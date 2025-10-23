Căn nhà đầu tiên tại Việt Nam mà 'Á hậu mắc bệnh lạ' dành tặng con gái ngay sau sinh
GĐXH - Á hậu Vũ Hoàng My vừa hé lộ ngôi nhà đầu tiên mà cô dành cho con gái bé bỏng - bé Ayla.
Đây không phải là lần đầu tiên người đẹp sở hữu nhà tại Việt Nam. Ngay từ giữa năm 2016, sau nhiều năm tích cóp, Hoàng My đã tự mua được cho mình ngôi nhà đầu tiên tại TP.HCM. Trên trang cá nhân của mình, cô từng hào hứng chia sẻ: "Đã có căn nhà đầu tiên rồi! Nhỏ xinh, vừa đủ đựng những gì mình cần thôi. Chất lượng chuẩn, vị trí tốt, thiết kế đẹp, trên tầng cao. Hàng xóm hiền, dịch vụ tốt và cái mà ai cũng khao khát - giá dịu dàng. Căn nhà được thiết kế cũng đơn giản.
"Nếu có thêm thời gian ở Việt Nam để trang trí thì sẽ mang nguyên khu rừng vào đây. Tuy không có ở Việt Nam thường xuyên để hưởng thụ cái view ra toà Bitexco sừng sững trên hai nhánh sông, hồ bơi tầng thượng tràn bờ như tắm trên đỉnh Olymper và những màn pháo hoa lộng lẫy, nhưng mỗi lần về mình sẽ làm tổ tại đây." Hoàng My từng viết.
Hoàng My từng rất hài lòng với căn hộ vì khu nhà có chất lượng cao.
Chốn đi về của Á hậu HHVN 2010 được trang trí theo phong cách hiện đại và nhẹ nhàng, đơn giản.
Khu chung cư căn hộ của Hoàng My tọa lạc là chung cư cao cấp, có phòng gym hiện đại.
Khu nhà cô ở có đầy đủ các dịch vụ đi kèm như gym, hồ bơi,...
Khu chung cư này nằm ở vị trí đắc địa với góc nhìn đắt giá.
Nhiều năm về trước, Hoàng My cũng từng cùng gia đình sống sung túc trong một căn biệt thự nhỏ ở ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai. Cô từng về đây để quay lại hình ảnh những ngày cô chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2010.
Ở thời điểm của nhiều năm trước, cơ ngơi này được ví như một biệt thự nhỏ bởi thiết kế và diện tích rất rộng với bạt ngàn cây xanh.
Biệt thự mà trước kia Hoàng My sống cùng gia đình.
Thế nhưng chỉ 1-2 năm sau cuộc thi Hoa hậu, ngôi biệt thự này đã trở nên hoang vắng, hiu quạnh đến nao lòng... Theo người dân xung quanh, mẹ của Hoàng My đã lâm cảnh nợ nần chồng chất, bị truy đòi nợ, phải di chuyển khỏi địa phương.
Căn biệt thự bây giờ ra sao, ít ai rõ. Nhưng những ngày Á hậu Hoàng My còn sống ở đây, nó được cho là đẹp nhất miền quê hẻo lánh Hưng Long.
Tiết Sương Giáng và cách thu hút vận may cho những tháng cuối năm 2025 không phải ai cũng biết?Ở - 9 giờ trước
GĐXH - Năm 2025 tiết Sương Giáng bắt đầu từ 10h51 ngày 23/10/2025 đến 11h04 ngày 7/11/2025. Theo chuyên gia phong thủy trong tiết Sương Giáng, mọi người cần lưu ý những điều dưới đây.
Đây là những dấu hiệu phong thủy cảnh báo xui xẻo đang tìm đếnỞ - 12 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy, khi một số hiện tượng nhất định xảy ra liên tục hoặc bất thường, đó không đơn thuần là sự trùng hợp mà rất có thể là điềm cảnh báo cho những điều không may đang đến gần.
Tiết lộ 2 thứ người giàu đặc biệt quan tâm cho ngôi nhà để 'hút tài lộc'Ở - 13 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy, “tài khí” là dòng năng lượng biểu trưng cho sự thịnh vượng, may mắn và sinh sôi. Người xưa tin rằng nơi nào có cây xanh tươi tốt, nước trong chảy đều, nơi đó vượng khí sẽ tụ, tài lộc sẽ đến. Còn trong khoa học hiện đại, cây xanh và nguồn nước chính là yếu tố điều hòa vi khí hậu, cải thiện tâm lý, kích hoạt tư duy tích cực – những điều kiện quan trọng giúp con người sáng tạo và thành công hơn.
Vì sao phải kích hoạt cung Quý Nhân? Lý do ai cũng cầu mong được quý nhân phù trợ trong đờiỞ - 14 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy và tử vi, kích hoạt cung quý nhân là một phương pháp quan trọng giúp gia tăng vận may, thu hút sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, cấp trên, bạn bè và khách hàng, từ đó thúc đẩy sự nghiệp và tài lộc.
Vì sao nên rắc muối khi về nhà mới?Ở - 15 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là một tập tục dân gian, việc rắc muối trừ tà, mang gạo vào nhà mới hay lựa chọn về nhà mới mang gì vào trước đều mang năng lượng cát lành, thể hiện mong muốn một khởi đầu may mắn, hanh thông.
Khi nào nên kích hoạt cung Quan Lộc để sự nghiệp phơi phới, thăng quan tiến chứcỞ - 18 giờ trước
GĐXH - Không phải ai cũng biết cách xác định và cách kích hoạt cung Quan Lộc ra sao cho chính xác để đón nhiều may mắn nhất. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết những thông tin này qua bài viết dưới đây.
Bốc mộ cần chuẩn bị những gì để tránh hơi lạnhỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Nhiều người vẫn băn khoăn bốc mộ cần chuẩn bị những gì, đi bốc mộ nên mang theo gì để tránh hơi lạnh. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ từng bước chuẩn bị cần thiết để buổi lễ diễn ra thuận lợi, an toàn và hợp phong thủy.
Bố trí phong thủy phòng khách theo cách sau sẽ giúp thu hút tài lộc và cải thiện mối quan hệ gia đìnhỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Một phòng khách được bố trí hợp phong thủy sẽ giúp phòng khách có thể thu hút nhiều tài lộc, may mắn trong cuộc sống.
Vị trí xà ngang đại kỵ gây hao tài tốn của, cách hóa giảiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Xà ngang còn được biết đến với tên gọi là dầm ngang, là một bộ phận quan trọng trong cấu trúc của một ngôi nhà, đóng vai trò làm khung xương chống đỡ cho công trình.
Cung Thiên Lộc ở đâu trong nhà, cách xác định để nhận về nhiều may mắn và tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Sở dĩ người ta muốn xác định tọa độ của cung Thiên Lộc là để mong muốn đem lại tài lộc và nhiều may mắn đến cho gia đình. Nếu bạn vẫn còn đang băn khoăn về cung Thiên Lộc là hướng nào, hãy theo dõi bài viết sau.
Loại cây mà bạn nhất định phải tránh nếu không muốn công việc làm ăn khó khăn, tài lộc ngày một hao hụtỞ
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, có những loại cây mang lại tài lộc, may mắn nhưng cũng có loại cây là nguyên nhân khiến vượng khí của cả gia đình bị suy giảm, kéo theo nhiều xui xẻo.