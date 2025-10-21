Đây là lý do không nên đặt bể phốt dưới nhà bếp, ảnh hưởng đến tài vận và sức khỏe
GĐXH - Theo phong thủy, lựa chọn đặt bể phốt dưới phòng bếp tiềm ẩn khá nhiều rủi ro về sức khỏe, phong thủy và vấn đề vệ sinh.
Rủi ro về sức khỏe và vệ sinh
Thông tin trên Báo điện tử Pháp Luật TPHCM, bể phốt lại là nơi chứa đựng các chất thải, chất bẩn nên sản sinh rất nhiều vi khuẩn. Bể phốt là nơi chứa nhiều tạp chất ô uế, ẩn chứa nhiều hung sát vì thế mà gia chủ không nên xây dựng bếp phía bên bể phốt.
Nếu đặt bếp trên bể phốt thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của tất cả mọi người trong gia đình. Lâu dài có thể ảnh hưởng tới tâm lý, gây ra những vấn đề về sức khỏe thần kinh cho gia chủ.
Bể phốt là khu chứa đựng chất thải sinh hoạt, bao gồm nước thải, chất hữu cơ và vô số vi khuẩn có hại. Khi đặt bể phốt bên dưới không gian nấu nướng, phòng bếp có khả năng phải chịu ảnh hưởng trực tiếp nhiều yếu tố ô nhiễm như:
Mùi hôi khó chịu từ bể phốt bốc lên làm ảnh hưởng đến không khí trong bếp, tạo cảm giác bực bội khi nấu nướng và dùng bữa.
Nguy cơ rò rỉ nước thải hoặc khí độc, điển hình là khí metan từ bể phốt có thể gây ra ô nhiễm ngầm mà người trong nhà khó nhận biết.
Vi khuẩn và mầm bệnh sinh sôi, phát tán từ bể lên không gian bếp, tác động trực tiếp đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa và nhiều bệnh truyền nhiễm khác.
Ảnh hưởng đến phong thủy
Theo quan niệm về phong thủy truyền thống, phòng bếp tượng trưng cho hành Hỏa, là nơi giữ lửa và mang lại sự ấm cúng, thịnh vượng. Ngược lại, bể phốt đại diện cho hành Thủy, nơi chứa đựng khí thải và tà khí.
Một khi bể phốt đặt dưới phòng bếp, nghĩa là Thủy nằm dưới Hỏa, tạo thành sự tương khắc âm dương. Cuối cùng gây ra những ảnh hưởng tiêu cực như:
Giảm năng lượng tích cực, khiến gia đình dễ gặp chuyện xui xẻo, tài vận kém. Ảnh hưởng xấu cho tâm lý và sức khỏe của gia chủ cùng các thành viên trong gia đình.
Cũng theo VietnamNet, đặt bể phốt dưới phòng bếp còn làm mất cân bằng âm dương, khiến cho không gian sống không được hài hòa. Đặc biệt dễ nảy sinh mâu thuẫn và xung đột trong gia đình
Một số tác hại từ thực tế
Ngoài những vấn đề trên, việc bể phốt đặt dưới phòng bếp còn hình thành thêm nhiều tác hại khác như:
Vệ sinh kém: Mùi hôi, vi khuẩn từ bể phốt trực tiếp làm ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến chất lượng của từng bữa ăn.
Khó khăn trong bảo trì và sửa chữa: Hoạt động hút bể phốt hoặc sửa chữa khi có sự cố trở nên vô cùng phức tạp và bất tiện bởi nằm ở vị trí bên dưới bếp. Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày.
Nguy cơ bị cháy nổ: Khí metan một khi tích tụ quá nhiều trong bể phốt sẽ có nguy cơ bị rò rỉ và khi gặp nguồn lửa từ bếp có thể phát sinh cháy nổ nguy hiểm.
Giải pháp, cách hóa giải khi bể phốt đặt dưới phòng bếp
Chuyển bể phốt sang vị trí khác: Là giải pháp tuyệt vời nhất nhưng khá tốn kém và phức tạp, không phải gia đình nào cũng có khả năng thực hiện được. Ví dụ như di chuyển ra sân sau hoặc các vị trí khác phù hợp hơn
Mở rộng không gian bếp, chọn vị trí trung tâm: Thêm một cách hóa giải khác nữa là xác định vị trí tâm của phòng bếp rồi mở rộng thêm không gian sao cho bể không nằm ở vị trí trung tâm của bếp.
Đổi hướng bếp: Tiến hành đổi hướng đặt bếp để không nằm lên trên bể phốt cũng là phương án được nhiều gia chủ lựa chọn nhằm hóa giải phong thủy xấu.
Dùng vật phẩm phong thủy: Hiện nay một số gia chủ chọn dùng vật phẩm phong thủy như đá phong thủy, gương bát quái để hóa giải tà khí bên trong bể phốt. Tuy nhiên hiện quả của chúng chỉ mang tính tương đối mà thôi, bạn nên kết hợp cùng các biện pháp kỹ thuật khác.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
