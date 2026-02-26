Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Thắp hương ngày vía Thần Tài bị tắt giữa chừng có phải điềm xui? Những điều đại kỵ cần tránh khi cúng để không mất lộc

Thứ năm, 12:26 26/02/2026 |
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Ngày vía Thần Tài, nhiều gia đình tất bật chuẩn bị lễ cúng. Nén hương là một phương thức để kết nối với Thần Tài, gia tiên… để cầu mong tài lộc, hanh thông cả năm. Nhưng có tình trạng khiến nhiều người lo lắng là thắp hương bị tắt giữa chừng.

Thắp hương ngày vía Thần Tài bị tắt giữa chừng có phải điềm xui không? - Ảnh 1.Ngày Vía Thần Tài 2026: Những việc giúp kích hoạt tài khí, giữ lộc suốt năm

GĐXH – Ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) được xem là thời điểm quan trọng để cầu tài, kích hoạt vận may đầu năm. Những việc đơn giản dưới đây được xem giúp khai mở tài khí, giữ lộc cho cả năm mọi người có thể tham khảo.

Tắt hương giữ chừng khi thắp ngày vía Thần Tài có xui?

Việc thờ Thần Tài đã trở thành một nét tín ngưỡng quen thuộc, nhất là với những người kinh doanh buôn bán – những người luôn mong cầu tài lộc, thuận lợi và suôn sẻ trong công việc.

Trong ngày vía Thần Tài, thắp hương lại càng quan trọng hơn vì đây là thời điểm linh khí hội tụ, chiêu dẫn may mắn, tiền tài… Tình trạng đang thắp hương bị tắt giữa chừng, có một số người coi là điềm báo không may mắn và có những nỗi sợ vô cớ. Họ cho rằng, như vậy là điềm báo xui rủi, báo hiệu việc làm ăn lận đận, không tốt lành.

Thắp hương ngày vía Thần Tài bị tắt giữa chừng có phải điềm xui không? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nhưng đây chỉ là quan niệm dân gian của người xưa và không có cơ sở khoa học. Chuyên gia phong thủy cho rằng khi hương tắt giữa chừng, gia chủ đừng vội vàng cho rằng nó là điềm dữ.

Hương đang thắp bị tắt giữa chừng có nhiều nguyên nhân. Nhang có thể bị ẩm, nhất là với những bàn thờ đặt ở vị trí thấp như bàn thờ Thần Tài. Chỉ cần bất cẩn để một vài giọt nước rơi trúng nhang khiến nhang bị ẩm, khi thắp dễ tắt giữa chừng.

Lõi nhang bị ẩm cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến nhang tắt giữa chừng khi đang thắp. Hoặc có thể do gió quá mạnh, lửa của nén nhang thường nhỏ, dễ bị dập tắt khi có gió mạnh thổi bất chợt….

Việc hương tắt giữa chừng có thể là dấu hiệu nhắc nhở gia chủ nên xem lại không gian sống, dọn dẹp lại bàn thờ và các khu vực quanh đó để dòng khí được lưu thông nhẹ nhàng hơn.

Cách giải quyết khi hương bị tắt giữa chừng

Theo chuyên gia phong thủy, nếu nén hương khi đang cúng lễ bị tắt giữa chừng, gia chủ hãy để nguyên vị trí và châm lửa lại cho hương cháy hết. Mọi người không nên rút ra rồi châm lại vì quan niệm dân gian cho như vậy là hương thừa.

Trước khi thắp hương, nên kiểm tra kỹ xem nén hương có bị ẩm hay không. Khi không sử dụng, cần bảo quản hương ở nơi khô ráo, cao ráo và trang trọng. Đồng thời, nên chọn loại hương có chất lượng tốt để hạn chế tình trạng tắt giữa chừng. Bên cạnh đó, bạn cũng nên lựa chọn hương thắp có chất lượng tốt để giảm thiểu tình trạng bị tắt giữa chừng.

Những điều đại kỵ khi cúng Thần Tài cần tránh

Dùng hoa quả giả làm vật phẩm cúng lễ

Một số gia đình vì tiện lợi nên bày hoa giả, quả nhựa trên bàn thờ hoặc bày xen kẽ hoa quả thật. Trong phong thủy điều này không nên.

Các gia đình khi dâng lễ cúng Thần Tài cần dùng hoa tươi, có nụ, có hương thơm nhẹ, thể hiện sinh khí và lòng thành. Hoa quả chọn cũng cần tươi, sạch và sử dụng được.

Sau khi thắp hương và dâng lễ, hoa quả nên được hạ xuống trong ngày, không nên để héo, thối mới hạ xuống vì như vậy làm cho không gian thờ tự không được thanh tịnh.

