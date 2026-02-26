Thắp hương ngày vía Thần Tài bị tắt giữa chừng có phải điềm xui? Những điều đại kỵ cần tránh khi cúng để không mất lộc

Tắt hương giữ chừng khi thắp ngày vía Thần Tài có xui?

Việc thờ Thần Tài đã trở thành một nét tín ngưỡng quen thuộc, nhất là với những người kinh doanh buôn bán – những người luôn mong cầu tài lộc, thuận lợi và suôn sẻ trong công việc.

Trong ngày vía Thần Tài, thắp hương lại càng quan trọng hơn vì đây là thời điểm linh khí hội tụ, chiêu dẫn may mắn, tiền tài… Tình trạng đang thắp hương bị tắt giữa chừng, có một số người coi là điềm báo không may mắn và có những nỗi sợ vô cớ. Họ cho rằng, như vậy là điềm báo xui rủi, báo hiệu việc làm ăn lận đận, không tốt lành.

Ảnh minh họa

Nhưng đây chỉ là quan niệm dân gian của người xưa và không có cơ sở khoa học. Chuyên gia phong thủy cho rằng khi hương tắt giữa chừng, gia chủ đừng vội vàng cho rằng nó là điềm dữ.

Hương đang thắp bị tắt giữa chừng có nhiều nguyên nhân. Nhang có thể bị ẩm, nhất là với những bàn thờ đặt ở vị trí thấp như bàn thờ Thần Tài. Chỉ cần bất cẩn để một vài giọt nước rơi trúng nhang khiến nhang bị ẩm, khi thắp dễ tắt giữa chừng.

Lõi nhang bị ẩm cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến nhang tắt giữa chừng khi đang thắp. Hoặc có thể do gió quá mạnh, lửa của nén nhang thường nhỏ, dễ bị dập tắt khi có gió mạnh thổi bất chợt….

Việc hương tắt giữa chừng có thể là dấu hiệu nhắc nhở gia chủ nên xem lại không gian sống, dọn dẹp lại bàn thờ và các khu vực quanh đó để dòng khí được lưu thông nhẹ nhàng hơn.

Cách giải quyết khi hương bị tắt giữa chừng

Theo chuyên gia phong thủy, nếu nén hương khi đang cúng lễ bị tắt giữa chừng, gia chủ hãy để nguyên vị trí và châm lửa lại cho hương cháy hết. Mọi người không nên rút ra rồi châm lại vì quan niệm dân gian cho như vậy là hương thừa.

Trước khi thắp hương, nên kiểm tra kỹ xem nén hương có bị ẩm hay không. Khi không sử dụng, cần bảo quản hương ở nơi khô ráo, cao ráo và trang trọng. Đồng thời, nên chọn loại hương có chất lượng tốt để hạn chế tình trạng tắt giữa chừng. Bên cạnh đó, bạn cũng nên lựa chọn hương thắp có chất lượng tốt để giảm thiểu tình trạng bị tắt giữa chừng.

Những điều đại kỵ khi cúng Thần Tài cần tránh

Dùng hoa quả giả làm vật phẩm cúng lễ

Một số gia đình vì tiện lợi nên bày hoa giả, quả nhựa trên bàn thờ hoặc bày xen kẽ hoa quả thật. Trong phong thủy điều này không nên.

Các gia đình khi dâng lễ cúng Thần Tài cần dùng hoa tươi, có nụ, có hương thơm nhẹ, thể hiện sinh khí và lòng thành. Hoa quả chọn cũng cần tươi, sạch và sử dụng được.

Sau khi thắp hương và dâng lễ, hoa quả nên được hạ xuống trong ngày, không nên để héo, thối mới hạ xuống vì như vậy làm cho không gian thờ tự không được thanh tịnh.

Thiếu bát tụ lộc

Trên bàn thờ Thần Tài thường có ba hũ gạo, muối và nước, tượng trưng cho sự đủ đầy. Bát tụ lộc (thường là bát thủy tinh đổ nước và thả cánh hoa tươi) được xem là vật phẩm giúp quy tụ tài vận.

Theo quan niệm dân gian, nếu thiếu những vật phẩm cơ bản này, việc thờ cúng được cho là chưa trọn vẹn.

Trang phục kém chỉnh tề, lịch sự

Trang phục quá xuề xòa, hở hang hoặc không phù hợp với không khí thờ cúng được cho là thiếu trang trọng khi cúng lễ. Khi thắp hương, dâng lễ trong ngày vía Thần Tài, gia chủ nên ăn mặc gọn gàng, lịch sự, thể hiện sự tôn nghiêm và thành tâm.

Người làm lễ cần chọn quần áo kín đáo, sạch sẽ, tránh vừa cúng vừa nói cười ồn ào để giữ sự nghiêm túc cho không gian thờ tự.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

