Căn nhà đầu tiên tại Việt Nam mà 'Á hậu mắc bệnh lạ' dành tặng con gái ngay sau sinh

Hoàng My sinh năm 1988, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010, từng đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012.





Á hậu Hoàng My từng cho biết cô phát hiện mình mắc bệnh lạ trong một lần khám sức khỏe định kỳ. Khi ấy, cô phát hiện trong cơ thể có túi nước bẩm sinh, khiến cô bị từ chối dịch vụ bảo hiểm. Từ nỗi hoang mang ban đầu, Á hậu học cách chung sống với túi nước lạ. Trong nhiều năm, cô sinh hoạt, làm việc và chơi thể thao bình thường. Nhưng qua thời gian, túi nước phình to, ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng và cơ thể. Thời điểm đó cô suy sụp, nghĩ mình sẽ chết trẻ. Với mong muốn làm mẹ, cô quyết định nhập viện ở Áo. Sau thời gian dài nỗ lực của Hoàng My đã được đền đáp xứng đáng khi cô sinh được một bé gái xinh xắn, đáng yêu.





Mới đây, Á hậu Hoàng My vừa đăng tải những dòng tâm sự xúc động về món quà đặc biệt dành cho con gái đầu lòng – một căn hộ view sông tại khu nhà giàu ở TP.HCM. Cô viết: "Đây là căn nhà đầu tiên mẹ dành tặng cho em. Lúc đó, mẹ vừa mang em trong bụng, vừa làm nội thất cho nơi này. Thời gian ít ỏi, nhưng niềm vui thì thật lớn vì mẹ đã làm được. Có em, mẹ có thêm động lực để cố gắng hơn mỗi ngày. Những ngày ở Sài Gòn, hai mẹ con mình đã cùng nhau đi qua bao khoảnh khắc ở đây một góc bình yên giữa thành phố luôn vội vã… Lòng mẹ mãi mãi là căn nhà ấm áp nhất của em".

Nhiều người hỏi vị trí của khu nhà, cô cho biết cơ ngơi "nằm gần hồ bán nguyệt - Phú Mỹ Hưng, TP HCM". Á hậu chơi đàn trong không gian riêng tư, ấm cúng. Góc đàn piano được đặt ngay cạnh giá sách và kệ rượu, cho thấy sự đầu tư chỉn chu cả về thẩm mỹ lẫn cảm xúc trong không gian sống. Hoàng My từng bày tỏ: "Em sinh ra ở Áo - cái nôi âm nhạc, một ngày em đánh piano cho mẹ nghe".

Từ cửa bước vào nhà nhìn thấy ngay bàn đảo bếp và phòng khách. Nội thất theo phong cách tối giản, hiện đại. Sàn gạch bóng, bếp đảo đá trắng kết hợp cùng ghế sofa lớn màu da bò tạo cảm giác rộng rãi mà ấm cúng.

Toàn cảnh phòng khách nhìn ra bờ sông – điểm nhấn đắt giá nhất của căn hộ. Ánh sáng ngập tràn từ hệ cửa kính lớn, mở ra view thành phố và mảng xanh của sông nước phía trước. Bà mẹ một con chia sẻ: "Mẹ chọn một chiếc sofa thật mềm và thật bự để em có thể nhảy nhót lăn lộn tha hồ trên đó".

Hình ảnh thành phố nhìn từ căn hộ – với sông, cảnh quan xanh và các toà nhà cao tầng phía xa. Căn hộ nằm tại một trong những vị trí đắc địa của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM. Hoàng My thích thú cho hay, từ đây con gái có thể nhìn được bình minh đi qua dòng sông.

Phòng ăn kết hợp không gian âm nhạc với đàn piano đen và dàn bàn ghế đệm đỏ nổi bật. Kệ treo tường với nhiều món decor nhỏ như tượng hổ, lọ gốm… mang màu sắc cá nhân. Á hậu hào hứng với cảnh bé Ayla sẽ tập ăn dặm trên chiếc bàn này.

