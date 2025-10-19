Loại cây cảnh dùng để khai vận
GĐXH - Lựa chọn cây cảnh phù hợp vừa trang trí cho ngôi nhà thêm đẹp, vừa mang đến nhiều may mắn cho mọi người trong gia đình.
Hoa thủy tiên
Hoa thủy tiên được xem là loài hoa thanh tao, quyền quý. Trồng hoa thủy tiên có tác dụng khử tà, mang lại cát tường như ý cũng như tăng thêm tài khí cho gia đình.
Hoa thủy tiên là loại hoa rất khó trồng, hoa thường được trồng trong nước, hình dáng giống như củ hành tươi. Trước khi mua về, bạn nên tìm hiểu cách chăm sóc để cây hoa có thể sống thật lâu trong nhà.
Cây hoa cúc
Trong quan niệm phong thủy, hoa cúc với màu sắc tươi nhuận, lâu tàn nên trở thành biểu tượng của sức khỏe, trường thọ và phúc lộc.
Báo Tuổi trẻ cho hay, việc trồng những chậu cúc nhỏ hay cắm hoa cúc trong nhà còn có thể giúp ổn định phúc khí cho gia đình. Để tăng thêm vận may, gia chủ nên đặt cúc ở những vị trí có nhiều ánh sáng.
Cây sung cảnh
Sung có sức sống rất tốt, rất dễ trồng và chăm sóc, dễ tạo dáng bonsai nên là một trong những loại cây cảnh được ưa chuộng nhất. Quả sung (thực chất là hoa) có dáng tròn trịa, mọc thành chùm chi chít nên tượng trưng cho sự no đủ, sung túc.
Do đó, chủ nhà thường chọn một cây sung có dáng đẹp và nhiều quả để trưng trong nhà với hi vọng sẽ gặp nhiều điều tốt lành.
Cây tài lộc
Cây tài lộc với hình dáng đặc trưng và phong thủy tốt, được coi là biểu tượng của sự giàu có. Cây có thể được trồng trong chậu nhỏ hoặc lớn tùy thuộc vào không gian phòng khách. Đặt cây tài lộc ở những vị trí dễ thấy giúp thu hút tài lộc và may mắn cho gia chủ.
Cây kim giao
Người xưa có câu: "Gia đình nào có cây kim giao thì không bao giờ nghèo." Không chỉ nổi bật với dáng vẻ uy nghi và thanh thoát trong khu vườn, cây cảnh kim giao còn mang đến cảm giác yên bình và mạnh mẽ cho không gian sống.
Không những thế, trong phong thủy, cây kim giao còn là biểu tượng cho sự bình yên. Người ta tin rằng, việc trồng cây Kim giao có tác dụng xua đuổi tà mà và những điều không tốt, giúp mang lại cho gia chủ những điều tốt đẹp và thành công.
Theo Báo Dân việt, trong phong thủy, cây cảnh kim giao được coi là biểu tượng của sự giàu có, may mắn và thịnh vượng, giúp cân bằng năng lượng xung quanh ngôi nhà.
Trồng một cây kim giao trước cửa hay trong sân vườn không chỉ tôn thêm vẻ đẹp mỹ quan, mà còn mang đến dòng khí tích cực, giúp gia chủ cảm thấy an tâm, gặp nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Đây là lý do nhà vừa sửa chữa xong không nên vào ở?Ở - 1 giờ trước
GĐXH - Bạn nóng lòng muốn chuyển đến ở ngay khi căn hộ hay ngôi nhà mới vừa được sửa chữa hoàn thiện xong. Tuy nhiên, bạn không nên chuyển đến khi vừa mới sửa nhà. Cùng tìm hiểu các nguyên nhân để lý giải cho quan điểm này trong bài viết dưới đây.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 20/10 - 26/10 giúp gia chủ ‘tiền vào như nước’Ở - 3 giờ trước
GĐXH – Để lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương xuất hành tuần mới 20/10 – 26/10, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên mọi người có thể tham khảo dưới đây để ‘tiền vào như nước’
Thiết kế phòng ngủ sau phòng thờ có bất lợi gì?Ở - 9 giờ trước
GĐXH - Việc bố trí phòng ngủ đặt sau phòng thờ có thể mang đến nhiều điều bất lợi, cũng như ảnh hưởng đến vận mệnh, cuộc sống của gia đình.
Lợi ích bất ngờ khi đặt nắm hạt tiêu dưới gầm giườngỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Ngoài là một loại gia vị sử dụng trong nấu nướng, hạt tiêu còn có nhiều công dụng khác trong cuộc sống. Cụ thể khi đặt hạt tiêu dưới gầm giường, nó sẽ mang lại những lợi ích sau.
Loại cây người giàu thích trồng trước cửa để 'hút vận may, đổi vận xui', phú quý chảy vào nhà không ngừngỞ - 22 giờ trước
GĐXH – Theo phong thủy, việc trồng cây xanh trước cửa không chỉ giúp không gian thêm tươi mát mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí của gia chủ. Loại cây này vẫn được nhiều người giàu thích trồng trước cửa để ‘hút vận may, đổi vận xui’ vì có ý nghĩa phong thủy tốt.
Các loại cây cảnh hợp người tuổi Dậu, giúp mang tài lộc thịnh vượng cả đờiPhong thủy - 23 giờ trước
GĐXH - Việc lựa chọn cây phong thủy hợp tuổi Dậu không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn giúp cân bằng năng lượng, có mục đích kích hoạt tài vận, giảm bớt căng thẳng. Tùy theo từng mệnh ngũ hành, người tuổi Dậu nên chọn loại cây nào cho phù hợp?
Cách giữ phong thủy tốt trong nhà thông qua thú cưngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ít ai ngờ rằng, thú cưng – như chó, mèo, cá cảnh, chim kiểng – lại là “chỉ báo phong thủy sống” phản ánh tình hình năng lượng của ngôi nhà. Khi thú cưng khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ yên, chạy nhảy vui vẻ – đó là lúc khí trường nhà bạn hài hòa, tài lộc dễ đến.
Ý nghĩa và tác dụng bài trí tượng gà trống trong phong thủy để hóa giải sát khíỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Gà trống là linh vật rất được coi trọng trong phong thủy và có nhiều ý nghĩa nên nhiều người ưa thích bài trí tượng gà ở trong nhà, phòng làm việc. Tuy nhiên, tác dụng bài trí tượng gà đúng không phải ai cũng biết.
Cách đeo nhẫn phong thủy giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn, tài vận trong cuộc sốngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Đeo nhẫn phong thủy không phải chỉ để làm đẹp mà nó còn giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn, tài vận trong cuộc sống. Bài viết này sẽ giúp các bạn biết cách đeo nhẫn phong thủy để gặp nhiều may mắn.
Cách khử mùi sầu riêng trên xe hơi nhanh nhấtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mùi sầu riêng đặc trưng, có thể ám vào nội thất xe hơi trong thời gian dài nếu bạn mang sầu riêng lên xe. Đừng lo lắng, bài viết sau sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Loại cây trồng trước cửa vừa giúp chiêu tài lộc, vừa có hoa nở uống trà tốt cho sức khỏeỞ
GĐXH – Theo phong thủy, loại cây cảnh này trồng trước nhà giúp không gian thêm sang trọng, chiêu tài lộc. Đặc biệt, hoa của chúng nở nhiều và rực rỡ, có thể dùng pha trà tốt cho sức khỏe.