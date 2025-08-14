Cuộc sống bí ẩn của nam MC VTV nổi tiếng nhất Việt Nam những năm 2000

MC Long Vũ tên đầy đủ là Trịnh Long Vũ, sinh năm 1974. Sau khi tốt nghiệp đại học, chàng trai gốc Hà thành được tuyển vào Đài truyền hình Việt Nam làm phóng viên, BTV, MC tại Ban thời sự sau đó chuyển sang VTV3. Lúc này, tên tuổi của Long Vũ gắn liền với những chương trình thể thao của nhà đài.

Lối dẫn dắt duyên dáng, hoạt ngôn và hài hước giúp anh nhanh chóng ghi điểm trong mắt người xem.

Những năm 2000, Long Vũ được xem là nam MC nổi tiếng nhất của VTV khi được nhiều khán giả yêu mến. Tên tuổi của MC Long Vũ được biết đến khi anh làm người dẫn chương trình cho gameshow nổi tiếng Chiếc nón kỳ diệu , nối tiếp vai trò của MC Lại Văn Sâm. Long Vũ đảm nhận vị trí dẫn dắt cho chương trình này xuyên suốt 6 năm, từ 2001-2006.

Tên tuổi của Long Vũ gắn liền với chương trình "Chiếc nón kỳ diệu".

Thời điểm Chiếc nón kỳ diệu đang là chương trình ăn khách bậc nhất của VTV với lượng người xem kỷ lục thì MC Long Vũ xin nghỉ khiến người hâm mộ tiếc nuối. Thậm chí còn có những bình luận chia sẻ rằng họ không còn mặn mà với chương trình khi không có Long Vũ. Lúc đó, nam MC chia sẻ lý do rời vị trí là vì công việc cá nhân.

Rời vai trò MC ở Chiếc nón kỳ diệu, Long Vũ đảm nhiệm nhiều vai trò mới ở VTV. Năm 2011, Long Vũ giữ chức Trưởng ban biên tập VTVCab. Từ tháng 7/2018, anh được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của VTVCab.

Bận rộn trong vai trò quản lý, Long Vũ gần như không dẫn dắt thêm bất kỳ chương trình nào trên sóng VTV mà chỉ thỉnh thoảng làm MC cho một số chương trình cuối năm, sự kiện.

Đến năm 2020, nam MC thôi giữ vị trí Hội đồng quản trị theo sự phân công nhiệm vụ của Đài truyền hình Việt Nam. Sau đó, anh chọn sống kín tiếng, gần như hạn chế chia sẻ hình ảnh, thông tin lên mạng xã hội.

Là người kín tiếng, nên chuyện đời tư của MC Long Vũ cũng hoàn toàn bí ẩn. Anh ít khi nhắc đến gia đình mình trên truyền thông.

Một trong những lần hiếm hoi anh đề cập là khi cho biết đã kết hôn vào năm 1999 với vợ là Thu Lan, người cũng làm việc trong ngành truyền hình. Hai vợ chồng hiện có hai người con. Cả gia đình anh đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội.

Hình ảnh hiếm hoi của Long Vũ và bà xã.

Cuối năm 2021, nam MC khiến nhiều khán giả bất ngờ khi xuất hiện trên chương trình Cuộc hẹn cuối tuần . Sau đó, anh trở lại và đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình này.

Ở tuổi 51, ngoại hình của Long Vũ có nhiều thay đổi, đặc biệt là về kiểu đầu trọc. Tuy vậy, anh vẫn giữ được sự hài hước và cách trò chuyện vui vẻ, duyên dáng với đồng nghiệp như những ngày còn thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình.

Nhờ thế mà những tập phát sóng của Cuộc hẹn cuối tuần vẫn liên tục gây chú ý, hút triệu view.

Ở tuổi U60, Long Vũ tiếp tục gây ấn tượng với "Cuộc hẹn cuối tuần".

Trong chương trình Ký ức VTV lên sóng mới đây, Long Vũ tâm sự Chiếc nón kỳ diệu là chương trình giải trí đầu tiên anh tham gia với vai trò người dẫn chương trình. Với anh, Chiếc nón kỳ diệu là kỷ niệm của cuộc đời, của sự nghiệp.

“Tôi không có kỷ niệm nào rõ rệt vì với chúng tôi, được làm việc mà mình yêu thích và được khán giả ủng hộ là hạnh phúc nghề nghiệp lớn nhất rồi.

Và sau này, khi về già nhìn lại, Chiếc nón kỳ diệu với tất cả những vui buồn quanh nó chính là một trong những kỷ niệm lớn nhất trong cuộc đời của tôi” , MC Long Vũ chia sẻ.

Thời gian qua, Long Vũ chăm chỉ chia sẻ hình ảnh mới lẫn công việc trên trang cá nhân. Song anh vẫn chọn giữ kín, không đăng tải bất cứ thông tin nào về gia đình.