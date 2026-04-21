Cuộc chiến giành sự sống cho người phụ nữ 55 tuổi bị viêm phúc mạc nặng, sốc nhiễm khuẩn nguy kịch

Sốc nhiễm khuẩn do viêm phúc mạc là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời. Tuy nhiên, nhờ can thiệp nhanh chóng và hồi sức chuyên sâu, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (Chi nhánh Sài Gòn) vừa cứu sống thành công một trường hợp nguy kịch.

Diễn biến nhanh trong 24 giờ, nguy cơ đe dọa tính mạng

Người bệnh là bà N.T.T (55 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm nôn ói nhiều lần. Chỉ trong vòng 24 giờ, tình trạng diễn tiến nhanh, các dấu hiệu sinh tồn xấu dần, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện có khí tự do trong ổ bụng – dấu hiệu điển hình của thủng tạng rỗng, cần can thiệp phẫu thuật khẩn cấp.

Trong phòng mổ, nguyên nhân được xác định là thủng đại tràng sigma gây viêm phúc mạc toàn thể. Ê-kíp phẫu thuật đã nhanh chóng kiểm soát nguồn nhiễm, cắt bỏ đoạn ruột tổn thương và làm sạch ổ bụng. Đây là bước then chốt giúp loại bỏ ổ nhiễm ban đầu, tạo điều kiện cho quá trình hồi phục về sau.

Sốc nhiễm khuẩn sau mổ: Cuộc chiến giành sự sống từng giờ

Sau phẫu thuật, người bệnh rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, huyết áp tụt sâu, phải sử dụng thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn. Tại khoa hồi sức tích cực, đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng đã theo dõi sát sao từng giờ, triển khai đồng bộ các biện pháp hồi sức như truyền dịch, sử dụng kháng sinh phổ rộng, hỗ trợ dinh dưỡng và lọc máu liên tục nhằm kiểm soát phản ứng viêm và bảo vệ chức năng các cơ quan.

Sau 8 ngày điều trị tích cực với sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa, người bệnh dần có những dấu hiệu hồi phục rõ rệt. Huyết động ổn định, cai được máy thở, ngưng thuốc vận mạch, chức năng gan thận cải thiện và tri giác tỉnh táo trở lại.

Vai trò quyết định của can thiệp sớm và hồi sức tích cực

Theo BS.CKII Võ Thúy Vân – Phó Trưởng khoa Cấp cứu – Hồi sức của bệnh viện, trong các trường hợp viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng, việc nhận diện sớm và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quyết định đến tiên lượng. Phẫu thuật giúp xử lý nguyên nhân và kiểm soát ổ nhiễm, trong khi giai đoạn hồi sức sau mổ đóng vai trò then chốt trong việc ổn định huyết động, kiểm soát nhiễm khuẩn và hạn chế nguy cơ suy đa cơ quan.

Quá trình điều trị đòi hỏi triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như hỗ trợ tuần hoàn, hô hấp, sử dụng kháng sinh phù hợp và lọc máu liên tục khi cần thiết. Mỗi can thiệp đều phải được theo dõi sát và điều chỉnh linh hoạt theo diễn tiến lâm sàng. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa cùng khả năng phản ứng nhanh của ê-kíp là yếu tố quan trọng giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Cảnh báo viêm phúc mạc: Không được chủ quan với dấu hiệu đau bụng

Trường hợp này cho thấy hiệu quả của mô hình điều trị tích hợp tại Trung tâm Cấp cứu – Hồi sức, nơi các chuyên ngành được phối hợp chặt chẽ nhằm tối ưu thời gian xử trí và nâng cao cơ hội sống cho người bệnh nặng.

Các bác sĩ cũng cảnh báo, viêm phúc mạc là tình trạng nhiễm khuẩn ổ bụng đặc biệt nguy hiểm, có thể tiến triển rất nhanh đến sốc nhiễm khuẩn và tử vong nếu không được phát hiện sớm.

Người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu như đau bụng kéo dài, nôn ói liên tục, sốt hoặc bụng chướng căng cứng mà cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện triệu chứng để được chẩn đoán và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nghiêm trọng đe dọa tính mạng.