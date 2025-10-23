Cung Thiên Lộc ở đâu trong nhà, cách xác định để nhận về nhiều may mắn và tài lộc

Cung Thiên Lộc là hướng nào?

Theo phong thủy, Thiên Lộc được coi là phương Lâm Can của Tuế Can. Gia chủ mong muốn nhận được nhiều sự bao bọc, che chở thì thường sẽ đặt cửa chính ngôi nhà hay ban thờ Thần Tài nằm trong cung Thiên Lộc.

Theo phong thuỷ, Thiên Lộc được coi là phương Lâm Can của Tuế Can.

Trong cung bát quái, cung Thiên Lộc nằm ở khoảng giữa hướng Đông - Nam và thuộc mệnh Thổ. Dân gian còn truyền tai nhau rằng, hãy đặt một chiếc thùng rỗng hay một chiếc hũ rỗng nào đó tại vị trí này để nhận về nhiều điều may mắn.

Cách xác định cung Thiên Lộc chuẩn phong thủy nhất

Theo Báo Dân việt, hướng Đông - Nam nhánh đầu tiên có tính phong thuỷ thấp nhất và thấp hơn hẳn hai hướng còn lại. Chính vì vậy mà người ta hay đặt ban thờ Thần Tài ở hai nhánh còn lại để nhận được vận khí tốt nhiều nhất có thể.

Lộc là phương Lâm quan của Tuế Can, tính của Ngũ hành, Lâm quan tới cát. Lâm quan là thời đương thịnh, đang lên. Lộc ra chính Môn sẽ đem lại nhiều may mắn về tiền bạc, gia sản thăng tiến, điền trang vượng.

Cách tính: Đầu tiên bạn xác định tâm nhà. Tâm nhà là điểm trung tâm thực địa của toàn bộ công trình (nhà ở, văn phòng, chùa, cửa hàng, xưởng điêu khắc, v.v.) Không lấy theo cửa chính, cũng không theo trung tâm phòng.

Tiếp theo, bạn dùng la bàn phong thủy để xác định hướng. Từ tâm nhà, bạn xoay la bàn cho đến khi xác định khoảng góc từ 112,5° đến 157,5°. Đây chính là phương Đông Nam – cung Tốn – cung Thiên Lộc. Cuối cùng khi đã xác định khoảng góc thì bạn đánh dấu vị trí hướng Đông Nam này để làm cơ sở bố trí tượng đá hoặc vật phẩm chiêu tài.

Lộc là cách có Lộc ra chính môn. Nhà có cách này là cát khánh, rất tốt. Lộc ra chính Môn sẽ đem lại nhiều may mắn về tiền bạc, gia sản thăng tiến, điền trang vượng.

Những điều cần lưu ý về cung Thiên Lộc trong nhà

Sau khi đã biết cách xác định cung, hướng Thiên Lộc trong nhà, gia chủ cũng nên cân nhắc và cân đối với các vị trí tương ứng trong nhà.

Ví dụ như xem cung Thiên Lộc như vậy có làm ảnh hưởng đến các sao không tốt, kém may mắn là sao Tử Nguyệt, sao Không Vong hay không để hạn chế rước thêm họa vào thân.

Vị trí đặt sát tường, tránh lối đi ra, vào và những nơi thiếu ánh sáng

Những vật phẩm phong thủy hay ban thờ Thần Tài đặt trong cung Thiên Lộc bắt buộc phải tiếp giáp với tường và có đủ ánh sáng. Điều này tạo cảm giác chắc chắn, có điểm tựa và là nơi để ban phát tài lộc.

Luôn giữ gìn không gian xung quanh đảm bảo độ sạch sẽ và ngăn nắp. Cùng với đó là sự tôn nghiêm và linh thiêng nhất định.

Những vật phẩm phong thủy hay ban thờ Thần Tài đặt trong cung Thiên Lộc bắt buộc phải tiếp giáp với tường và có đủ ánh sáng.

Việc đặt vật phẩm phong thủy thuộc cung Thiên Lộc thẳng hay gần lối đi ra vào sẽ đồng nghĩa với việc phân tán của cải và năng lượng ra bên ngoài.

Đặc biệt là đối với gia chủ làm ăn, buôn bán thì việc đặt ban thờ Thần Tài - ông Địa ở vị trí sát tường thuộc cung Thiên Lộc sẽ giúp họ giữ được tiền tài, giữ được vía kinh doanh tốt và công việc trở nên vô cùng thuận lợi.

Đặt cây xanh theo hướng cung Thiên Lộc để thanh lọc vận khí

Theo phong thủy, gia chủ nên đặt cây xanh theo hướng Thiên Lộc là bởi vì cung này thuộc mệnh Mộc. Cây xanh sẽ giúp điều hoà vận khí đem lại nguồn năng lượng dồi dào, tốt cho sức khoẻ và sự tuần hoàn của cơ thể.

Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều người lại đặt cây giả ở cung Thiên Lộc. Điều này là trái phong thuỷ, trái tâm linh sẽ khiến gia chủ gặp nhiều rắc rối như việc bị lừa đảo, tiền tài hao mòn, mất của cải...

Cây xanh sẽ giúp điều hoà vận khí đem lại nguồn năng lượng dồi dào, tốt cho sức khoẻ và sự tuần hoàn của cơ thể.

Hay cả khi gia chủ lơ đãng, không chăm sóc để cây khô héo, rụng lá cũng sẽ đồng nghĩa với việc tà khí xuất hiện, ảnh hưởng không tốt tới gia đình gia chủ.

Một số loại cây xanh hợp phong thuỷ

Cũng theo tapchivietnamhuongsac, phòng khách là không gian sinh hoạt chính của cả gia đình, là nơi tiếp đãi khách và cũng là bộ mặt phong thủy của ngôi nhà. Đặt cây phong thủy ở phòng khách đúng cách sẽ giúp điều hòa khí, kích hoạt cung tài lộc và mang lại năng lượng tích cực cho gia chủ.

Một số loại cây được ưa chuộng có thể kể đến như cây kim tiền - biểu tượng cho tài lộc dồi dào; cây ngọc bích với tán tròn xanh mướt tượng trưng cho sự viên mãn; hay vạn niên thanh mang ý nghĩa trường thọ, bình an.

Ngoài ra, gia chủ có thể tham khảo một số giống cây để trưng biện ở cung Thiên Lộc như: Cây vạn tuế, cây kim tiền, cây vạn niên thanh, cây bạch mã hoàng tử… Những loại cây này không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn đem lại nhiều may mắn về tiền tài, kinh tế cho gia chủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.