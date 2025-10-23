Mới nhất
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Bí mật phong thủy của 2 loài hoa phủ kín đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà - Viết Vương

Thứ năm, 15:30 23/10/2025
GĐXH - Suốt những ngày tổ chức lễ ăn hỏi và lễ cưới, 2 loại hoa trắng vừa nhẹ nhàng, vừa sang trọng được Hoa hậu Đỗ Hà và chú rể Viết Vương lựa chọn. Không chỉ bởi vẻ đẹp thanh cao mà còn bởi ý nghĩa phong thủy của những loài hoa này.

Bí mật phong thủy hoa cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và Viết Vương - Ảnh 1.

Giữa không gian như một "khu vườn châu Âu" mang tông trắng-xanh chủ đạo tại rạp cưới mái vòm hoành tráng bên bờ sông Nhật Lệ của cặp đôi Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương, những đóa lan hồ điệp trắng không chỉ xuất hiện như một lựa chọn trang trí tinh tế mà còn ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc về sự khởi đầu, may mắn và phú quý.

Bí mật phong thủy hoa cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và Viết Vương - Ảnh 2.
Bí mật phong thủy hoa cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và Viết Vương - Ảnh 3.

Trong bó hoa cưới đón dâu sáng 22/10 là sự pha trộn hài hòa giữa lan hồ điệp trắng, hoa môn trắng và hoa mao lương trắng, nhưng lan hồ điệp trắng nổi bật với thông điệp của sự thanh cao, khiêm nhường và vẻ đẹp vượt thời gian.


Bí mật phong thủy hoa cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và Viết Vương - Ảnh 4.
Bí mật phong thủy hoa cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và Viết Vương - Ảnh 5.

Từ trong bó cầm tay, cho đến vòng hoa và khung cảnh không gian cưới toàn trắng, loài hoa này như "sứ giả" cho một liên kết mới giữa hai gia đình, hai hành trình và một tương lai chung. 


Bí mật phong thủy hoa cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và Viết Vương - Ảnh 6.
Bí mật phong thủy hoa cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và Viết Vương - Ảnh 7.

Vì sao lan hồ điệp trắng lại được chọn làm trung tâm của trang trí và bó hoa cưới? Theo truyền thống và phong thuỷ, lan hồ điệp trắng mang ý nghĩa tinh khiết, thanh cao, giàu sang và phú quý; nó tượng trưng cho sự khởi đầu mới, may mắn và vẻ đẹp khiêm nhường, do đó là lựa chọn lý tưởng để tặng trong lễ cưới, khai trương hay làm quà đối tác, thể hiện sự tôn trọng và mong muốn hợp tác lâu bền.


Bí mật phong thủy hoa cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và Viết Vương - Ảnh 8.

Trong lễ thành hôn, khi bố cô - ông Đỗ Văn Tào đã dắt tay con vào lễ đường, giữa giai điệu bài nhạc "I Do" và những hình ảnh ghi lại chặng đường tình yêu họ quay tại cánh đồng lúa, bờ biển gắn với quê hương Thanh Hóa và Quảng Trị, thì bó hoa cưới trắng của cô được bàn tán vì sự chọn lựa tinh tế: Tulip trắng mang vẻ hiện đại, thanh lịch; linh lan mang nét cổ điển, quý phái và có giá trị cao trong các đám cưới hàng đầu.

Bí mật phong thủy hoa cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và Viết Vương - Ảnh 9.

Tulip trắng thường tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Cô dâu Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, từng vào top 13 Miss World 2021 trong ngày trọng đại thể hiện sự dịu dàng, thanh thoát hơn bao giờ hết. Trước lễ cưới, cô chia sẻ muốn trở thành người vợ dịu dàng, là chỗ dựa cho chồng mỗi khi anh mệt mỏi.

Bí mật phong thủy hoa cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và Viết Vương - Ảnh 10.

Thời tiết ngày lễ chịu ảnh hưởng của bão số 12, khu vực Quảng Trị xuất hiện gió mạnh và mưa lớn. Trong khung cảnh ấy, bó hoa cưới trắng của cô dâu như một điểm nhấn: giữa trận mưa, tông trắng – xanh vẫn rực sáng, như lời khẳng định: Tình yêu vẫn vững bền dù bão tố.

Bí mật phong thủy hoa cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và Viết Vương - Ảnh 11.

Sự kết hợp tulip trắng – linh lan không chỉ đáp ứng xu hướng cao cấp của năm 2025 mà còn kể câu chuyện tình yêu của họ: Đơn giản nhưng tinh tế, trong trẻo nhưng đậm sắc riêng. Tulip trắng thủ thỉ "em chọn anh", linh lan thì thầm "về bên nhau mãi mãi". Trong tay cô dâu, bó hoa ấy như lời hứa ngọt ngào rằng hành trình mới bắt đầu bình yên, thanh lịch và đầy vững chắc.

Bí mật phong thủy hoa cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và Viết Vương - Ảnh 12.

Và khi ánh đèn lấp lánh chiếu lên bó hoa giữa không gian trắng-xanh dưới mái vòm bên sông, khi những khán giả đội mưa vẫn hướng ánh mắt về phía cô dâu, thì khoảnh khắc ấy không chỉ là hình ảnh cưới đẹp mà là biểu tượng cho một tình yêu như hoa tìm về cội thuần khiết, mạnh mẽ và trường tồn.

Thực đơn đẳng cấp phong cách châu Âu của Hoa hậu Đỗ Hà và chồng đại giaThực đơn đẳng cấp phong cách châu Âu của Hoa hậu Đỗ Hà và chồng đại gia

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đãi khách mời tiệc cưới phong cách châu Âu trong hôn lễ tối 22/10.

Bí mật phong thủy hoa cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và Viết Vương - Ảnh 13.Hoa hậu Ngọc Hân cùng nhóm bạn thân về thăm MC Mai Ngọc, hé lộ thêm không gian sống đẳng cấp của gia đình chồng nữ MC

GĐXH - Biệt thự nhà chồng MC Mai Ngọc ở Bắc Ninh có diện tích rộng, thiết kế theo kiểu lâu đài châu Âu với nhiều họa tiết cầu kỳ.

Bí mật phong thủy hoa cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và Viết Vương - Ảnh 14.Bên trong biệt thự Diễm My 9x được bố mẹ chồng đại gia tặng có gì đặc biệt?

GĐXH - Cơ ngơi ngăn nắp mà vẫn giữ được vẻ mềm mại, tinh tế - đúng với tinh thần sống vừa là nhà, vừa là nơi để thư giãn. Ngôi nhà không chỉ đẹp về thiết kế, mà còn ẩn chứa sự gần gũi và yêu thương qua từng chi tiết nhỏ.

Phương Nghi (t/h)
