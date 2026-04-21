Cuộc chiến giành sự sống cho người phụ nữ 55 tuổi bị viêm phúc mạc nặng, sốc nhiễm khuẩn nguy kịch
GĐXH - Sốc nhiễm khuẩn do viêm phúc mạc là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.
Sốc nhiễm khuẩn do viêm phúc mạc là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời. Tuy nhiên, nhờ can thiệp nhanh chóng và hồi sức chuyên sâu, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (Chi nhánh Sài Gòn) vừa cứu sống thành công một trường hợp nguy kịch.
Diễn biến nhanh trong 24 giờ, nguy cơ đe dọa tính mạng
Người bệnh là bà N.T.T (55 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm nôn ói nhiều lần. Chỉ trong vòng 24 giờ, tình trạng diễn tiến nhanh, các dấu hiệu sinh tồn xấu dần, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện có khí tự do trong ổ bụng – dấu hiệu điển hình của thủng tạng rỗng, cần can thiệp phẫu thuật khẩn cấp.
Trong phòng mổ, nguyên nhân được xác định là thủng đại tràng sigma gây viêm phúc mạc toàn thể. Ê-kíp phẫu thuật đã nhanh chóng kiểm soát nguồn nhiễm, cắt bỏ đoạn ruột tổn thương và làm sạch ổ bụng. Đây là bước then chốt giúp loại bỏ ổ nhiễm ban đầu, tạo điều kiện cho quá trình hồi phục về sau.
Sốc nhiễm khuẩn sau mổ: Cuộc chiến giành sự sống từng giờ
Sau phẫu thuật, người bệnh rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, huyết áp tụt sâu, phải sử dụng thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn. Tại khoa hồi sức tích cực, đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng đã theo dõi sát sao từng giờ, triển khai đồng bộ các biện pháp hồi sức như truyền dịch, sử dụng kháng sinh phổ rộng, hỗ trợ dinh dưỡng và lọc máu liên tục nhằm kiểm soát phản ứng viêm và bảo vệ chức năng các cơ quan.
Sau 8 ngày điều trị tích cực với sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa, người bệnh dần có những dấu hiệu hồi phục rõ rệt. Huyết động ổn định, cai được máy thở, ngưng thuốc vận mạch, chức năng gan thận cải thiện và tri giác tỉnh táo trở lại.
Vai trò quyết định của can thiệp sớm và hồi sức tích cực
Theo BS.CKII Võ Thúy Vân – Phó Trưởng khoa Cấp cứu – Hồi sức của bệnh viện, trong các trường hợp viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng, việc nhận diện sớm và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quyết định đến tiên lượng. Phẫu thuật giúp xử lý nguyên nhân và kiểm soát ổ nhiễm, trong khi giai đoạn hồi sức sau mổ đóng vai trò then chốt trong việc ổn định huyết động, kiểm soát nhiễm khuẩn và hạn chế nguy cơ suy đa cơ quan.
Quá trình điều trị đòi hỏi triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như hỗ trợ tuần hoàn, hô hấp, sử dụng kháng sinh phù hợp và lọc máu liên tục khi cần thiết. Mỗi can thiệp đều phải được theo dõi sát và điều chỉnh linh hoạt theo diễn tiến lâm sàng. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa cùng khả năng phản ứng nhanh của ê-kíp là yếu tố quan trọng giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.
Cảnh báo viêm phúc mạc: Không được chủ quan với dấu hiệu đau bụng
Trường hợp này cho thấy hiệu quả của mô hình điều trị tích hợp tại Trung tâm Cấp cứu – Hồi sức, nơi các chuyên ngành được phối hợp chặt chẽ nhằm tối ưu thời gian xử trí và nâng cao cơ hội sống cho người bệnh nặng.
Các bác sĩ cũng cảnh báo, viêm phúc mạc là tình trạng nhiễm khuẩn ổ bụng đặc biệt nguy hiểm, có thể tiến triển rất nhanh đến sốc nhiễm khuẩn và tử vong nếu không được phát hiện sớm.
