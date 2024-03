Cuộc đời bi kịch của thần đồng vào đại học từ năm 13 tuổi vì mẹ quá nuông chiều

Cuộc đời tuột dốc của thần đồng được nhận vào trường đại học năm 13 tuổi GĐXH - Tôn Thiên Xương từng được mệnh là thần đồng của Trung Quốc. Tuy nhiên, thần đồng này không thoát khỏi cám dỗ và nhanh chóng tuột dốc không phanh.

"Thần đồng phương Đông" 10 năm hiếm gặp

Ngụy Vĩnh Khang cùng cha mẹ.

Ngụy Vĩnh Khang được nhìn nhận là một trong những thần đồng Trung Quốc nổi tiếng nhất trong nhiều thập kỷ, theo hãng tin QQ News.



Ngụy Vĩnh Khang (SN 1983), sinh ra tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, Vĩnh Khang được mệnh danh là "thần đồng" và bộc lộ nhiều tư chất hơn người.

2 tuổi, cậu bé Vĩnh Khang đã thành thạo 1.000 ký tự tiếng Trung. 4 tuổi, cậu học xong chương trình cấp 2. Năm 8 tuổi, Vĩnh Khang thi đỗ vào trường cấp 3 danh tiếng của tỉnh. Năm 13 tuổi, Vĩnh Khang được nhận vào khoa Vật lý của trường Đại học Tương Đàm, trở thành sinh viên trẻ tuổi nhất của tỉnh Hồ Nam bấy giờ. 17 tuổi, Vĩnh Khang theo học Thạc sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu Vật lý cao cấp thuộc Viện khoa học Hàn lâm Trung Quốc.

Thời điểm bấy giờ, Vĩnh Khang là gương mặt tiêu biểu được nhiều phụ huynh Trung Quốc ngưỡng mộ. Thậm chí, với nhiều người, anh là tấm gương sáng chói mà các bậc cha mẹ muốn con mình noi theo học tập mỗi ngày,

Ở nhà Vĩnh Khang, trên các bức tường đều ghi chi chít công thức toán học, tiếng Anh... để anh có thể ghi nhớ dễ dàng và học hỏi mọi lúc. Theo bà Tăng Học Mai - mẹ của Ngụy Vĩnh Khang: "Con trai phải tập trung học hành thì mới có tương lai".

Thực tế, không phụ công trông đợi của cha mẹ, từ nhỏ đến lớn, Vĩnh Khang đều đạt vô số giải thưởng, trở thành hình mẫu của nhiều người. Tuy nhiên, cũng vì quá chuyên tâm cho việc học hành mà chàng trai này đã nhận cái kết đắng về sau này.

Tuy nhiên, giống như nhiều "thần đồng nhí" khác, cuộc đời Ngụy Vĩnh Khang không tránh khỏi nốt trầm buồn trước ngưỡng cửa tuổi trưởng thành.

Cậu không những không lấy được bằng thạc sĩ, còn bị nhà trường đuổi học. Cú ngã của thần đồng làm nổ ra cuộc tranh luận lớn về nguyên nhân phía sau.

Vĩnh Khang được truyền thông trong nước gọi là "thần đồng phương Đông".

Năm 2013, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin thần đồng Ngụy Vĩnh Khang bị đuổi học. Tuy nhiên, lý do không phải do khả năng học tập kém mà do chàng trai không có khả năng sắp xếp việc học và quản lý cuộc sống.



Nam sinh không thể tự sinh hoạt như người bình thường dẫn đến hoảng loạn tâm lý, không bắt kịp việc học. Dư luận đất nước tỷ dân bắt đầu đặt dấu hỏi, câu chuyện phía sau dần được hé lộ.

Cuộc sống bị sắp đặt sẵn

Mẹ bao bọc quá mức khiến Ngụy Vĩnh Khang không thể thực hiện nổi sinh hoạt cá nhân đơn giản.

Vĩnh Khang là niềm hy vọng lớn nhất của mẹ cậu, bà Tằng Học Mai, với ước nguyện cả đời của bà là con trở thành thiên tài.



