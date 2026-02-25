Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Ngày Vía Thần Tài 2026: Những việc giúp kích hoạt tài khí, giữ lộc suốt năm

Thứ tư, 19:32 25/02/2026 |
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) được xem là thời điểm quan trọng để cầu tài, kích hoạt vận may đầu năm. Những việc đơn giản dưới đây được xem giúp khai mở tài khí, giữ lộc cho cả năm mọi người có thể tham khảo.

Ngày vía Thần Tài 2026 vào thứ 5, chọn ngay giờ đẹp cúng lễ và thực hiện nghi thức nạp tài để cả năm đỏ như sonNgày vía Thần Tài 2026 vào thứ 5, chọn ngay giờ đẹp cúng lễ và thực hiện nghi thức nạp tài để cả năm đỏ như son

GĐXH – Ngày mùng 10 tháng Giêng là ngày vía Thần Tài được xem là thời điểm quan trọng để cầu tài lộc, khai vận làm ăn và “mở vía” tiền bạc đầu năm. Năm 2026, ngày vía Thần Tài vào thứ 5, hãy thực hiện ngay nghi thức nạp tài để cả năm “đỏ như son”.

Vào ngày vía Thần Tài, nhiều người có tục lệ mua vàng để cầu mong một năm tài lộc dồi dào, may mắn. Vàng được lựa chọn vì là kim loại quý, có giá trị cao và mang ý nghĩa tích lũy của cải. Điều này cũng mang ý nghĩa "mang của cải vào nhà", qua đó cầu mong sự sung túc, đủ đầy và thuận lợi trong công việc làm ăn, kinh doanh.

Ngày Vía Thần Tài 2026: Những việc giúp kích hoạt tài khí, giữ lộc suốt năm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, ngoài việc mua đồ vật may mắn trong ngày vía Thần Tài này, mọi người nên làm 3 việc này để kích hoạt tài lộc, giữ cho cả năm may mắn.

1. Sắp xếp lại ví tiền

Trong dịp Tết, việc mua sắm và chi tiêu nhiều là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, điều này đôi khi làm cho nguồn năng lượng của ví tiền bị xáo trộn khiến tài khí khó tụ lại. Để kích hoạt lại vận may, theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, ngày vía Thần Tài là thời điểm lý tưởng để sắp xếp lại ví tiền, giúp thu hút tài lộc và hạn chế nguy cơ hao tổn.

Ngày Vía Thần Tài 2026: Những việc giúp kích hoạt tài khí, giữ lộc suốt năm - Ảnh 3.

Sắp xếp lại ví tiền giúp thu hút tài lộc. Ảnh TL

Khi sắp xếp, nên xếp các mệnh giá tiền theo thứ tự từ nhỏ đến lớn để thể hiện sự tăng tiến. Có thể chọn một tờ tiền có số seri đẹp và giữ gìn như một món bảo vật lấy may. Ngoài ra, cần loại bỏ những vật dụng không cần thiết trong ví, đặc biệt là các giấy tờ, hóa đơn cũ mang ý nghĩa tiêu tán tài lộc.

2. Bao sái ban thờ Thần Tài

Vào ngày vía Thần Tài, trước khi thực hiện lễ cúng, gia chủ nên lau dọn ban thờ, tắm rửa cho tượng Thần Tài cẩn thận. Nước dùng để tắm rửa cho tượng Thần Tài thường là nước hoa bưởi, nước gừng hoặc nước ngũ vị hương. Nên có khăn riêng để lau khô tượng trước khi đặt trở lại ban thờ. Đồng thời chuẩn bị một chiếc khăn khác để thực hiện nghi thức bao sái ban thờ.

Nước lau rửa ban thờ có thể sử dụng tương tự như nước tắm tượng. Tuy nhiên, cần tránh dùng nước rượu gừng vì có thể làm bay màu gỗ của ban thờ. Nước ngũ vị hương thường gồm năm loại hương liệu như hồi, quế, hương nhu, lá sả, lá mùi hoặc lá bưởi.

Khăn dùng để lau dọn ban thờ và tắm cho tượng Thần Tài tuyệt đối không sử dụng vào mục đích khác.

3. Làm mâm cúng vía Thần Tài

Việc thờ cúng tại ban thờ Thần Tài được thực hiện hằng ngày, không riêng gì ngày vía Thần Tài. Tuy nhiên, mâm lễ trong ngày này mang ý nghĩa đặc biệt nên thường được chuẩn bị chu đáo hơn, trong đó có lễ tam sên.

