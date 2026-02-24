Ngày vía Thần Tài 2026 vào thứ 5, chọn ngay giờ đẹp cúng lễ và thực hiện nghi thức nạp tài để cả năm đỏ như son
GĐXH – Ngày mùng 10 tháng Giêng là ngày vía Thần Tài được xem là thời điểm quan trọng để cầu tài lộc, khai vận làm ăn và “mở vía” tiền bạc đầu năm. Năm 2026, ngày vía Thần Tài vào thứ 5, hãy thực hiện ngay nghi thức nạp tài để cả năm “đỏ như son”.
3 khung giờ vàng cúng Tết Thần Tài
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày vía Thần Tài năm 2026 rơi vào mùng 10 tháng Giêng âm lịch (10/1/2026 âm lịch), tương ứng 26/2/2026 dương lịch. Đây được xem là thời điểm quan trọng để cầu tài lộc, khai vận làm ăn và "mở vía" tiền bạc đầu năm.
Trong ngày vía Thần Tài 2026, có 3 khoảng thời gian đẹp để làm lễ: Giờ Mão: 5h – 7h; Giờ Tỵ: 9h – 11h và giờ Thân: 15h – 17h. Đây cũng là thời điểm nhiều người chọn để mang vàng, bạc đi qua cửa chính, đặt vào két sắt hoặc khu vực tài vị trong nhà và thực hiện nghi thức "nạp tài".
Cách nạp tài đúng cách ngày vía Thần Tài
Chuẩn bị thân – tâm sạch sẽ
Trước ngày ngày 10/1 giữ cơ thể sạch sẽ, trang phục chỉnh tề; không ăn đồ tanh hôi như mắm tôm, mắm tép và kị ăn tứ linh như thịt chó thịt mèo, ba ba rùa, lươn, rắn, trăn, cá chép, thịt trâu, rượu cao cao, mỡ trăn, tiết canh…
Giữ tâm thái vui vẻ, suy nghĩ tích cực về tài chính rồi làm nghi thức nạp tài vào két sắt hoặc nơi thường xuyên chứa tiền bạc hay các trang sức vàng bạc có giá trị. Quan trọng nhất là sự tập trung và niềm tin vào năng lượng tích cực khi thực hiện nghi thức.
Chuẩn bị vật phẩm nạp tài
Đồ nạp tài có thể chuẩn bị: 3 hoa mai (hoặc hoa mai mạ vàng); 3 đồng bạc tượng trưng chữ Phúc; Một ít vàng (nếu có điều kiện). 5 tờ tiền polyme các mệnh giá (100.000đ, 50.000đ, 500.000đ…) tượng trưng số sinh là số 5.
Sau khi đặt vào két sắt hoặc nơi giữ tiền bạc, đọc câu chú cầu tài: "Thiên Linh Linh – Địa Linh Linh/ Phúc Lộc Thọ Khang Ninh đáo gia/ Kim Ngọc Tài Mãn Đường (hoặc: Kim Ngọc Tài Phú Quý Mãn Đường)".
Đồ lễ cúng Tết Thần Tài ngày mùng 10 tháng giêng
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngoài ngày vía chính của Thần Tài là ngày mùng 10 Tết, mọi người vẫn cúng Thần Tài vào mùng 10 âm lịch mỗi tháng để cầu xin cho may mắn về tài lộc trong tháng đó.
Thông thường thì vào ngày mùng 1 và ngày 15 âm lịch, cùng với bàn thờ Tổ tiên và các bàn thờ khác trong nhà, hoặc vào ngày mùng 10 âm lịch hàng tháng. Cúng Thần Tài để tạ lễ khi gặp vận may về tài lộc.
Thường ngày nên thắp hương mỗi sáng từ 6h – 7h và chiều tối từ 6h – 7 giờ, mỗi lần đốt 5 cây nhang. Thay nước uống khi đốt nhang, thay nước trong lọ hoa, và trưng thờ nải chuối chín vàng có hương thơm.
Lễ cơ bản gồm:
+ Nến (đèn cầy), hương.
+ 3 cốc nước, 3 cốc rượu
+ Gạo tẻ, muối hạt
+ Tiền vàng mã
+ Hoa tươi (cúc vàng, đồng tiền…)
+ Trầu cau
+ Bánh kẹo, xôi đậu xanh
Bộ tam sên truyền thống: Thịt heo luộc (đủ mỡ – nạc – da); 3 quả trứng luộc; 3 con tôm luộc. Ngoài ra, tùy điều kiện có thể chuẩn bị cá lóc nướng, cua biển, bánh bao nhân thịt trứng…
Chuyên gia cho rằng, ngày vía Thần Tài 2026 là dịp khởi động tài vận đầu năm. Thực hiện nghi thức trong khung giờ đẹp, giữ tâm thế tích cực và hành động thực tế trong kinh doanh mới là nền tảng giúp tài lộc bền vững. Ngoài ra, mọi người cần chú ý không đặt bàn thờ Thần Tài nơi ẩm thấp, ô uế, giữ khu vực thờ cúng luôn được sạch sẽ.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
