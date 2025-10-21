Mới nhất
Những điều cấm kỵ khi xây dựng hầm cầu trong nhà ống

Thứ ba, 19:01 21/10/2025
GĐXH - Nhà ở luôn có những vị trí cấm kỵ, không nên đặt hầm cầu (bể phốt) tại đó. Bạn nên tránh những vị trí sau đây để đảm bảo không chặn sinh khí tại vị trí đó. Cụ thể những vị trí không nên đặt hầm cầu được nêu trong bài viết sau.

Vị trí hầm cầu tốt cho gia chủ

Báo Kinh tế & Đô thị cho hay, theo phong thuỷ nhà ở hầm cầu là khu vực chứa rất nhiều âm khí và xú uế. Thậm chí, nó còn được xem là cửa ngõ vào nhà của tà ma, sát khí. Do đó, vị trí và hướng của bồn cầu cần được xem xét một cách kĩ lưỡng.

Có thể nói vị trí tốt để xây dựng hầm cầu cho gia chủ là trên các thiên can Giáp, Ất, Bính, Canh, Quý, Nhâm. Theo phong thủy thì mọi dòng nước đều đi theo thiên can.

Khi bạn chia chiều dài ngôi nhà làm 3 phần, nếu phòng khách của gia đình bạn được đặt ở phần trước hoặc sau nhà thì việc xây dựng bể phốt ở giữa phòng khách chưa hẳn đã là điều xấu, sai phong thuỷ.

Nếu bạn có một ý định xây hầm cầu thật rộng, có diện tích bao trùm toàn phần của ngôi nhà thì điều này lại không nên làm.

Tuy nhiên, có một điều cấm kỵ là phòng khách nằm giữa ngôi nhà mà vị trí hầm cầu cũng nằm tại chính giữa ngôi nhà thì điều này là không nên. Những yếu tố thuộc về phong thủy sẽ ít nhiều gây ảnh hưởng gián tiếp đến sức khỏe gia chủ.

Còn nếu bạn có một ý định xây hầm cầu thật rộng, có diện tích bao trùm toàn phần của ngôi nhà thì điều này lại không nên làm.

Những vị trí cấm kỵ khi tiến hành xây hầm cầu

Đặt sau nhà

Phần lưng ngôi nhà cai quản cung Sơn Chủ. Trong khi đó, theo quan niệm, nhà cần "Toạ Sơn" mới đảm bảo vững chắc, cũng như tượng trưng cho sự hậu thuẫn của các vị thần, luôn được quý nhân phù trợ.

Theo phong thủy, việc đặt hầm cầu tại vị trí lưng ngôi nhà sẽ khiến "Tụ Thủy" không đem lại may mắn, hao tài và khiến mọi việc gia chủ thực hiện trở nên khó khăn.

Đặt tại cung xung khắc

Gia chủ không nên lựa chọn vị trí đặt hầm cầu xung khắc với mình. Bạn nên tránh những vị trí sau để đảm bảo giữ may mắn trong nhà, tránh gặp phải vị trí xấu:

Theo phong thủy, việc đặt hầm cầu tại vị trí lưng ngôi nhà sẽ khiến "Tụ Thủy" không đem lại may mắn, hao tài và khiến mọi việc gia chủ thực hiện trở nên khó khăn.

Cung Đào Hoa: Gia chủ không nên lựa chọn vị trí cung Đào Hoa để đặt hầm cầu. Bởi cổ nhân có câu "Đào hoa phiếm thuỷ". Gia đình sẽ dễ xảy ra rạn nứt, hôn nhân gặp nhiều trắc trở và xảy ra cãi vã…

Cung Đoài: Cung Đoài thuộc hướng Tây. Trong khi đó, khi lựa chọn hướng để đặt hầm cầu chúng ta cần tránh cung Đoài.

Khi đặt bể phốt tại vị trí trên sẽ khiến gia chủ gặp bất trắc trong cuộc sống. Thậm chí, người nhà dễ rơi vào các tệ nạn xã hội, rượu chè và cờ bạc…

Cung Ngọ: Cung Ngọ thuộc ngũ hành Hỏa trong khi Hỏa và Thuỷ lại xung khắc. Khi đặt hầm cầu tại đây gia chủ dễ gặp các vấn đề về sức khỏe.

Cung Khôn – Cấn: Cung Khôn thuộc hướng Tây Nam trong khi đó cung Cấn thuộc hướng Đông Bắc. Đây là vị trí được coi là cấm kỵ khi đặt bể phốt, không tốt cho gia chủ.

Hầm cầu bao trùm toàn bộ ngôi nhà

Theo phong thuỷ, hầm cầu có tính thuỷ mạnh. Chính vì vậy, nếu gia chủ xây bể trùm toàn bộ ngôi nhà sẽ rơi vào thế "ngập trong nước", hiện tượng đứt mạch trạch sẽ dễ dàng xảy ra.

Nhà ở luôn có những vị trí cấm kỵ, không nên đặt hầm cầu (bể phốt) tại đó.

Nếu gia chủ mang mệnh Hỏa thì càng gây hại hơn bởi Thuỷ khắc Hỏa, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, tài vận cho gia chủ.

Đặt chính giữa ngôi nhà

Vị trí chính giữa ngôi nhà được coi là Trung Cung. Trung Cung hội tụ sinh khí cho ngôi nhà, thu hút nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ. Chính vì vậy Trung Cung không được sạch sẽ khiến không gian ngôi nhà bị u ám, thiếu sinh khí và kém may mắn.

Cách hút hầm cầu khi bị tắc

Theo Báo Dân Việt, trước tiên cần phải làm sạch và xác định được vị trí nắp của bể phốt, sau đó đào chúng lên để mở nắp bể.

Trước khi tiến hành hút hầm cầu, cần phải kiểm tra mức chất lỏng trong hầm cầu để xác định được đường ống đầu ra của bể, biết sự rò rỉ hay các vấn đề của chất thải trong cống.

Trước khi tiến hành hút hầm cầu, cần phải kiểm tra mức chất lỏng trong hầm cầu để xác định được đường ống đầu ra của bể, biết sự rò rỉ hay các vấn đề của chất thải trong cống.

Sau khi đã xác định mức chất lỏng người ta sẽ đưa vào hầm cầu vòi hút chân không để bắt đầu thao tác. Vòi hút gắn vào một máy bơm để máy bơm chất thải lên xe tải của đội ngũ thi công hoặc đến một vị trí nào đó mà bạn yêu cầu.

Kỹ thuật viên phải kiểm tra hoạt động của nước thải trong đường ống để biết được chúng có đang bị chảy ngược trở lại hầm cầu hay không. Nếu chảy ngược lại có nghĩa là hệ thống cống của bạn bị tắc và lúc này cần phải thông tắc cống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Những điều cấm kỵ khi xây dựng hầm cầu trong nhà ống - Ảnh 5.Đây là lý do không nên đặt bể phốt dưới nhà bếp, ảnh hưởng đến tài vận và sức khỏe

GĐXH - Theo phong thủy, lựa chọn đặt bể phốt dưới phòng bếp tiềm ẩn khá nhiều rủi ro về sức khỏe, phong thủy và vấn đề vệ sinh.

Huyền Trang (T/h)
Top