Thiếu bát tụ lộc

Trên bàn thờ Thần Tài thường có ba hũ gạo, muối và nước, tượng trưng cho sự đủ đầy. Bát tụ lộc (thường là bát thủy tinh đổ nước và thả cánh hoa tươi) được xem là vật phẩm giúp quy tụ tài vận.

Theo quan niệm dân gian, nếu thiếu những vật phẩm cơ bản này, việc thờ cúng được cho là chưa trọn vẹn.

Trang phục kém chỉnh tề, lịch sự

Trang phục quá xuề xòa, hở hang hoặc không phù hợp với không khí thờ cúng được cho là thiếu trang trọng khi cúng lễ. Khi thắp hương, dâng lễ trong ngày vía Thần Tài, gia chủ nên ăn mặc gọn gàng, lịch sự, thể hiện sự tôn nghiêm và thành tâm.

Người làm lễ cần chọn quần áo kín đáo, sạch sẽ, tránh vừa cúng vừa nói cười ồn ào để giữ sự nghiêm túc cho không gian thờ tự.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Thắp hương ngày vía Thần Tài bị tắt giữa chừng có phải điềm xui không? - Ảnh 3.Ngày vía Thần Tài 2026 vào thứ 5, chọn ngay giờ đẹp cúng lễ và thực hiện nghi thức nạp tài để cả năm đỏ như son

GĐXH – Ngày mùng 10 tháng Giêng là ngày vía Thần Tài được xem là thời điểm quan trọng để cầu tài lộc, khai vận làm ăn và “mở vía” tiền bạc đầu năm. Năm 2026, ngày vía Thần Tài vào thứ 5, hãy thực hiện ngay nghi thức nạp tài để cả năm “đỏ như son”.

Thắp hương ngày vía Thần Tài bị tắt giữa chừng có phải điềm xui không? - Ảnh 4.Chọn giờ xuất hành đẹp ngày Tết Thần Tài Bính Ngọ 2026 để thu hút tài lộc

GĐXH – Ngày mùng 10 tháng Giêng sẽ vào 26/2/2026 dương lịch là dịp Tết Thần Tài. Chọn giờ xuất hành và hướng đi tốt ngày Tết Thần Tài Bính Ngọ 2026 để mở vận khí, thu hút tài lộc cho năm mới.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chọn người xông văn phòng đầu năm 2026 và những điều cần lưu ý ngày khai xuân để thu hút tài lộc

Chọn người xông văn phòng đầu năm 2026 và những điều cần lưu ý ngày khai xuân để thu hút tài lộc

Có cần thay 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ ngay sau Tết 2026 không?

Có cần thay 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ ngay sau Tết 2026 không?

3 lưu ý quan trọng khi đi lễ chùa đầu Xuân Bính Ngọ 2026 để đón phúc lộc, gặp vạn điều may

3 lưu ý quan trọng khi đi lễ chùa đầu Xuân Bính Ngọ 2026 để đón phúc lộc, gặp vạn điều may

Giờ đẹp và hướng xuất hành mùng 4 Tết 2026 cho tài lộc thịnh vượng

Giờ đẹp và hướng xuất hành mùng 4 Tết 2026 cho tài lộc thịnh vượng

Cùng chuyên mục

Nhà có những đặc điểm này, càng ở càng giàu ú ụ

Nhà có những đặc điểm này, càng ở càng giàu ú ụ

- 2 giờ trước

GĐXH - Phong thủy nhà ở rất quan trọng, có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp, tài vận, sức khỏe, hôn nhân cũng như đường con cái của gia chủ. Vì vậy khi xây nhà hay mua nhà, bạn cần phải chú ý tới yếu tố phong thủy.

Ngày vía Thần Tài làm 4 việc này để tài lộc hanh thông

Ngày vía Thần Tài làm 4 việc này để tài lộc hanh thông

- 5 giờ trước

GĐXH - Mùng 10 tháng Giêng âm lịch – ngày vía Thần Tài – từ lâu đã trở thành dịp quan trọng với nhiều gia đình Việt, đặc biệt là người kinh doanh, buôn bán. Nếu mùng 1 là thời khắc sum họp đầu năm, thì ngày vía Thần Tài được xem như thời điểm “mở vía” tiền bạc, cầu mong một năm làm ăn thuận lợi, tài lộc dồi dào.

Ngày Vía Thần Tài 2026: Những việc giúp kích hoạt tài khí, giữ lộc suốt năm

Ngày Vía Thần Tài 2026: Những việc giúp kích hoạt tài khí, giữ lộc suốt năm

- 17 giờ trước

GĐXH – Ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) được xem là thời điểm quan trọng để cầu tài, kích hoạt vận may đầu năm. Những việc đơn giản dưới đây được xem giúp khai mở tài khí, giữ lộc cho cả năm mọi người có thể tham khảo.

Không mua được vàng ngày vía Thần Tài thì có mất tài lộc năm mới ?

