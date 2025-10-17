Nữ ca sĩ từng là Đại úy, U70 không con cái và sở hữu 2 tầng tòa nhà là ai?
Đang là Đại úy quân đội, ca sĩ Hạ Châu xin xuất ngũ để theo đuổi sự nghiệp riêng. Tuổi U70, bà sống đủ đầy, không đau bệnh nhưng cô đơn vì người bạn đời duy nhất không còn tại thế.
Xin xuất ngũ để phát triển sự nghiệp riêng
Ca sĩ Hạ Châu sinh năm 1957, là con gái của cố nhạc sĩ Bắc Sơn. Năm 1976, ở tuổi 18, bà ứng tuyển vào Đoàn Văn công Quân khu 7, trở thành thế hệ nghệ sĩ đầu tiên của đơn vị.
Sau 1 năm tạm tuyển, tháng 2/1977, bà được Đoàn đưa ra Bắc theo học Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội.
Ngày trở về, đúng lúc xảy ra Chiến tranh biên giới Tây Nam, Hạ Châu theo Đoàn lên đường sang Siem Reap, Campuchia làm nhiệm vụ.
Cũng trong thời gian này, bà được Mặt trận Tổ quốc kết nạp Đảng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ca sĩ trở về được trường quân đội gọi ra Bắc để tiếp tục việc học.
Những năm tháng trong quân đội, Hạ Châu vẫn nhớ lịch trình nghiêm ngặt của công việc: 6 tháng mùa khô đi diễn, 6 tháng mùa mưa lo dựng chương trình và tập huấn.
Bà còn "cầm tay chỉ việc" cho các thành viên trẻ bấy giờ như Đông Đào, Như Hảo - nay đều đã trở thành ca sĩ có thâm niên.
Ngoài công việc của Đoàn, Hạ Châu còn quản lý vài sân khấu ngoài trời, trong đó có sân khấu ở Công viên Bách Tùng Diệp nổi tiếng cũng như làm bầu show cho 4-5 sân khấu nhà hàng.
Vì vậy, thu nhập của bà rất cao. Nếu giá vàng thời đó khoảng 300 ngàn/lượng, có đêm bà đã kiếm hơn 2 triệu đồng, ngày lễ còn nhiều hơn.
Do ôm đồm nhiều việc, Hạ Châu bị quá tải, biết đến lúc phải đưa ra quyết định chọn lựa. Khoảng đầu thập niên 2000, bà xin xuất ngũ khi đang mang hàm Đại úy.
Dù vậy, Hạ Châu vẫn giữ quan hệ gắn bó với Đoàn Văn công Quân khu 7. Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - 22/12 hàng năm, bà luôn về lại mái nhà xưa, gặp đồng đội ôn chuyện cũ và có mặt bất cứ khi nào Đoàn cần.
34 năm hôn nhân với chồng nghệ sĩ
Hạ Châu quen chồng khi ông là Đội trưởng Đội Quân nhạc Quân khu 7, chuyên chơi violin trong quân đội còn bà công tác ở đội ca sĩ.
Năm 1984, hai người kết hôn. Vì cùng hoạt động nghệ thuật, ông rất hiểu và thông cảm cho sự bận rộn của vợ, chưa từng ghen tuông. Hạ Châu cũng sống trọn tình nghĩa với chồng trong 34 năm hôn nhân.
Sau khi nghỉ hưu, ông về làm giám đốc một công ty con thuộc tập đoàn của em vợ - ca sĩ Bích Thủy. Hai vợ chồng sống vui vầy dù không có con.
Sau này, chồng Hạ Châu tái phát bệnh gan. Hồi nhỏ, do chiến tranh, ông phải sống trong rừng nên mắc bệnh, theo thời gian bệnh tình ngày càng nặng cho đến khi nam nghệ sĩ mất vào năm 2018.
Chồng mất, Hạ Châu tiếp tục sống trong căn nhà được Cục Chính trị Quân khu 7 cấp ở đường Trần Hưng Đạo, TPHCM suốt thời gian dài.
Khoảng sau dịch Covid-19, các em gọi bà về sống chung tòa nhà ở quận Bình Tân (nay là phường Tân Tạo) vì lo chị Năm lớn tuổi, lỡ bệnh tật không ai chăm cũng như để chị em vui vầy tuổi xế chiều.
Sau khi suy tính, Hạ Châu quyết định bán căn nhà kỷ niệm mười mấy năm sống với chồng, gửi tiền vào ngân hàng rồi dọn về Bình Tân ở cùng các em.
Tiền bạc dư dả nhưng cô đơn
Hiện, Hạ Châu sống một mình trong tầng 2 và 3 một tòa nhà ở Bình Tân, TPHCM.
Tòa nhà này do ca sĩ Bích Thủy - tổng giám đốc một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, hóa chất và bất động sản - sở hữu; nằm cạnh trụ sở tập đoàn.
Hạ Châu sống ở tầng 2, dành tầng 3 làm phòng thờ, kho chứa đồ và chỗ ngủ cho khách. Hàng ngày bà được em gái út - Bích Hương lui tới nấu cơm, thường xuyên ngủ lại.
Với số lãi từ tiền bán nhà cũ, Hạ Châu có thể sống ung dung, không phải lo vấn đề mưu sinh. Dù vậy, bà vẫn đi diễn, thu âm và dạy nhạc vừa vui vừa giúp mình không bị trì trệ do tuổi già.
Hạ Châu nuôi 2 cháu như con ruột, hiện các cháu trưởng thành, vợ chồng đề huề, thỉnh thoảng về thăm "người mẹ thứ 2".
Sức khỏe bà tốt, gần như không đau bệnh ngoại trừ một số vấn đề tuổi già. Ngoài công việc, ca sĩ thích ở nhà "luyện" phim, có thời gian sẽ thu xếp đi du lịch trong và ngoài nước.
Hạ Châu duy trì hoạt động thiện nguyện cùng Đoàn văn nghệ Tình ca Bắc Sơn do em gái Bích Thủy thành lập. Bà và em út Bích Hương cũng có hoạt động từ thiện riêng.
Dù cuộc sống đủ đầy, tiền bạc dư dả, Hạ Châu vẫn không tránh khỏi những lúc thấy cô quạnh. May mắn, bà còn công việc và tình thân giúp mình vơi phần nào nỗi buồn.