Người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu như đau bụng kéo dài, nôn ói liên tục, sốt hoặc bụng chướng căng cứng mà cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện triệu chứng để được chẩn đoán và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nghiêm trọng đe dọa tính mạng.
Món cháo bổ dưỡng đang 'hot' nhưng không phải ai cũng nên ăn: Bác sĩ chỉ rõ nhóm cần tránhBệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - Cháo mực là món ăn quen thuộc, dễ tiêu hóa và giàu dinh dưỡng, được nhiều người lựa chọn để bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), không phải ai cũng phù hợp với món ăn này. Việc sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.
Người đàn ông 34 tuổi suy gan cấp vì sai lầm trong lúc giảm cân nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Chỉ ăn thịt, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột và rau củ để giảm cân nhanh, một người đàn ông 34 tuổi rơi vào suy gan cấp nguy hiểm.
Nhìn mặt đoán bệnh: 7 dấu hiệu cảnh báo ung thư, đột quỵ và suy nội tạng bạn cần biết ngaySống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Một nghiên cứu công bố năm 2025 trên trang của Đại học Cornell cho thấy, chỉ qua ảnh khuôn mặt, các thuật toán có thể ước tính tuổi thọ và nguy cơ tử vong. Nhiều bất thường trên gương mặt chính là “tín hiệu cảnh báo sớm” của cơ thể.
Loại quả đang bán đầy chợ Việt, giúp hỗ trợ thải độc gan, thận: Ăn đúng cách mới phát huy hiệu quảSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Dứa chứa nhiều vitamin C, mangan và enzyme bromelain, giúp chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan, thận khi sử dụng hợp lý.
7 cách tăng cường sức khỏe tim mạch, bảo vệ trái tim từ sớmSống khỏe - 1 ngày trước
Dù bạn hoặc người thân đã bị hoặc chưa bị bệnh tim mạch cũng nên áp dụng những cách sau để duy trì sức khỏe tim mạch và kéo dài tuổi thọ cho trái tim.
Bí mật của cơ thể không bệnh tật: Dưỡng thân 10 năm không bằng dưỡng tâm 1 ngàySống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Giữa vô vàn phương pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, nhiều người mải mê tìm kiếm bí quyết bên ngoài mà quên mất một điều cốt lõi: sức khỏe bền vững bắt đầu từ bên trong. Khi tâm an, thân mới ổn. Khi lòng rộng mở, cơ thể cũng dần nhẹ nhõm. Dưỡng sinh, suy cho cùng, chính là dưỡng tâm.
Hy hữu: Nam thanh niên 25 tuổi bị 2 chiếc đũa đâm thẳng vào 2 mắt cùng lúcY tế - 1 ngày trước
"Sau khi tham khảo y văn thế giới, chúng tôi chưa tìm thấy 1 báo cáo nào mô tả về trường hợp người bệnh 2 bên mắt, mỗi bên bị một chiếc đũa cắm ngập sâu quá nửa", bác sĩ cho hay.
Người phụ nữ bất ngờ phát hiện phình động mạch chủ bụng nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Hai ngày trước phát hiện phình động mạch chủ bụng, người bệnh có cảm giác yêu, tê chân...
3 món ăn quen thuộc giúp kéo dài tuổi thọ: Ăn sữa chua, phô mai và socola đúng cách có thể sống lâu hơnSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Một nghiên cứu quy mô lớn mới đây đã đưa ra kết quả đầy bất ngờ: những món ăn quen thuộc như sữa chua, phô mai và thậm chí là cả socola đều có khả năng kéo dài tuổi thọ con người.
Hơn 3.000 học sinh, phụ huynh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh y dượcSống khỏe - 2 ngày trước
Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp của Trường Đại học Y Dược TPHCM thu hút hơn 3.000 học sinh và phụ huynh tại TPHCM và các tỉnh tham gia. Sự kiện giúp học sinh tiếp cận thực tế ngành học, định hình rõ hơn lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.