"Phòng của mẹ và em, - nơi mình có thể ngắm dòng sông lững lờ mỗi sáng thức dậy", nàng hậu tâm sự. Căn phòng được thiết kế đơn giản với giường màu pastel, ghế cam nổi bật và sàn gỗ ấm áp. Có một khoảng rộng bên dưới để em bé có thể chơi dưới sàn.

Phòng tắm cũng là một không gian mà Hoàng My cho con thư giãn. Cô thổ lộ: "Bé con rất thích bơi ở đây, khi lớn lên em sẽ thấy vừa chill vừa ngắm cảnh cũng tuyệt lắm!"

Khi lớn một chút, nhóc tỳ sẽ có nguyên căn phòng này. Căn phòng thoáng đãng, trên tường treo bức tranh ngộ nghĩnh được một người quen vẽ tặng bé.

Một căn phòng khác có ban công với view cũng rất đẹp. Mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, chỉn chu. Những món đồ decor đều rất tinh tế.

"Vui nhất là cả gia đình lớn vừa nấu ăn và các bạn nhỏ vừa quây quần quanh đây", Hoàng My cho biết. Khu vực bếp còn có đầy đủ đồ chơi cho bé.

Nàng hậu dí dỏm rằng giặt đồ cũng phải ngắm cảnh đẹp. Ở đây, chiều chiều cô bế bé Ayla ngắm hoàng hôn trên ban công, mang lại cảm giác thư thái tuyệt vời.

Đây không phải là lần đầu tiên người đẹp sở hữu nhà tại Việt Nam. Ngay từ giữa năm 2016, sau nhiều năm tích cóp, Hoàng My đã tự mua được cho mình ngôi nhà đầu tiên tại TP.HCM. Trên trang cá nhân của mình, cô từng hào hứng chia sẻ: "Đã có căn nhà đầu tiên rồi! Nhỏ xinh, vừa đủ đựng những gì mình cần thôi. Chất lượng chuẩn, vị trí tốt, thiết kế đẹp, trên tầng cao. Hàng xóm hiền, dịch vụ tốt và cái mà ai cũng khao khát - giá dịu dàng. Căn nhà được thiết kế cũng đơn giản.

"Nếu có thêm thời gian ở Việt Nam để trang trí thì sẽ mang nguyên khu rừng vào đây. Tuy không có ở Việt Nam thường xuyên để hưởng thụ cái view ra toà Bitexco sừng sững trên hai nhánh sông, hồ bơi tầng thượng tràn bờ như tắm trên đỉnh Olymper và những màn pháo hoa lộng lẫy, nhưng mỗi lần về mình sẽ làm tổ tại đây." Hoàng My từng viết.

Hoàng My từng rất hài lòng với căn hộ vì khu nhà có chất lượng cao.

Chốn đi về của Á hậu HHVN 2010 được trang trí theo phong cách hiện đại và nhẹ nhàng, đơn giản.

Khu chung cư căn hộ của Hoàng My tọa lạc là chung cư cao cấp, có phòng gym hiện đại.

Khu nhà cô ở có đầy đủ các dịch vụ đi kèm như gym, hồ bơi,...

Khu chung cư này nằm ở vị trí đắc địa với góc nhìn đắt giá.

Nhiều năm về trước, Hoàng My cũng từng cùng gia đình sống sung túc trong một căn biệt thự nhỏ ở ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai. Cô từng về đây để quay lại hình ảnh những ngày cô chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2010.

Ở thời điểm của nhiều năm trước, cơ ngơi này được ví như một biệt thự nhỏ bởi thiết kế và diện tích rất rộng với bạt ngàn cây xanh.

Biệt thự mà trước kia Hoàng My sống cùng gia đình.

Thế nhưng chỉ 1-2 năm sau cuộc thi Hoa hậu, ngôi biệt thự này đã trở nên hoang vắng, hiu quạnh đến nao lòng... Theo người dân xung quanh, mẹ của Hoàng My đã lâm cảnh nợ nần chồng chất, bị truy đòi nợ, phải di chuyển khỏi địa phương.

Căn biệt thự bây giờ ra sao, ít ai rõ. Nhưng những ngày Á hậu Hoàng My còn sống ở đây, nó được cho là đẹp nhất miền quê hẻo lánh Hưng Long.

