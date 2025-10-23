Bí mật phong thủy của 2 loài hoa phủ kín đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà - Viết Vương

Trong lễ thành hôn, khi bố cô - ông Đỗ Văn Tào đã dắt tay con vào lễ đường, giữa giai điệu bài nhạc "I Do" và những hình ảnh ghi lại chặng đường tình yêu họ quay tại cánh đồng lúa, bờ biển gắn với quê hương Thanh Hóa và Quảng Trị, thì bó hoa cưới trắng của cô được bàn tán vì sự chọn lựa tinh tế: Tulip trắng mang vẻ hiện đại, thanh lịch; linh lan mang nét cổ điển, quý phái và có giá trị cao trong các đám cưới hàng đầu.