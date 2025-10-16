Gia đình có hai thế hệ NSND
Giữa lúc sân khấu cải lương đối mặt thực trạng dần mai một, gia đình NSND Nguyễn Thanh Tùng bền bỉ giữ lửa nghề, ba thế hệ nỗ lực lan tỏa giá trị của bộ môn nghệ thuật truyền thống.
Trong khi sân khấu cải lương dần thu hẹp trước làn sóng giải trí hiện đại, vẫn còn những nghệ sĩ tâm huyết, gắn bó trọn đời với loại hình nghệ thuật truyền thống.
Gia đình NSND Nguyễn Thanh Tùng, NSND Nguyễn Mạnh Hùng và ca sĩ Khánh An là minh chứng hiếm hoi, khi ba thế hệ đều cùng đứng trên sân khấu, cùng gìn giữ và làm mới hơi thở cải lương.
Hai thế hệ NSND
Sinh ra và lớn lên cùng thời kỳ vàng son của sân khấu cải lương phía Bắc, NSND Nguyễn Thanh Tùng là một trong những tên tuổi gắn liền với sân khấu truyền thống. Dấu ấn nghệ thuật của NSND Thanh Tùng là góp mặt trong Vụ án một Vương phi (1990). Vở diễn giúp ông giành Huy chương vàng với vai Đô đốc Lê Ngân.
Hơn bốn thập kỷ gắn bó với sân khấu, NSND Thanh Tùng trải qua đủ những năm tháng rong ruổi cùng đoàn, những đêm thức trắng dựng vở, những hồi trống mở màn trong ánh đèn rực sáng. Bao nhiêu năm bám nghề, ông vẫn giữ tâm nguyện cải lương không chỉ là nghề mà là niềm tin, là giá trị phải được gìn giữ bằng sự nghiêm túc và tận tụy.
Ở tuổi 75, NSND Nguyễn Thanh Tùng nói điều khiến ông hạnh phúc nhất không phải là danh hiệu hay huy chương, mà là thấy con cháu vẫn chọn nối nghiệp sân khấu nhiều thử thách.
“Cải lương chỉ mất khán giả khi người làm nghề quên mất gốc. Nếu biết cách kể chuyện và chạm vào cảm xúc, giới trẻ vẫn có thể yêu nó”, ông chia sẻ.
Là con trai của NSND Thanh Tùng, nghệ sĩ Mạnh Hùng từ nhỏ đã quen với không gian ngập tràn tiếng đàn, giọng ca và hơi thở của sân khấu. Lớn lên từ những điệu hát, câu hò, nghệ sĩ Mạnh Hùng trải nghiệm rõ cảm giác những ngày "gạo chợ nước sông, ăn quán ngủ đình", rong ruổi theo cha lưu diễn.
Từ đó, nam nghệ sĩ xác định anh không thể từ bỏ ánh đèn sân khấu, âm hưởng ngũ cung đã "ngấm vào máu". Ông luôn nỗ lực vực dậy bộ môn nghệ thuật cổ truyền của dân tộc giữa làn sóng nhạc hiện đại. Danh hiệu NSND là thành quả cho những ngày không ngừng nỗ lực cho nghệ sĩ Mạnh Hùng.
Từ lúc sân khấu cải lương thoái trào, nam nghệ sĩ luôn đau đáu tìm cách để khán giả trẻ tiếp cận với loại hình nghệ thuật truyền thống. Ông cho rằng sức hấp dẫn của cải lương nằm ở sự hòa quyện giữa bi và hùng, giữa cảm xúc sâu lắng và tinh thần tráng ca. Nếu thế hệ cha ông đặt nền móng, anh và những người kế thừa cần mang hơi thở mới, cập nhật ngôn ngữ sân khấu đương đại nhưng vẫn giữ được linh hồn của cải lương.
“Không thể làm lại hoàn toàn những gì cha ông đã làm. Việc của thế hệ sau là giữ tinh thần ấy, nhưng phải tìm cách kể khác để khán giả hôm nay vẫn thấy xúc động”, anh nói.
Nỗ lực gìn giữ nghề gia truyền
NSND Mạnh Hùng có con gái đang theo đuổi nghệ thuật tên Khánh An (sinh năm 2006). Dù không hoàn toàn đặt chân vào lĩnh vực sân khấu cải lương, thỉnh thoảng cô vẫn "đá chéo sân", mục đích giữ gìn bộ môn nghệ thuật gia truyền, tiếp nối truyền thống ba thế hệ làm nghệ thuật.
.
Giống như cha, cuộc sống của Khánh An từ nhỏ được bao bọc bởi những làn điệu dân ca, những câu vọng cổ, bài bản cải lương. Những câu chuyện đời, chuyện nghề, buồn vui khi theo nghiệp sân khấu luôn nằm trong tâm trí của ca sĩ Gen Z.
