Bí mật phong thủy của 2 loài hoa phủ kín đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà - Viết Vương
GĐXH - Suốt những ngày tổ chức lễ ăn hỏi và lễ cưới, 2 loại hoa trắng vừa nhẹ nhàng, vừa sang trọng được Hoa hậu Đỗ Hà và chú rể Viết Vương lựa chọn. Không chỉ bởi vẻ đẹp thanh cao mà còn bởi ý nghĩa phong thủy của những loài hoa này.
Trong bó hoa cưới đón dâu sáng 22/10 là sự pha trộn hài hòa giữa lan hồ điệp trắng, hoa môn trắng và hoa mao lương trắng, nhưng lan hồ điệp trắng nổi bật với thông điệp của sự thanh cao, khiêm nhường và vẻ đẹp vượt thời gian.
Từ trong bó cầm tay, cho đến vòng hoa và khung cảnh không gian cưới toàn trắng, loài hoa này như "sứ giả" cho một liên kết mới giữa hai gia đình, hai hành trình và một tương lai chung.
Vì sao lan hồ điệp trắng lại được chọn làm trung tâm của trang trí và bó hoa cưới? Theo truyền thống và phong thuỷ, lan hồ điệp trắng mang ý nghĩa tinh khiết, thanh cao, giàu sang và phú quý; nó tượng trưng cho sự khởi đầu mới, may mắn và vẻ đẹp khiêm nhường, do đó là lựa chọn lý tưởng để tặng trong lễ cưới, khai trương hay làm quà đối tác, thể hiện sự tôn trọng và mong muốn hợp tác lâu bền.
