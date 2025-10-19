Loại cây cảnh dùng để khai vận

Hoa thủy tiên

Hoa thủy tiên được xem là loài hoa thanh tao, quyền quý. Trồng hoa thủy tiên có tác dụng khử tà, mang lại cát tường như ý cũng như tăng thêm tài khí cho gia đình.

Hoa thủy tiên là loại hoa rất khó trồng, hoa thường được trồng trong nước, hình dáng giống như củ hành tươi. Trước khi mua về, bạn nên tìm hiểu cách chăm sóc để cây hoa có thể sống thật lâu trong nhà.

Cây hoa cúc

Trong quan niệm phong thủy, hoa cúc với màu sắc tươi nhuận, lâu tàn nên trở thành biểu tượng của sức khỏe, trường thọ và phúc lộc.

Báo Tuổi trẻ cho hay, việc trồng những chậu cúc nhỏ hay cắm hoa cúc trong nhà còn có thể giúp ổn định phúc khí cho gia đình. Để tăng thêm vận may, gia chủ nên đặt cúc ở những vị trí có nhiều ánh sáng.

Cây sung cảnh

Sung có sức sống rất tốt, rất dễ trồng và chăm sóc, dễ tạo dáng bonsai nên là một trong những loại cây cảnh được ưa chuộng nhất. Quả sung (thực chất là hoa) có dáng tròn trịa, mọc thành chùm chi chít nên tượng trưng cho sự no đủ, sung túc.

Do đó, chủ nhà thường chọn một cây sung có dáng đẹp và nhiều quả để trưng trong nhà với hi vọng sẽ gặp nhiều điều tốt lành.

Cây tài lộc

Cây tài lộc với hình dáng đặc trưng và phong thủy tốt, được coi là biểu tượng của sự giàu có. Cây có thể được trồng trong chậu nhỏ hoặc lớn tùy thuộc vào không gian phòng khách. Đặt cây tài lộc ở những vị trí dễ thấy giúp thu hút tài lộc và may mắn cho gia chủ.

Cây kim giao

Người xưa có câu: "Gia đình nào có cây kim giao thì không bao giờ nghèo." Không chỉ nổi bật với dáng vẻ uy nghi và thanh thoát trong khu vườn, cây cảnh kim giao còn mang đến cảm giác yên bình và mạnh mẽ cho không gian sống.

Cây Kim giao phong thủy biểu tượng cho sự bình yên, người ta tin rằng, việc trồng cây Kim giao có tác dụng xua đuổi tà mà và những điều không tốt, giúp mang lại cho gia chủ những điều tốt đẹp và thành công.

Theo Báo Dân việt, trong phong thủy, cây cảnh kim giao được coi là biểu tượng của sự giàu có, may mắn và thịnh vượng, giúp cân bằng năng lượng xung quanh ngôi nhà.

Trồng một cây kim giao trước cửa hay trong sân vườn không chỉ tôn thêm vẻ đẹp mỹ quan, mà còn mang đến dòng khí tích cực, giúp gia chủ cảm thấy an tâm, gặp nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.