Thắp hương ngày vía Thần Tài bị tắt giữa chừng có phải điềm xui? Những điều đại kỵ cần tránh khi cúng để không mất lộc
GĐXH – Ngày vía Thần Tài, nhiều gia đình tất bật chuẩn bị lễ cúng. Nén hương là một phương thức để kết nối với Thần Tài, gia tiên… để cầu mong tài lộc, hanh thông cả năm. Nhưng có tình trạng khiến nhiều người lo lắng là thắp hương bị tắt giữa chừng.
Tắt hương giữ chừng khi thắp ngày vía Thần Tài có xui?
Việc thờ Thần Tài đã trở thành một nét tín ngưỡng quen thuộc, nhất là với những người kinh doanh buôn bán – những người luôn mong cầu tài lộc, thuận lợi và suôn sẻ trong công việc.
Trong ngày vía Thần Tài, thắp hương lại càng quan trọng hơn vì đây là thời điểm linh khí hội tụ, chiêu dẫn may mắn, tiền tài… Tình trạng đang thắp hương bị tắt giữa chừng, có một số người coi là điềm báo không may mắn và có những nỗi sợ vô cớ. Họ cho rằng, như vậy là điềm báo xui rủi, báo hiệu việc làm ăn lận đận, không tốt lành.
Nhưng đây chỉ là quan niệm dân gian của người xưa và không có cơ sở khoa học. Chuyên gia phong thủy cho rằng khi hương tắt giữa chừng, gia chủ đừng vội vàng cho rằng nó là điềm dữ.
Hương đang thắp bị tắt giữa chừng có nhiều nguyên nhân. Nhang có thể bị ẩm, nhất là với những bàn thờ đặt ở vị trí thấp như bàn thờ Thần Tài. Chỉ cần bất cẩn để một vài giọt nước rơi trúng nhang khiến nhang bị ẩm, khi thắp dễ tắt giữa chừng.
Lõi nhang bị ẩm cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến nhang tắt giữa chừng khi đang thắp. Hoặc có thể do gió quá mạnh, lửa của nén nhang thường nhỏ, dễ bị dập tắt khi có gió mạnh thổi bất chợt….
Việc hương tắt giữa chừng có thể là dấu hiệu nhắc nhở gia chủ nên xem lại không gian sống, dọn dẹp lại bàn thờ và các khu vực quanh đó để dòng khí được lưu thông nhẹ nhàng hơn.
Cách giải quyết khi hương bị tắt giữa chừng
Theo chuyên gia phong thủy, nếu nén hương khi đang cúng lễ bị tắt giữa chừng, gia chủ hãy để nguyên vị trí và châm lửa lại cho hương cháy hết. Mọi người không nên rút ra rồi châm lại vì quan niệm dân gian cho như vậy là hương thừa.
Trước khi thắp hương, nên kiểm tra kỹ xem nén hương có bị ẩm hay không. Khi không sử dụng, cần bảo quản hương ở nơi khô ráo, cao ráo và trang trọng. Đồng thời, nên chọn loại hương có chất lượng tốt để hạn chế tình trạng tắt giữa chừng. Bên cạnh đó, bạn cũng nên lựa chọn hương thắp có chất lượng tốt để giảm thiểu tình trạng bị tắt giữa chừng.
Những điều đại kỵ khi cúng Thần Tài cần tránh
Dùng hoa quả giả làm vật phẩm cúng lễ
Một số gia đình vì tiện lợi nên bày hoa giả, quả nhựa trên bàn thờ hoặc bày xen kẽ hoa quả thật. Trong phong thủy điều này không nên.
Các gia đình khi dâng lễ cúng Thần Tài cần dùng hoa tươi, có nụ, có hương thơm nhẹ, thể hiện sinh khí và lòng thành. Hoa quả chọn cũng cần tươi, sạch và sử dụng được.
Sau khi thắp hương và dâng lễ, hoa quả nên được hạ xuống trong ngày, không nên để héo, thối mới hạ xuống vì như vậy làm cho không gian thờ tự không được thanh tịnh.
Thiếu bát tụ lộc
Trên bàn thờ Thần Tài thường có ba hũ gạo, muối và nước, tượng trưng cho sự đủ đầy. Bát tụ lộc (thường là bát thủy tinh đổ nước và thả cánh hoa tươi) được xem là vật phẩm giúp quy tụ tài vận.
Theo quan niệm dân gian, nếu thiếu những vật phẩm cơ bản này, việc thờ cúng được cho là chưa trọn vẹn.
