Hy hữu: Nam thanh niên 25 tuổi bị 2 chiếc đũa đâm thẳng vào 2 mắt cùng lúc
Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin về tai nạn hy hữu, chưa từng thấy trong y khoa.
Người bệnh B.T.D (25 tuổi, Phú Thọ) bị tai nạn vào viện trong tình trạng 2 chiếc đũa dài 7-10 cm đâm sâu vào hai mắt. Một bên dị vật lộ phần đầu rất ngắn, trong khi bên dị vật còn lại nằm sâu hoàn toàn bên trong hốc mắt, không xác định được hướng đi ban đầu. Đây được đánh giá là trường hợp cấp cứu đặc biệt nghiêm trọng, đòi hỏi quá trình thăm khám và chẩn đoán phải hết sức cẩn trọng, chính xác để tránh những biến chứng đe dọa tính mạng và thị lực cho người bệnh.
Tai nạn hy hữu
Trước tình trạng trên các bác sĩ đã đánh giá thăm khám đánh giá rất kỹ về mặt lâm sàng trước khi tiến hành phẫu thuật lấy 2 dị vật ở 2 mắt cho người bệnh. PGS.TS Nguyễn Hồng Hà – Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ: “Đây là một trường hợp tai nạn hết sức hy hữu trong Y khoa 2 chiếc đũa đâm sâu vào 2 mắt trên cùng 1 người bệnh”.
Bệnh viện phải huy động các trang thiết bị cận lâm sàng tối tân nhất, sử dụng hệ thống chụp CT đa dãy cấp cứu, kỹ thuật dựng hình 3D mạch máu, thần kinh để xác định chính xác vị trí và đường đi của dị vật. ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang – Bác sĩ khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ cho biết: “Dị vật nằm rất sâu dưới sàn hốc mắt, đi sát nhãn cầu bên trái và đi xuyên ra đằng sau rồi dừng ngay cạnh các động mạch cảnh lớn – đi lên để cung cấp máu cho vùng đầu mặt cổ, chỉ cần thêm 01 milimet là có thể vô cùng nguy hiểm đến tính mạng”.
"Sau khi tham khảo y văn thế giới, chúng tôi chưa tìm thấy 1 báo cáo nào mô tả về trường hợp người bệnh 2 bên mắt, mỗi bên bị một chiếc đũa cắm ngập sâu quá nửa. Vì mắt là cơ quan quan trọng nên sau khi bị chấn thương 1 mắt thì cơ thể sẽ có phản xạ bảo vệ để che chắn không bị vết thương vào con mắt còn lại nữa".
Do tính chất phức tạp và nguy hiểm tua trực cấp cứu đã phải huy động nhiều chuyên khoa cùng tham gia hội chẩn: Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ, Phẫu thuật Thần kinh, Tim mạch – Lồng ngực và Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức… để đưa ra chẩn đoán chính xác và các phương án ứng phó với tất cả những biến chứng sảy xa trong cuộc phẫu thuật. Sau hội chẩn và xác định đường đi của dị vật 2 bên mắt các bác sĩ thống nhất phương án tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật cho người bệnh.
Giữ trọn ánh sáng đôi mắt
Trong suốt 2 giờ diễn ra cuộc phẫu thuật, không khí trong phòng mổ căng như dây đàn. Dị vật 2 bên mắt được rút ra rất cẩn thận từ từ từng milimet bởi vì chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể gây vỡ mạch máu lớn hoặc tổn thương nhãn cầu của người bệnh. Các bác sĩ phẫu thuật hàm mặt – tạo hình không chỉ đảm bảo việc lấy dị vật an toàn, giữ được tính mạng cho người bệnh mà còn bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và chức năng thị giác cho người bệnh. Nhờ đó, người bệnh không chỉ thoát khỏi “cửa tử” mà còn có cơ hội hồi phục gần như toàn vẹn về thẩm mỹ và chức năng thị giác của đôi mắt.
Hiện em D. tỉnh táo, vết thương khô, tiến triển tích cực và được điều trị tại khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp “cực kỳ may mắn”, bởi chỉ cần chiếc đũa đi lệch 1 milimet nữa là hậu quả vô cùng khôn lường.
PGS.TS Nguyễn Hồng Hà – Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ: Với những trường hợp chấn thương vùng đầu mặt cổ có nghi ngờ dị vật, đặc biệt liên quan đến mắt, sọ não hoặc mạch máu lớn, người bệnh cần được chuyển ngay đến cơ sở y tế chuyên sâu càng sớm càng tốt. Việc thăm khám, chẩn đoán bằng phương tiện hiện đại và hội chẩn đa chuyên khoa đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống và bảo tồn chức năng cho người bệnh.
Ca bệnh một lần nữa cho thấy chuyên môn cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và hệ thống trang thiết bị hiện đại tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong việc xử trí những tình huống cấp cứu phức tạp, mang lại cơ hội sống và chất lượng cuộc sống tốt nhất cho người bệnh.
