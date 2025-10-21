Cách kích hoạt vị trí tài vị trong phòng khách để tài lộc dồi dào
GĐXH - Để có tài chính thịnh vượng thì việc vị trí tài lộc cần được xác định và kích hoạt đúng cách. Theo dõi ngay bài viết sau để có cái nhìn tường tận nhất về vấn đề này.
Vị trí tài lộc trong phòng khách là gì?
Theo VietnamNet, phòng khách có vai trò quan trọng trong kết cấu của một ngôi nhà. Đây là nơi đón tiếp khách và cũng là trung tâm hoạt động của các thành viên gia đình. Ngoài đáp ứng đa dạng chức năng sinh hoạt, phòng khách còn có mối liên hệ mật thiết với các không gian khác, do đó việc trang trí, thiết kế phòng khách không thể sơ sài.
Trong phong thuỷ học, vị trí quan trọng nhất của phòng khách được gọi là tài vị. Có vai trò quyết định sự hưng suy về tài vận, sự nghiệp, sức khoẻ của cả gia đình, vì thế gia chủ không nên xem nhẹ bố cục và bài trí tài vị.
Cách xác định vị trí tài lộc trong phòng khách
Xác định vị trí tài lộc theo Bát Trạch
Đây được coi là phương pháp xác định tài vị đơn giản và dễ hiểu nhất theo phong thủy. Nhưng về độ hiệu quả sẽ kém hơn một chút so với hai trường phái còn lại theo đánh giá của các bậc thầy phong thủy.
Theo đó, vị trí tài lộc được định vị là đỉnh góc chéo 45° tính từ cửa chính ra vào hướng vào phòng khách. Khi đó, sẽ xảy ra 3 trường hợp: Cửa chính lệch về bên trái, vị trí tài lộc chính là đỉnh góc chéo bên phải. Cửa chính lệch về bên phải, vị trí tài lộc chính là đỉnh góc chéo bên trái. Cửa chính nằm ở giữa thì xuất hiện 2 tài vị, cụ thể là 2 đáy góc nhà bên trái và phải.
Báo Dân Việt cho hay, đường chéo từ cửa ra vào với các góc tường của phòng khách thường được xem là vị trí tài lộc. Nếu vị trí tài lộc có xu hướng bị khiếm khuyết, hoặc đi thẳng ra một không gian khác gia chủ rất dễ bị hao tài tốn của.
Xác định vị trí tài lộc theo Mệnh Lý
Nếu Bát Trạch lấy cửa chính làm cơ sở để xác định tài vị, thì Mệnh Lý lại sử dụng Thiên Can ngày sinh âm lịch. Theo cách tính này, bạn cần xác định rõ Thiên can ngày sinh âm lịch của người chủ (thường là người làm kinh tế giỏi, gánh vác chuyện tài chính trong gia đình).
Dựa trên tâm nhà, Thiên can ngày sinh mà vị trí tài lộc trong phòng khách cũng khác nhau. (Lưu ý: Lấy tâm nhà làm gốc tọa độ và dùng la bàn phong thủy để đo đạc).
Xác định vị trí tài lộc dựa trên Mệnh Lý là phương pháp mang lại hiệu quả cao, bởi nó ứng với mệnh và tuổi của gia chủ. Ngoài cách này, một số thầy phong thủy còn dựa vào Thiên can năm sinh để xác định vị trí tài lộc trong phòng khách.
Cách kích hoạt vị trí tài vị trong phòng khách để tài lộc dồi dào
Tài vị nên sáng
Ánh sáng mang lại nguồn năng lượng dương, giúp tăng cường sự thịnh vượng cho tài vị của bạn. Nó cũng mang ý nghĩa của sự phát triển, thu hút dòng tiền "đổ" về túi của bạn. Theo các chuyên gia, vị trí tài lộc trong phòng khách tối tăm thì việc kinh doanh của bạn sẽ gặp nhiều trở ngại.
Khi đó, bạn cần lắp thêm đèn ở tại khu vực tụ tài để cải thiện tình hình. Ngoài ra, việc sử dụng gương để phản chiếu ánh sáng cũng là phương pháp được nhiều gia chủ áp dụng.
Tài vị nên có điểm tựa chắc chắn
Tài vị đại diện cho sự giàu có, vận khí của cả gia đình nên cần vững chãi, ít xáo trộn. Tốt nhất, nên có bức tường dựa ở phía sau, xung quanh đều an toàn để "tàng phong tụ khí".
Nếu phía sau tài lộc là cửa sổ bằng kính trong suốt thì tài chính khó mà vững vàng. Thậm chí còn khiến công việc làm ăn bị trì trệ, tài lộc hao tổn nặng nề.
Tài vị cần sạch sẽ, ngăn nắp
Vị trí tài lộc trong phòng khách bám đầy bụi bẩn, lộn xộn tượng trưng cho dòng tài chính bị cản trở. Đây là điều đại kỵ theo phong thủy, dẫn đến nhiều tổn thất về tiền bạc.
Chính vì thế, hãy giữ gìn khu vực tài vị luôn ngăn nắp, sạch sẽ bằng cách lau dọn thường xuyên. Không nên trưng bày những vật dụng gây ra tiếng ồn như: Loa đài, máy giặt… ở đây.
Tài vị nên "sinh"
"Sinh" ở đây tức là sự tăng trưởng, sức sống dồi dào. Do đó, sự xuất hiện của một vài chậu cây xanh tốt tại khu vực tài vị sẽ là nguồn hỗ trợ rất lớn cho tài khí và tiền bạc.
Lưu ý, những cây này nên được trồng bằng đất, mang ý nghĩa tốt lành như: kim tiền, kim ngân, phú quý,… Tránh loại thủy sinh, gốc rễ không chắc chắn hay những loại cây có gai nhọn (xương rồng, lá kim), hình dạng quanh co. Bởi sát khí của chúng có thể làm tài lộc của bạn "tiêu tán" bất cứ lúc nào.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