Bà Tằng không thực hiện được giấc mơ đại học do thời cuộc, vì vậy bà dành hết tâm trí cho con cái và giáo dục con bằng phương pháp của riêng mình. Cuộc sống của Vĩnh Khang, bởi đó, đã được sắp đặt sẵn.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngoài việc học, bà Tằng không để Vĩnh Khang can thiệp vào bất cứ việc gì ở nhà, thậm chí còn đánh răng cho con mỗi sáng. Để con trai không bỏ lỡ việc đọc sách khi ăn, bà cũng đút cho con ăn đến năm cấp ba.

Cửa và tường phòng ngủ của Vĩnh Khang dán đầy các công thức và từ mới khác nhau, ngay cả khi đi vệ sinh, cậu cũng không thoát khỏi việc học.

Bản thân Ngụy Vĩnh Khang từng kể rằng khi còn nhỏ, mẹ luôn bắt cậu ở nhà đọc sách và không bao giờ cho cậu ra ngoài chơi. Chỉ cần có bạn nữ gọi điện cho anh, bà Tằng sẽ nói anh không có ở nhà bởi lo lắng làm con mất tập trung.

Quá phụ thuộc nên khi rời khỏi vòng tay của mẹ, Ngụy Vĩnh Khang không thể tự mình giải quyết những việc sinh hoạt cá nhân đơn giản nhất.

Theo lời các bạn cùng trường, cậu thường mặc một bộ quần áo liên tục không thay, mùa đông thời tiết lạnh 0 độ nhưng vẫn thấy cậu ăn vận một bộ quần áo mỏng manh ra ngoài.

Không chỉ gặp khó khăn trong cuộc sống cá nhân, Ngụy Vĩnh Khang cũng đối mặt với vấn đề về quản lý thời gian và giao tiếp do không có bạn bè.

Do đó, sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, cậu gặp khó khăn trong việc hòa nhập với các bạn nghiên cứu sinh khác và không biết cách nói chuyện với thầy hướng dẫn.

Điều đáng chú ý là trong buổi lễ tốt nghiệp, Vĩnh Khang đã quên giờ và bỏ lỡ cơ hội tiếp tục học lên tiến sĩ. Kết quả, cậu bị buộc phải rời trường vì không thích nghi được với môi trường nghiên cứu.

Sau này, Vĩnh Khang đã lập gia đình và có một người con gái. Năm 38 tuổi, anh đột ngột qua đời vì cơn bạo bệnh

Sau khi con trai bị đuổi học, mẹ của Vĩnh Khang đã dần nhận ra phương pháp giáo dục sai lầm của bản thân. Bà mẹ đã bắt đầu hướng dẫn con trai những điều bình thường nhất như tắm rửa, nấu cơm, rửa chén.... Một thời gian sau, Vĩnh Khang đã đi thử việc nhiều nơi nhưng đều bị từ chối. Năm 2005, một viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Thượng Hải đã mời anh về làm việc, tuy nhiên chỉ sau thời gian ngắn, anh cũng bị cho nghỉ việc vì lý do "không phù hợp".



Cuối cùng sau thời gian dài loay hoay trong cảnh thất nghiệp, Vĩnh Khang đã trở thành nhân viên bình thường, làm việc tại một công ty phần mềm. Năm 2010, anh đã kết hôn và trở thành cha của một bé gái. Vĩnh Khang từng tâm sự, ước muốn lớn nhất trong cuộc đời anh là quay trở lại trường học, vì đọc sách là sở thích và đam mê lớn nhất của anh.

Trong mắt vợ, Ngụy Vĩnh Khang "từ một đứa trẻ thần đồng đã thay đổi thành một người chồng hiểu đời".

Có người xót xa cho rằng đây là sự sa ngã của thần đồng, nhưng nhìn từ góc độ cuộc đời của Ngụy Vĩnh Khang, đó có thể là con đường bình thường và hạnh phúc hơn.

Năm 2021, vợ Ngụy Vĩnh Khang bất ngờ đăng tải cáo phó trên Weibo, thông báo chồng đã qua đời ở tuổi 38 do bạo bệnh, kết thúc chặng đường vinh hiển nhưng cũng muôn phần tủi nhục của "thần đồng phương Đông".

