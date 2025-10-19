Lợi ích bất ngờ khi đặt nắm hạt tiêu dưới gầm giường

Xua đuổi côn trùng

Mùi hương đặc trưng của hạt tiêu, dù thơm đối với con người, nhưng lại là "kẻ thù" số một của nhiều loại côn trùng.

Hương thơm nồng của hạt tiêu khiến chúng cảm thấy khó chịu và tìm cách tránh xa. Vì vậy, việc đặt một ít hạt tiêu dưới gầm giường – nơi thường là "ổ" của các loại côn trùng, sẽ giúp bạn bảo vệ không gian sống của gia đình một cách hiệu quả.

Ngăn mùi hôi

Theo Vnexpress.net, nếu bạn sử dụng gầm giường làm nơi cất giữ giày dép hoặc quần áo, nên để một túi hạt tiêu bên cạnh bởi nó giúp loại bỏ mùi hôi, khiến không gian thơm tho, sạch sẽ. Lưu ý nên giữ cho hạt tiêu còn nguyên hạt.

Ngoài là một loại gia vị sử dụng trong nấu nướng, hạt tiêu còn có nhiều công dụng khác trong cuộc sống.

Khi sử dụng cách thức này, nên kiểm tra thường xuyên và đổi hạt tiêu mới để đảm bảo tính hiệu quả. Hạt tiêu có thể mất đi khả năng hấp thụ mùi sau một thời gian sử dụng.

Gầm giường là một trong những "ổ" chứa nhiều bụi bẩn và vi khuẩn. Đặc biệt, những ngày nồm ẩm, nơi đây dễ trở thành "điểm nóng" của mùi hôi, ẩm mốc. Lý do là bởi gầm giường thường là nơi chứa nhiều đồ đạc như giày dép, quần áo ít dùng, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi và phát triển.

Để đối phó với tình trạng này, bạn có thể áp dụng một mẹo nhỏ vô cùng đơn giản và hiệu quả: Đặt một túi hạt tiêu dưới gầm giường. Hương thơm đặc trưng của hạt tiêu không chỉ giúp khử mùi hôi, ẩm mốc mà còn có tác dụng xua đuổi côn trùng. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả, bạn nên thay túi hạt tiêu mới định kỳ khoảng 2-3 tuần/lần.

Bên cạnh việc sử dụng hạt tiêu, việc vệ sinh gầm giường thường xuyên cũng rất quan trọng. Hãy dành chút thời gian để lau chùi, hút bụi gầm giường định kỳ. Điều này không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn mà còn tạo không gian sống sạch sẽ, thoáng mát hơn.

Mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu cho không gian

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hạt tiêu có khả năng kháng khuẩn tự nhiên, giúp làm sạch không khí và ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn gây hại.

Đặc biệt vào mùa đông, khi không khí trở nên khô hanh và lạnh giá, việc đặt một túi hạt tiêu dưới gầm giường sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ. Hương thơm nồng ấm của hạt tiêu không chỉ giúp không gian trở nên ấm cúng hơn mà còn tạo cảm giác thư thái, dễ chịu.

Bạn cho một túi tiêu vào thùng gạo có thể ngăn chặn sâu gạo tấn công thùng gạo của bạn.

Cũng theo Báo Giáo dục & Thời đại, hạt tiêu còn có tác dụng khử mùi phòng tắm, đuổi sâu gạo rất tốt. Với phòng tắm, bạn đặt hoặc treo túi hạt tiêu, mùi thơm của hạt tiêu sẽ lan tỏa trong không khí, từ đó giúp khử mùi hôi hiệu quả. Tương tự, bạn cho một túi tiêu vào thùng gạo có thể ngăn chặn sâu gạo tấn công thùng gạo của bạn.