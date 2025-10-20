Giờ đẹp thắp hương ngày mai – mùng 1 tháng 9 âm lịch 2025 cho gia chủ ‘đại cái đại lợi’
GĐXH – Ngày mai 21/10 là ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch 2025. Chọn khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 9 âm lịch, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên bạn nên tham khảo dưới đây để mang ‘đại cát đại lợi’ những tháng cuối năm.
Giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 9 âm lịch 2025
Ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch 2025 sẽ vào ngày thứ 3 - ngày 21/10/2025 dương lịch. Lựa chọn khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 9 âm lịch, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên bạn chọn các khung giờ sau:
+ Giờ Mão (5 - 7giờ)
+ Giờ Thìn (7 - 9 giờ)
+ Giờ Mùi (13 - 15 giờ)
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên, các gia đình nên thành tâm chuẩn bị mâm lễ cúng tươm tất. Nếu không có thời gian chuẩn bị mâm cỗ mặn, mọi người cũng nên chuẩn bị những loại hoa quả tươi, hoa, trầu cau… dâng cúng lên Thổ Công, Thần linh và cộng đồng gia tiên.
Mùng 1 đầu tháng cũng là khởi đầu cho một tháng mới. Những điều làm được trong ngày đầu tháng sẽ tạo tâm lý thoải mái cho gia chủ. Lựa chọn hướng xuất hành đẹp trong ngày đầu tháng rất tốt để khởi đầu tháng mới đầy suôn sẻ. Theo đó, mọi người nên chọn hướng xuất hành đẹp trong ngày 21/10 là hướng Đông Nam đem lại may mắn và hướng Tây Bắc gia tăng tài lộc.
Ngoài hướng xuất hành cần chú ý thêm về giờ xuất hành đẹp trong ngày đầu tháng 9 âm lịch 2025. Các giờ xuất hành đẹp theo Lý Thuần Phong nên chọn để đi lại, tiến hành các công việc được ‘đại cát đại lợi’: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).
Văn khấn cộng đồng gia tiên tại gia ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch
Theo chuyên gia phong thủy, khi cúng khấn ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch, mọi người có thể khấn nôm theo thành tâm của mình. Để tốt hơn, mọi người có thể cúng theo bài văn khấn đầy đủ dưới đây:
(Nam mô a di Đà Phật!) 3 lần 3 lạy
- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
- Con Kính lạy Ngài hành khiển Ất Tỵ niên ngài Đại Vương Ngô Vương Hành Khiển, Thiên Hải chi Thần, Hứa Tào Phán quan.
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.
- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.
- Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ
- Thúc bá đệ huynh cô di tỉ muội và các hương linh nội, ngoại.
Hôm nay là ngày ... tháng ....năm .....
Tín chủ con là ....Ngụ tại .... cùng toàn thể gia quyến.
Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án
Chúng con thành tâm kính mời:
- Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.
- Hương hồn Gia tiên nội, ngoại
Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ
Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật
Phù trì tín chủ chúng con:
Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông
Người người được chữ bình an,
Nhị thập tứ tiết vinh khang thịnh vượng,
Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang
Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Cẩn cáo!
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