Không mua được vàng ngày vía Thần Tài thì có mất tài lộc năm mới ?

- 18 giờ trước

GĐXH - Không phải cứ mua được vàng ngày vía Thần Tài mới đón được tài lộc năm mới - bởi vàng không tạo ra tài lộc. Một người có thể mua rất nhiều vàng nhưng tài lộc vẫn không bền. Một người không mua vàng, nhưng vẫn có thể phát triển mạnh mẽ. Vì sao?

Cách kích hoạt cung tài lộc thu hút tiền tài hiệu quả ngay từ đầu năm mới

Cách kích hoạt cung tài lộc thu hút tiền tài hiệu quả ngay từ đầu năm mới

- 20 giờ trước

GĐXH - Việc kích hoạt đúng cách cung tài lộc không chỉ giúp thu hút tài khí mà còn tạo ra dòng năng lượng tích cực, mang lại may mắn trong công việc kinh doanh và đầu tư.

Còn vài ngày nữa là Rằm tháng Giêng, lưu ý những điều cấm kỵ này để tránh mất đi may mắn

Còn vài ngày nữa là Rằm tháng Giêng, lưu ý những điều cấm kỵ này để tránh mất đi may mắn

- 22 giờ trước

GĐXH - Rằm tháng Giêng còn gọi là lễ Thượng nguyên, tết Nguyên tiêu. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng. Do đó, dân gian lưu truyền nhiều điều kiêng kỵ và nên làm trong ngày Rằm tháng Giêng để cả năm may mắn.

Ngày giờ đẹp và những ngày nên tránh khi mua vàng cưới để thu hút tài lộc, vận may

Ngày giờ đẹp và những ngày nên tránh khi mua vàng cưới để thu hút tài lộc, vận may

- 23 giờ trước

GĐXH - Nếu gia đình và cặp đôi mong muốn kết hợp giữa yếu tố phong thủy và sự thuận tiện, việc chọn thời điểm mua vàng cưới có thể linh hoạt theo những gợi ý mang tính tham khảo dưới đây.

Ngày vía Thần Tài không phải nút bấm tài lộc mà phải làm việc này để tài lộc tự tới

Ngày vía Thần Tài không phải nút bấm tài lộc mà phải làm việc này để tài lộc tự tới

- 1 ngày trước

GĐXH - Ngày vía Thần Tài không phải là nút bấm tài lộc, nhưng một niềm tin đúng sẽ làm được điều đó. Hiểu đúng để không chạy theo số đông, không phụ thuộc may rủi và khi đã vững từ bên trong, tài lộc sẽ tự thu hút về.

Vì sao cần thay nước, dâng nước trên bàn thờ khi thắp hương?

Vì sao cần thay nước, dâng nước trên bàn thờ khi thắp hương?

- 1 ngày trước

GĐXH - Nước không phải là lễ vật chính nhưng đóng vai trò không thể thiếu trong nghi thức thờ cúng. Việc dâng nước và thay nước khi thắp hương ẩn chứa những ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa tâm linh của người Việt.

Những ý nghĩa bất ngờ đằng sau 2 con số Thần tài giúp gia tăng cơ hội thành công

Những ý nghĩa bất ngờ đằng sau 2 con số Thần tài giúp gia tăng cơ hội thành công

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc xác định số Thần tài không chỉ dựa trên yếu tố tâm linh mà còn được xem xét theo quy luật vận mệnh, giúp gia tăng cơ hội thành công trong năm.

Xem nhiều

Những vật cần bỏ trên bàn thờ khi hết Tết càng sớm càng tốt, càng để lâu càng mất vận may

Những vật cần bỏ trên bàn thờ khi hết Tết càng sớm càng tốt, càng để lâu càng mất vận may

GĐXH - Khi hết Tết, các gia đình nên nhớ hạ gấp những vật này trên bàn thờ kẻo năm mới xui xẻo đeo bám dài dài, càng để càng dễ mất may.

Nhà đâm hông ảnh hưởng ra sao đến vận khí của gia chủ

Nhà đâm hông ảnh hưởng ra sao đến vận khí của gia chủ

Ngày vía Thần Tài 2026 vào thứ 5, chọn ngay giờ đẹp cúng lễ và thực hiện nghi thức nạp tài để cả năm đỏ như son

Ngày vía Thần Tài 2026 vào thứ 5, chọn ngay giờ đẹp cúng lễ và thực hiện nghi thức nạp tài để cả năm đỏ như son

Đây mới là những cách rắc muối trừ tà giúp xua đuổi vận xấu hiệu quả

Đây mới là những cách rắc muối trừ tà giúp xua đuổi vận xấu hiệu quả

Ý nghĩa cây quất ngày Tết không phải ai cũng biết

Ý nghĩa cây quất ngày Tết không phải ai cũng biết

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top