Khánh An từng ghi dấu ở nhiều cuộc thi âm nhạc như Thần tượng tương lai , Giọng hát Việt nhí 2019, Solo cùng bolero 2024 - nơi cô giành ngôi Á quân. Dù theo đuổi dòng nhạc dân ca - bolero, cô vẫn thể hiện niềm gắn bó đặc biệt với cải lương qua những tiết mục kết hợp giữa bolero và vọng cổ, cho thấy kỹ thuật và cảm xúc đặc trưng của người “con nhà nòi”.
“Tôi không chọn nghề, nghề chọn tôi. Tôi biết mình không thể quay lưng với máu nghệ thuật truyền thống chảy trong người”, Khánh An từng chia sẻ trong cuộc thi hát.
Non bộ 'Cội nguồn' tôn vinh văn hóa dân tộc và vừa xác lập Kỷ lục Việt NamCâu chuyện văn hóa - 3 giờ trước
GĐXH - Ngày 15/10, tại Chu Gia Trang (xã Yên Xuân, TP Hà Nội), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho tác phẩm điêu khắc non bộ bằng gỗ lũa mang tên “Cội nguồn” – một sáng tạo độc bản của nghệ nhân Chu Gia Trác Mộc.
Liên hoan Chèo toàn quốc sẽ tổ chức ở Bắc Ninh - quê hương quan họCâu chuyện văn hóa - 23 giờ trước
GĐXH - Liên hoan Chèo toàn quốc - 2025 sẽ diễn ra tại Bắc Ninh, quy tụ gần 900 nghệ sĩ với 21 vở diễn đặc sắc. Đây là cơ hội để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, cũng như quảng bá nghệ thuật chèo đến công chúng.
Hoa hậu H’Hen Niê: Làm mẹ giúp tôi hiểu được sự thiêng liêng của tình mẫu tửCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Sau khi sinh con đầu lòng, hoa hậu H'Hen Niê nói cô biết ơn vì được làm mẹ và cảm nhận được sự thiêng liêng của tình mẫu tử.
Trần Tiến kể chuyện Trịnh Công Sơn, Văn Cao và Phạm DuyCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Nhạc sĩ Trần Tiến là một trong bốn cây đại thụ của làng âm nhạc Việt Nam được vinh danh tại đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Ông xúc động khi nhắc kỷ niệm những ngày còn là ca sĩ nghèo, bôn ba từ Bắc chí Nam để theo đuổi đam mê nghệ thuật.
Chân dung người chồng đại gia đứng sau thành công của Phan Như ThảoCâu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
GĐXH - Phan Như Thảo mới đây lại gây sốt mạng xã hội khi khởi xướng và tổ chức chung kết giải thưởng phun xăm thẩm mỹ. Điều khán giả chú ý chính là sự đồng hành, yêu thương vợ của chồng cô, đại gia Đức An.
Á quân 'Học viện cải lương' đẹp trai, sinh năm 2000 chạy xe ôm mưu sinhCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Do hoàn cảnh khó khăn, diễn viên Lương Vĩ - Á quân "Học viện cải lương", giải Nhất "Ngôi sao miệt vườn" - chạy xe ôm kiếm sống.
'Người đàn ông trong bóng tối' tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đờiCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Là vệ sĩ của ngôi sao nổi tiếng số 1 showbiz, Tùng Yuki chọn sống và làm nghề thầm lặng, nhiều năm tu tập và thậm chí đã chuẩn bị cho "chuyến đi" cuối cùng của cuộc đời.
Mở cửa tham quan miễn phí Lễ hội Văn hoá Thế giới 2025 tại Hà NộiCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
GĐXH - Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất sẽ mở cửa tự do cho công chúng trong hai ngày 11-12/10, riêng lễ khai mạc và bế mạc khán giả có thể đăng ký miễn phí tại website chính thức của sự kiện.
Trước Yến Nhi, từng có hoa hậu cùng tên gây tranh cãi gay gắt vì phát ngônCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Nhiều khán giả phát hiện ra điểm trùng hợp của hai nàng hậu Yến Nhi và Ý Nhi khi đều vướng phải làn sóng chỉ trích của dư luận về phát ngôn của mình.
Danh hài từng đi chở gạch, làm phụ hồ, giờ thành ông chủ chuỗi nhà hàng bún đậuCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Trước khi nổi tiếng và giàu có như hiện tại, nam danh hài sinh năm 1992 từng trải qua khoảng thời gian khó khăn.
Cuộc sống của Hồ Văn Cường sau 4 năm mẹ nuôi Phi Nhung qua đờiCâu chuyện văn hóa
4 năm sau sự ra đi của Phi Nhung, Hồ Văn Cường vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.