Loại quả đang bán đầy chợ Việt, giúp hỗ trợ thải độc gan, thận: Ăn đúng cách mới phát huy hiệu quả
GĐXH - Dứa chứa nhiều vitamin C, mangan và enzyme bromelain, giúp chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan, thận khi sử dụng hợp lý.
Dứa hỗ trợ gan và thận như thế nào?
Dứa là loại trái cây nhiệt đới quen thuộc, đang vào mùa và được nhiều gia đình Việt ưa chuộng. Không chỉ có vị ngọt thanh dễ ăn, dứa còn chứa nhiều vitamin C, mangan và enzyme bromelain – những hợp chất có khả năng chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan, thận khi sử dụng hợp lý.
Gan là cơ quan giữ vai trò trung tâm trong quá trình chuyển hóa và thải độc của cơ thể. Việc bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp gan hạn chế tổn thương do gốc tự do gây ra. Dứa cung cấp flavonoid và axit phenolic – những hoạt chất có đặc tính kháng viêm, góp phần hỗ trợ chức năng gan, đặc biệt ở người có nguy cơ gan nhiễm mỡ.
Đối với thận, dứa có hàm lượng kali ở mức vừa phải so với nhiều loại trái cây khác, nên có thể phù hợp hơn trong chế độ ăn cần kiểm soát kali (tuy nhiên vẫn cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu đang mắc bệnh thận). Ngoài ra, enzyme bromelain còn được cho là có khả năng hỗ trợ giảm viêm, góp phần cải thiện hoạt động của hệ tiết niệu.
Tuy vậy, cần nhìn nhận rõ rằng dứa không phải là “thần dược” giúp thải độc gan hay chữa bệnh thận, mà chỉ là một phần trong chế độ dinh dưỡng lành mạnh.
Ăn dứa bao nhiêu là đủ?
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 2–3 lát dứa tươi mỗi ngày, tốt nhất là sau bữa ăn. Việc ăn quá nhiều dứa có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, nhất là với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.
Để tối ưu lợi ích, nên chọn dứa chín tự nhiên, hạn chế các sản phẩm dứa đóng hộp hoặc sấy khô vì thường chứa nhiều đường và phụ gia. Dứa có thể dùng trực tiếp, ép nước uống hoặc kết hợp trong các món salad để tăng sự đa dạng khẩu phần.
Cách ăn dứa đúng để tốt cho sức khỏe
Dứa chỉ thực sự có lợi khi được sử dụng hợp lý và đúng cách. Một số lưu ý quan trọng giúp bạn tận dụng tốt giá trị dinh dưỡng của loại quả này:
- Không nên ăn quá nhiều dứa cùng lúc với các thực phẩm giàu mangan như hạt, đậu hoặc trứng để tránh dư thừa vi chất.
- Ưu tiên dứa tươi thay vì nước ép đóng hộp nhằm hạn chế đường bổ sung và chất bảo quản. - Tránh nấu dứa ở nhiệt độ quá cao vì enzyme bromelain dễ bị phá hủy, làm giảm giá trị dinh dưỡng.
- Nên duy trì chế độ ăn cân bằng, uống đủ nước và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn để hỗ trợ gan và thận hoạt động hiệu quả hơn.
Làm gì để bảo vệ gan thận hiệu quả nhất?
Khái niệm “thải độc gan, thận” bằng thực phẩm thường dễ gây hiểu nhầm. Trên thực tế, gan và thận đã có cơ chế tự làm sạch rất hiệu quả. Việc ăn uống lành mạnh chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thể thay thế điều trị y khoa.
Nếu có các dấu hiệu bất thường như mệt mỏi kéo dài, phù, vàng da, tiểu bất thường…, người dân nên đi khám sớm để được kiểm tra chức năng gan, thận thay vì tự ý áp dụng các phương pháp “thải độc” truyền miệng.
