Vì sao người giàu coi ban đêm là "thời điểm tích tụ tài khí"
GĐXH - Với nhiều người, ban đêm là thời gian nghỉ ngơi. Nhưng với những người giàu – những người luôn hiểu sâu về quy luật năng lượng sống và sự phục hồi tự nhiên, ban đêm là khoảnh khắc quan trọng để tái tạo tài khí. Không chỉ là giấc ngủ, họ đặc biệt chú trọng ánh sáng, âm thanh và trường năng lượng ban đêm – bởi họ hiểu rằng một không gian nghỉ đúng cách là nền móng vững chắc của sự sáng suốt, sáng tạo và tài vận.
Người giàu và bí mật giữ "tài khí" ban đêm
Theo phong thủy học, đêm là thời điểm âm khí thịnh, dương khí nghỉ, là giai đoạn cơ thể và tâm trí trở về trạng thái cân bằng. Nếu ban ngày là thời gian phát tán năng lượng (xuất tài khí) thì ban đêm chính là lúc thu nạp, tái tạo năng lượng (tụ tài khí).
TS. Nguyễn Song Hà, chuyên gia phong thủy ứng dụng, từng chia sẻ: “Giấc ngủ không chỉ phục hồi thể chất, mà còn là thời gian để năng lượng của ngôi nhà ‘thở’. Nếu ban đêm ánh sáng và âm thanh bị nhiễu loạn, trường năng lượng trong nhà sẽ không tụ được, khiến vận khí không ổn định".
Vì vậy, người giàu rất chú ý đến ba yếu tố vàng của ban đêm: ánh sáng – âm thanh – giấc ngủ.
Nhiều nghiên cứu khoa học hiện đại đã chứng minh, giấc ngủ và môi trường đêm là nền tảng cho hiệu suất, cảm xúc và tư duy tài chính.
Nghiên cứu của Đại học Harvard (2019) cho thấy: Những người ngủ đủ 7–8 tiếng, trong không gian có ánh sáng dịu, nhiệt độ ổn định và ít tiếng ồn, có khả năng ra quyết định đầu tư chính xác hơn 23% so với nhóm ngủ thiếu giấc hoặc trong môi trường rối loạn ánh sáng – âm thanh.
Theo Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia (The National Sleep Foundation) của Mỹ, ánh sáng xanh (từ màn hình điện thoại, TV, đèn LED) ức chế sản sinh melatonin, hormone giúp ngủ sâu và ổn định nhịp sinh học. Mất cân bằng melatonin kéo theo rối loạn thần kinh – giảm tập trung – tăng lo âu, và từ đó làm suy giảm năng lượng sáng tạo, nền tảng của tài khí.
Nói cách khác, một người ngủ sâu, trong môi trường yên tĩnh, ánh sáng hài hòa – không chỉ khỏe mạnh hơn mà còn “may mắn” hơn.
Bí quyết của người giàu: Tạo trường năng lượng tích cực ban đêm
Ánh sáng dịu – không quá sáng, không quá tối
Người giàu thường chọn ánh sáng vàng ấm hoặc ánh sáng hổ phách (tương đương 1800–2700K), giúp cơ thể tăng tiết melatonin tự nhiên. Họ tránh để đèn trần chiếu thẳng xuống giường – thay vào đó là đèn hắt tường, đèn đầu giường có ánh sáng mềm, vừa tạo cảm giác thư giãn, vừa giúp năng lượng trong phòng lưu thông nhẹ nhàng.
Mẹo ứng dụng:
Tắt toàn bộ đèn LED xanh (đồng hồ, TV, sạc điện thoại) khi ngủ.
Dùng rèm chắn sáng tốt nếu phòng có cửa kính hoặc ánh sáng ngoài phố chiếu vào.
Âm thanh yên tĩnh – tần số nghỉ của não bộ
Người giàu hiểu rằng im lặng là một dạng năng lượng. Tiếng ồn, dù nhỏ, cũng khiến não bộ luôn ở trạng thái cảnh giác, không thể phục hồi hoàn toàn.
Theo nghiên cứu của Tạp chí Environmental Health Perspectives (2020), người sống trong môi trường có tiếng ồn ban đêm (từ xe cộ, tivi, hoặc hàng xóm) tăng 25% nguy cơ mất ngủ và rối loạn tim mạch.
Mẹo ứng dụng:
Dùng máy lọc không khí hoặc máy khuếch tán tinh dầu để tạo tiếng “white noise” nhẹ, giúp ngủ sâu hơn.
Tránh mở nhạc sôi động hoặc TV khi ngủ – chỉ nên nghe âm thanh tự nhiên nhẹ nhàng như tiếng mưa, tiếng suối.
Giấc ngủ sâu – nguồn “tài khí bên trong”
Người giàu không chỉ ngủ đủ mà còn ngủ đúng. Họ giữ giờ ngủ cố định, tránh thức sau 23h – bởi đây là thời điểm cơ thể bắt đầu chu kỳ phục hồi năng lượng gan và thận (theo y học cổ truyền). Đồng thời, họ luôn tạo điều kiện để tâm trí nhẹ trước khi ngủ: tắm nước ấm, đọc sách nhẹ nhàng, hít thở sâu.
Theo nghiên cứu của Đại học Stanford, chỉ 15 phút thiền hoặc hít thở sâu trước khi ngủ giúp tăng 20% khả năng phục hồi năng lượng thần kinh – nền tảng giúp con người ra quyết định sáng suốt hơn vào ngày hôm sau.
Cách ứng dụng dễ dàng trong mọi gia đình
Giữ phòng ngủ gọn gàng, thoáng khí, tránh để đồ điện tử trong phòng.
Dùng đèn ngủ ánh vàng nhẹ, tránh đèn trắng hoặc ánh sáng chói.
Mở một bản nhạc thiền, tiếng suối, hoặc hương tinh dầu nhẹ như oải hương, cam ngọt, tuyết tùng.
Ngủ trước 23h, hạn chế điện thoại 30 phút trước khi ngủ.
Giữ tâm trí biết ơn – hãy nghĩ đến ba điều tốt đẹp trong ngày, như cách “tạo năng lượng cảm ơn” cho tài khí của ngày mai.
Tóm lại, người giàu hiểu rằng: ban đêm là thời điểm vũ trụ tái tạo năng lượng cho ai biết nghỉ đúng cách. Một căn phòng sáng nhẹ, êm dịu, yên tĩnh và tràn năng lượng tích cực – đó chính là “bộ sạc vô hình” giúp họ sáng suốt, tự tin và thu hút vận may.
Vì vậy, nếu bạn muốn kích hoạt tài khí cho chính mình – hãy bắt đầu từ một giấc ngủ chất lượng, ánh sáng dịu và tâm trí thư thái. Khi cơ thể và năng lượng bên trong được nuôi dưỡng đúng cách, tài lộc và thịnh vượng sẽ tự nhiên tìm đến, nhẹ nhàng và bền vững.
