và giao thông qua khu vực ùn ứ.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do người điều khiển ô tô đầu kéo 21H-016.xx kéo theo rơ moóc 21R-006.xx không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Triệu tập 7 người liên quan vụ tài xế taxi bị nhóm khách nữ hành hung

Báo Tiền Phong đưa tin, tối 30/8, thông tin từ Công an phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ xô xát khiến một tài xế taxi bị thương xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Theo kết quả xác minh, điều tra sơ bộ, khoảng 2 giờ 20 phút ngày 30/8, anh N.T.Đ. (SN 1998) đang đỗ xe trước một quán bar trên địa bàn để đón khách thì một nhóm 4 người, gồm 1 nam, 3 nữ lên xe. Những người này có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia.

Khi anh Đ. bắt đầu lái xe, 2 phụ nữ ngồi ghế phụ yêu cầu tài xế quay lại đón thêm bạn. Anh Đ. giải thích xe chỉ được chở 4 khách nên không thể đón thêm.

Sau đó, những người ngồi phía sau dùng tay đánh vào vùng mặt, đầu và chửi bới tài xế.

Hoảng sợ, anh Đ. mở cửa chạy khỏi xe về phía quán bar. Tuy nhiên, nhóm khách cũng xuống xe, cùng một số người khác đuổi theo, dùng tay, chân, giày, dép, gậy, điếu cày đánh nhiều nhát vào người anh Đ., khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Anh Đ. chạy vào một phòng hát của quán để tránh bị tiếp tục hành hung. Gần 3 giờ cùng ngày, một tài xế taxi khác đưa anh Đ. đến Bệnh viện khu vực Móng Cái cấp cứu.

Đến 8 giờ 30 phút, Công an phường Móng Cái 1 tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.T. (SN 1972, trú TP.Hải Phòng), bố ruột anh Đ., về việc con trai bị một nhóm người đánh gây thương tích.

Qua xác minh ban đầu, Công an phường Móng Cái 1 xác định 7 người liên quan gồm H.T.V. (SN 1986), Đ.T.T. (SN 1978), H.N.L. (SN 1991), N.T.M.T. (SN 1995), L.T.K. (SN 1994), Đ.N.L. (SN 1995) và N.T.M. (SN 2006), cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh.

Hiện Công an phường Móng Cái 1 đang triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định pháp luật.

Taxi chở cụ bà 83 tuổi đột quỵ kẹt giữa dòng xe, CSGT lập tức mở đường

Chiều 29/8, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã hỗ trợ mở đường cho xe taxi chở một cụ bà 83 tuổi bị đột quỵ đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

CSGT mở đường cho taxi chở cụ bà 83 tuổi đột quỵ đi cấp cứu. (Ảnh Phòng CSGT Hà Nội)

Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 14, khoảng 17h40 ngày 29/8, Đại úy Ngô Việt Anh đang làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực ngõ 15 đường Ngọc Hồi - Quốc lộ 1B thì nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh Nguyễn Huy Tuấn (SN 1989, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội), tài xế taxi Xanh SM biển kiểm soát 29H-969.97.

Tài xế cho biết trên xe đang chở cụ P.T.A.L. (SN 1943, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội) đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu do bị đột quỵ. Thời điểm này là ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng phương tiện tại khu vực cửa ngõ phía Nam tăng cao, khiến việc di chuyển của xe gặp nhiều khó khăn.

Nhận được thông tin, Đại úy Ngô Việt Anh báo cáo Ban Chỉ huy Đội để bố trí cán bộ thay thế vị trí đang làm nhiệm vụ, đồng thời sử dụng mô tô chuyên dụng dẫn đường cho xe taxi.

Trong quá trình di chuyển qua các nút giao đông phương tiện, cán bộ CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện để xe taxi nhanh chóng di chuyển về Bệnh viện Bạch Mai.

Sau đó, xe taxi đưa cụ L. đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai an toàn để được nhân viên y tế tiếp nhận và điều trị.

Vụ nổ làm 2 người tử vong ở Phú Thọ: Hồi chuông báo động từ pháo tự chế

Báo CAND đưa tin, theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an toàn quốc đã phát hiện, bắt giữ 1.850 vụ/2.230 đối tượng, thu giữ 30.832kg pháo các loại (giảm so với cùng kỳ năm 2025). Tuy nhiên, riêng hành vi chế tạo, sản xuất pháo nổ trái phép đã chiếm tới 170 vụ với 252 đối tượng.

Công an Phú Thọ tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ nổ.

Thực tế cho thấy, những vụ việc liên quan đến pháo nổ tự chế có thể để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ gây thương vong mà còn đe dọa an toàn của các gia đình và cộng đồng dân cư.

Mới đây nhất, ngày 29/8, một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại phòng 404 tầng 4, khu nhà trọ thuộc thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên (Phú Thọ) của chị Phạm Thị Thủy (SN 1974), trú tại thôn Thiện Kế, xã Bình Xuyên. Sự việc khiến 2 nạn nhân tử vong là V.H.L (SN 2009), trú tại xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An và N.N.A (SN 2008), trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, 2 người khác bị thương đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện là Đ.T.D (SN 2009), trú tại xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An và H.V.T (SN 1996), trú tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do các đối tượng tự chế pháo nổ (loại pháo bi), trong quá trình thực hiện thì phát nổ.

Một trang trại ở Phú Thọ tiêu hủy gần 1.900 con lợn vì dịch tả châu Phi

Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 30/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, cơ quan chức năng đã phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại một trang trại trên địa bàn xã Vĩnh An.

Lực lượng chức năng phát hiện trang trại chăn nuôi lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trang trại chăn nuôi lợn của ông Trần Văn Kiên (SN 1977) tại thôn Đình, xã Vĩnh An, có dấu hiệu nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xác định 8 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý ổ dịch. Toàn bộ 1.859 con lợn với tổng trọng lượng khoảng 150 tấn được tiêu hủy theo quy định.

Đồng thời, lực lượng chức năng hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện khai báo, báo cáo tình hình dịch bệnh.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã chỉ đạo Công an các xã, phường tăng cường rà soát, thống kê các cơ sở chăn nuôi; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia công tác phòng, chống dịch.