Trang phục kém chỉnh tề, lịch sự
Trang phục quá xuề xòa, hở hang hoặc không phù hợp với không khí thờ cúng được cho là thiếu trang trọng khi cúng lễ. Khi thắp hương, dâng lễ trong ngày vía Thần Tài, gia chủ nên ăn mặc gọn gàng, lịch sự, thể hiện sự tôn nghiêm và thành tâm.
Người làm lễ cần chọn quần áo kín đáo, sạch sẽ, tránh vừa cúng vừa nói cười ồn ào để giữ sự nghiêm túc cho không gian thờ tự.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Nhà có những đặc điểm này, càng ở càng giàu ú ụỞ - 2 giờ trước
GĐXH - Phong thủy nhà ở rất quan trọng, có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp, tài vận, sức khỏe, hôn nhân cũng như đường con cái của gia chủ. Vì vậy khi xây nhà hay mua nhà, bạn cần phải chú ý tới yếu tố phong thủy.
Ngày vía Thần Tài làm 4 việc này để tài lộc hanh thôngỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Mùng 10 tháng Giêng âm lịch – ngày vía Thần Tài – từ lâu đã trở thành dịp quan trọng với nhiều gia đình Việt, đặc biệt là người kinh doanh, buôn bán. Nếu mùng 1 là thời khắc sum họp đầu năm, thì ngày vía Thần Tài được xem như thời điểm “mở vía” tiền bạc, cầu mong một năm làm ăn thuận lợi, tài lộc dồi dào.
Ngày Vía Thần Tài 2026: Những việc giúp kích hoạt tài khí, giữ lộc suốt nămỞ - 17 giờ trước
GĐXH – Ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) được xem là thời điểm quan trọng để cầu tài, kích hoạt vận may đầu năm. Những việc đơn giản dưới đây được xem giúp khai mở tài khí, giữ lộc cho cả năm mọi người có thể tham khảo.
Không mua được vàng ngày vía Thần Tài thì có mất tài lộc năm mới ?Ở - 18 giờ trước
GĐXH - Không phải cứ mua được vàng ngày vía Thần Tài mới đón được tài lộc năm mới - bởi vàng không tạo ra tài lộc. Một người có thể mua rất nhiều vàng nhưng tài lộc vẫn không bền. Một người không mua vàng, nhưng vẫn có thể phát triển mạnh mẽ. Vì sao?
Cách kích hoạt cung tài lộc thu hút tiền tài hiệu quả ngay từ đầu năm mớiỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Việc kích hoạt đúng cách cung tài lộc không chỉ giúp thu hút tài khí mà còn tạo ra dòng năng lượng tích cực, mang lại may mắn trong công việc kinh doanh và đầu tư.
Còn vài ngày nữa là Rằm tháng Giêng, lưu ý những điều cấm kỵ này để tránh mất đi may mắnỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Rằm tháng Giêng còn gọi là lễ Thượng nguyên, tết Nguyên tiêu. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng. Do đó, dân gian lưu truyền nhiều điều kiêng kỵ và nên làm trong ngày Rằm tháng Giêng để cả năm may mắn.
Ngày giờ đẹp và những ngày nên tránh khi mua vàng cưới để thu hút tài lộc, vận mayỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Nếu gia đình và cặp đôi mong muốn kết hợp giữa yếu tố phong thủy và sự thuận tiện, việc chọn thời điểm mua vàng cưới có thể linh hoạt theo những gợi ý mang tính tham khảo dưới đây.
Ngày vía Thần Tài không phải nút bấm tài lộc mà phải làm việc này để tài lộc tự tớiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày vía Thần Tài không phải là nút bấm tài lộc, nhưng một niềm tin đúng sẽ làm được điều đó. Hiểu đúng để không chạy theo số đông, không phụ thuộc may rủi và khi đã vững từ bên trong, tài lộc sẽ tự thu hút về.
Vì sao cần thay nước, dâng nước trên bàn thờ khi thắp hương?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Nước không phải là lễ vật chính nhưng đóng vai trò không thể thiếu trong nghi thức thờ cúng. Việc dâng nước và thay nước khi thắp hương ẩn chứa những ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa tâm linh của người Việt.
Những ý nghĩa bất ngờ đằng sau 2 con số Thần tài giúp gia tăng cơ hội thành côngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc xác định số Thần tài không chỉ dựa trên yếu tố tâm linh mà còn được xem xét theo quy luật vận mệnh, giúp gia tăng cơ hội thành công trong năm.
Những vật cần bỏ trên bàn thờ khi hết Tết càng sớm càng tốt, càng để lâu càng mất vận mayỞ
GĐXH - Khi hết Tết, các gia đình nên nhớ hạ gấp những vật này trên bàn thờ kẻo năm mới xui xẻo đeo bám dài dài, càng để càng dễ mất may.