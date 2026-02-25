Ngày Vía Thần Tài 2026: Những việc giúp kích hoạt tài khí, giữ lộc suốt năm
GĐXH – Ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) được xem là thời điểm quan trọng để cầu tài, kích hoạt vận may đầu năm. Những việc đơn giản dưới đây được xem giúp khai mở tài khí, giữ lộc cho cả năm mọi người có thể tham khảo.
Vào ngày vía Thần Tài, nhiều người có tục lệ mua vàng để cầu mong một năm tài lộc dồi dào, may mắn. Vàng được lựa chọn vì là kim loại quý, có giá trị cao và mang ý nghĩa tích lũy của cải. Điều này cũng mang ý nghĩa "mang của cải vào nhà", qua đó cầu mong sự sung túc, đủ đầy và thuận lợi trong công việc làm ăn, kinh doanh.
Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, ngoài việc mua đồ vật may mắn trong ngày vía Thần Tài này, mọi người nên làm 3 việc này để kích hoạt tài lộc, giữ cho cả năm may mắn.
1. Sắp xếp lại ví tiền
Trong dịp Tết, việc mua sắm và chi tiêu nhiều là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, điều này đôi khi làm cho nguồn năng lượng của ví tiền bị xáo trộn khiến tài khí khó tụ lại. Để kích hoạt lại vận may, theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, ngày vía Thần Tài là thời điểm lý tưởng để sắp xếp lại ví tiền, giúp thu hút tài lộc và hạn chế nguy cơ hao tổn.
Khi sắp xếp, nên xếp các mệnh giá tiền theo thứ tự từ nhỏ đến lớn để thể hiện sự tăng tiến. Có thể chọn một tờ tiền có số seri đẹp và giữ gìn như một món bảo vật lấy may. Ngoài ra, cần loại bỏ những vật dụng không cần thiết trong ví, đặc biệt là các giấy tờ, hóa đơn cũ mang ý nghĩa tiêu tán tài lộc.
2. Bao sái ban thờ Thần Tài
Vào ngày vía Thần Tài, trước khi thực hiện lễ cúng, gia chủ nên lau dọn ban thờ, tắm rửa cho tượng Thần Tài cẩn thận. Nước dùng để tắm rửa cho tượng Thần Tài thường là nước hoa bưởi, nước gừng hoặc nước ngũ vị hương. Nên có khăn riêng để lau khô tượng trước khi đặt trở lại ban thờ. Đồng thời chuẩn bị một chiếc khăn khác để thực hiện nghi thức bao sái ban thờ.
Nước lau rửa ban thờ có thể sử dụng tương tự như nước tắm tượng. Tuy nhiên, cần tránh dùng nước rượu gừng vì có thể làm bay màu gỗ của ban thờ. Nước ngũ vị hương thường gồm năm loại hương liệu như hồi, quế, hương nhu, lá sả, lá mùi hoặc lá bưởi.
Khăn dùng để lau dọn ban thờ và tắm cho tượng Thần Tài tuyệt đối không sử dụng vào mục đích khác.
3. Làm mâm cúng vía Thần Tài
Việc thờ cúng tại ban thờ Thần Tài được thực hiện hằng ngày, không riêng gì ngày vía Thần Tài. Tuy nhiên, mâm lễ trong ngày này mang ý nghĩa đặc biệt nên thường được chuẩn bị chu đáo hơn, trong đó có lễ tam sên.
Mâm cỗ tam sên là mâm cỗ mặn, thường gồm một miếng thịt, một con tôm và một quả trứng luộc. Lễ tam sên tượng trưng cho Thổ – Thủy – Thiên.
Trong đó, thịt heo tượng trưng cho Thổ (động vật sống trên cạn), tôm hoặc cua tượng trưng cho Thủy (sinh vật dưới nước), còn trứng tượng trưng cho Thiên – loài có lông vũ có thể bay trên trời. Trứng cũng là biểu trưng cho sự sinh sôi, nảy nở.
Một số nơi còn có lệ cúng heo quay, vịt quay, cua biển, cá nướng… Tuy nhiên mâm cao cỗ đầy không bằng tâm thành kính. Việc chuẩn bị lễ vật nên tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, tránh quá câu nệ hình thức.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