Mâm cỗ tam sên là mâm cỗ mặn, thường gồm một miếng thịt, một con tôm và một quả trứng luộc. Lễ tam sên tượng trưng cho Thổ – Thủy – Thiên.

Ngày Vía Thần Tài 2026: Những việc giúp kích hoạt tài khí, giữ lộc suốt năm - Ảnh 4.

Mâm cúng vía Thần Tài

Trong đó, thịt heo tượng trưng cho Thổ (động vật sống trên cạn), tôm hoặc cua tượng trưng cho Thủy (sinh vật dưới nước), còn trứng tượng trưng cho Thiên – loài có lông vũ có thể bay trên trời. Trứng cũng là biểu trưng cho sự sinh sôi, nảy nở.

Một số nơi còn có lệ cúng heo quay, vịt quay, cua biển, cá nướng… Tuy nhiên mâm cao cỗ đầy không bằng tâm thành kính. Việc chuẩn bị lễ vật nên tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, tránh quá câu nệ hình thức.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Chọn giờ xuất hành đẹp ngày Tết Thần Tài Bính Ngọ 2026 để thu hút tài lộcChọn giờ xuất hành đẹp ngày Tết Thần Tài Bính Ngọ 2026 để thu hút tài lộc

GĐXH – Ngày mùng 10 tháng Giêng sẽ vào 27/2/2026 dương lịch là dịp Tết Thần Tài. Chọn giờ xuất hành và hướng đi tốt ngày Tết Thần Tài Bính Ngọ 2026 để mở vận khí, thu hút tài lộc cho năm mới.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cúng sao giải hạn 2026: Ngày nào tốt nhất để hóa giải vận xấu, cầu bình an cả năm?

Cúng sao giải hạn 2026: Ngày nào tốt nhất để hóa giải vận xấu, cầu bình an cả năm?

Chọn người xông văn phòng đầu năm 2026 và những điều cần lưu ý ngày khai xuân để thu hút tài lộc

Chọn người xông văn phòng đầu năm 2026 và những điều cần lưu ý ngày khai xuân để thu hút tài lộc

Có cần thay 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ ngay sau Tết 2026 không?

Có cần thay 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ ngay sau Tết 2026 không?

Cùng chuyên mục

Không mua được vàng ngày vía Thần Tài thì có mất tài lộc năm mới ?

Không mua được vàng ngày vía Thần Tài thì có mất tài lộc năm mới ?

- 1 giờ trước

GĐXH - Không phải cứ mua được vàng ngày vía Thần Tài mới đón được tài lộc năm mới - bởi vàng không tạo ra tài lộc. Một người có thể mua rất nhiều vàng nhưng tài lộc vẫn không bền. Một người không mua vàng, nhưng vẫn có thể phát triển mạnh mẽ. Vì sao?

Cách kích hoạt cung tài lộc thu hút tiền tài hiệu quả ngay từ đầu năm mới

Cách kích hoạt cung tài lộc thu hút tiền tài hiệu quả ngay từ đầu năm mới

- 4 giờ trước

GĐXH - Việc kích hoạt đúng cách cung tài lộc không chỉ giúp thu hút tài khí mà còn tạo ra dòng năng lượng tích cực, mang lại may mắn trong công việc kinh doanh và đầu tư.

Còn vài ngày nữa là Rằm tháng Giêng, lưu ý những điều cấm kỵ này để tránh mất đi may mắn

Còn vài ngày nữa là Rằm tháng Giêng, lưu ý những điều cấm kỵ này để tránh mất đi may mắn

- 6 giờ trước

GĐXH - Rằm tháng Giêng còn gọi là lễ Thượng nguyên, tết Nguyên tiêu. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng. Do đó, dân gian lưu truyền nhiều điều kiêng kỵ và nên làm trong ngày Rằm tháng Giêng để cả năm may mắn.

Ngày giờ đẹp và những ngày nên tránh khi mua vàng cưới để thu hút tài lộc, vận may

Ngày giờ đẹp và những ngày nên tránh khi mua vàng cưới để thu hút tài lộc, vận may

- 7 giờ trước

GĐXH - Nếu gia đình và cặp đôi mong muốn kết hợp giữa yếu tố phong thủy và sự thuận tiện, việc chọn thời điểm mua vàng cưới có thể linh hoạt theo những gợi ý mang tính tham khảo dưới đây.

