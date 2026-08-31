CSGT tăng cường xử lý xe bám đuôi, không giữ khoảng cách trên cao tốc

Ngày thứ hai nghỉ lễ 2/9: Cả nước có 21 người tử vong do tai nạn giao thông GĐXH - Trong ngày 30/8, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, khiến 21 người tử vong và 30 người bị thương.

Theo Cục CSGT, phần lớn tài xế khi lưu thông trên các tuyến được kiểm soát bước đầu đã chủ động duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện chạy phía trước. Lực lượng chức năng tập trung theo dõi hình ảnh từ hệ thống ghi hình để phát hiện các trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, CSGT cho biết không phải mọi trường hợp có khoảng cách chưa bảo đảm đều bị xử lý. Lực lượng chức năng chủ yếu lập biên bản đối với những lái xe cố tình bám sát phương tiện phía trước, không tuân thủ quy định dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở. Nhóm vi phạm chủ yếu là phương tiện kinh doanh vận tải.

Việc kiểm tra, xử lý được triển khai tại những đoạn cao tốc đáp ứng đầy đủ điều kiện, gồm hệ thống biển báo và vạch kẻ đường quy định về khoảng cách an toàn.

Trong 5 ngày thực hiện, Cục CSGT đã lập biên bản 2 tài xế xe khách vi phạm quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi lưu thông trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Theo Cục CSGT, phần lớn tài xế khi lưu thông trên các tuyến được kiểm soát bước đầu đã chủ động duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện chạy phía trước. Lực lượng chức năng tập trung theo dõi hình ảnh từ hệ thống ghi hình để phát hiện các trường hợp vi phạm.

Cục CSGT nhấn mạnh tuyên truyền, giáo dục vẫn là giải pháp trọng tâm nhằm hình thành thói quen cho người lái xe. Việc tuân thủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn cần trở thành phản xạ thường xuyên, thay vì chỉ thực hiện khi có lực lượng chức năng kiểm tra.

Lực lượng CSGT tiếp tục ghi nhận hình ảnh phương tiện không giữ khoảng cách tại các đoạn đường đã được bố trí biển báo, vạch kẻ theo đúng quy định. Những dữ liệu này được sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục chung và nhắc nhở trực tiếp đối với từng trường hợp.

Với các lái xe đã được nhắc nhở nhiều lần, nắm rõ quy định nhưng vẫn cố tình vi phạm, đặc biệt là người điều khiển xe kinh doanh vận tải, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần coi việc giữ khoảng cách an toàn cũng quan trọng như thắt dây đai an toàn. Đây đều là những quy định nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn và giảm thiểu hậu quả nếu sự cố xảy ra.