Ngày vía Thần Tài không phải nút bấm tài lộc mà phải làm việc này để tài lộc tự tới

Ngày vía Thần Tài không phải nút bấm tài lộc mà phải làm việc này để tài lộc tự tới

- 7 giờ trước

GĐXH - Ngày vía Thần Tài không phải là nút bấm tài lộc, nhưng một niềm tin đúng sẽ làm được điều đó. Hiểu đúng để không chạy theo số đông, không phụ thuộc may rủi và khi đã vững từ bên trong, tài lộc sẽ tự thu hút về.

Vì sao cần thay nước, dâng nước trên bàn thờ khi thắp hương?

Vì sao cần thay nước, dâng nước trên bàn thờ khi thắp hương?

- 11 giờ trước

GĐXH - Nước không phải là lễ vật chính nhưng đóng vai trò không thể thiếu trong nghi thức thờ cúng. Việc dâng nước và thay nước khi thắp hương ẩn chứa những ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa tâm linh của người Việt.

Những ý nghĩa bất ngờ đằng sau 2 con số Thần tài giúp gia tăng cơ hội thành công

Những ý nghĩa bất ngờ đằng sau 2 con số Thần tài giúp gia tăng cơ hội thành công

- 23 giờ trước

GĐXH - Việc xác định số Thần tài không chỉ dựa trên yếu tố tâm linh mà còn được xem xét theo quy luật vận mệnh, giúp gia tăng cơ hội thành công trong năm.

Những điều không nên làm ngày vía Thần tài 2026 để tránh mất lộc và vận may

Những điều không nên làm ngày vía Thần tài 2026 để tránh mất lộc và vận may

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong ngày vía Thần tài 2026, để tránh xua đi tài lộc và vận may, bạn cần kiêng kỵ những điều sau.

Đây mới là những cách rắc muối trừ tà giúp xua đuổi vận xấu hiệu quả

Đây mới là những cách rắc muối trừ tà giúp xua đuổi vận xấu hiệu quả

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong đời sống phong thủy dân gian, rắc muối trừ tà là một phương pháp đơn giản nhưng được nhiều gia chủ tin dùng nhằm thanh tẩy uế khí, hóa giải vận xui và ổn định trường năng lượng trong không gian sống.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54, sống viên mãn bên biệt thự 1.000 m2 ngập sắc Xuân sau nhiều năm rút khỏi showbiz

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54, sống viên mãn bên biệt thự 1.000 m2 ngập sắc Xuân sau nhiều năm rút khỏi showbiz

- 1 ngày trước

GĐXH - Ca sĩ Mỹ Lệ khoe không gian sống triệu đô, diện tích hơn 1.000 m2 ở TP HCM rực rỡ sắc hoa xuân dịp Tết Bính Ngọ.

Xem nhiều

Những vật cần bỏ trên bàn thờ khi hết Tết càng sớm càng tốt, càng để lâu càng mất vận may

Những vật cần bỏ trên bàn thờ khi hết Tết càng sớm càng tốt, càng để lâu càng mất vận may

GĐXH - Khi hết Tết, các gia đình nên nhớ hạ gấp những vật này trên bàn thờ kẻo năm mới xui xẻo đeo bám dài dài, càng để càng dễ mất may.

Nhà đâm hông ảnh hưởng ra sao đến vận khí của gia chủ

Nhà đâm hông ảnh hưởng ra sao đến vận khí của gia chủ

Cúng sao giải hạn 2026: Ngày nào tốt nhất để hóa giải vận xấu, cầu bình an cả năm?

Cúng sao giải hạn 2026: Ngày nào tốt nhất để hóa giải vận xấu, cầu bình an cả năm?

Ngày vía Thần Tài 2026 vào thứ 5, chọn ngay giờ đẹp cúng lễ và thực hiện nghi thức nạp tài để cả năm đỏ như son

Ngày vía Thần Tài 2026 vào thứ 5, chọn ngay giờ đẹp cúng lễ và thực hiện nghi thức nạp tài để cả năm đỏ như son

Ý nghĩa cây quất ngày Tết không phải ai cũng biết

Ý nghĩa cây quất ngày Tết không phải ai cũng biết

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top