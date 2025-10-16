Non bộ 'Cội nguồn' tôn vinh văn hóa dân tộc và vừa xác lập Kỷ lục Việt Nam

Theo xác nhận của VietKings, “Cội nguồn” là tác phẩm điêu khắc tạo hình non bộ bằng gỗ lũa có kích thước lớn nhất Việt Nam với chủ đề về văn hóa, lịch sử đất nước và con người Việt Nam. Công trình có kích thước ấn tượng: cao 4,5m, dài 9m, rộng 2m, sử dụng gần 40 tấn gỗ lũa trai vàng – chất liệu quý hiếm được các nghệ nhân tỉ mỉ chế tác thành hình ảnh con thuyền “Cội nguồn” chở 54 dân tộc anh em vững vàng ra khơi.

Với những người yêu nghệ thuật điêu khắc, gỗ lũa không chỉ là chất liệu mà còn là biểu tượng của sức sống mãnh liệt và sự trường tồn. Từ những gốc cây xù xì, tưởng như vô tri, các nghệ nhân Chu Gia Trác Mộc đã “thổi hồn” vào từng thớ gỗ, tạo nên kiệt tác hội tụ đủ cái đẹp của thiên nhiên và chiều sâu của văn hóa Việt.

Đại sứ Ngô Quang Xuân và ông Hoàng Thái Tuấn Anh - đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng ghi nhận kỷ lục cho ông Chu Văn Ân (người đứng giữa) - đại diện đơn vị sở hữu tác phẩm Non bộ "Cội nguồn".

Tác phẩm “Cội nguồn”.

Tác phẩm “Cội nguồn” thể hiện sự kiên trì, tỉ mỉ và tinh thần sáng tạo không ngừng của nghệ nhân Việt. Không chỉ là công trình nghệ thuật tạo hình, “Cội nguồn” còn mang ý nghĩa hành trình ngược dòng thời gian, đưa người xem từ huyền thoại Lạc Long Quân – Âu Cơ qua những mùa hợp tan của lịch sử, đến khúc ca hội nhập hôm nay.

Từ biểu tượng con thuyền chở 54 dân tộc anh em, tác phẩm gửi gắm thông điệp về sự đoàn kết, thống nhất và trường tồn của dân tộc Việt Nam – một dân tộc luôn biết gìn giữ cội nguồn, hướng về tương lai.

Lễ công bố và trao bằng kỷ lục có sự tham dự của nhiều đại biểu, trong đó có: Đại sứ Ngô Quang Xuân - Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp quốc, thường trực Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam; ông Hoàng Thái Tuấn Anh - Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Trưởng đại diện miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam; bà Phạm Thị Vân - Phó trưởng đại diện miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Ngoài ra có sự tham dự của nhiều nghệ nhân, chuyên gia điêu khắc gỗ và đông đảo người yêu nghệ thuật.

Phát biểu tại lễ trao bằng, ông Hoàng Thái Tuấn Anh, - Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Trưởng đại diện miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam khẳng định: “Mỗi kỷ lục được VietKings xác lập không chỉ tôn vinh cá nhân hay tập thể, mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần sáng tạo không ngừng của người Việt”. Tác phẩm “Cội nguồn” được thẩm tra kỹ lưỡng trước khi xác lập kỷ lục. Kỷ lục này được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông thuộc hệ thống Kỷ lục Việt Nam và ghi danh trong ấn phẩm Kỷ lục Việt Nam năm 2025.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, ông Chu Văn Ân, đại diện nghệ nhân Chu Gia Trác Mộc xúc động nói: “Non bộ ‘Cội nguồn’ không chỉ lập kỷ lục về kích thước, mà còn là lời tri ân với truyền thống và văn hóa dân tộc. Chúng tôi hy vọng tác phẩm sẽ góp phần quảng bá giá trị nghệ thuật điêu khắc gỗ Việt Nam đến công chúng trong và ngoài nước”.

Đối với các nghệ nhân xứ Đoài, việc tác phẩm “Cội nguồn” được xác lập kỷ lục Việt Nam không chỉ là vinh dự, mà còn là nguồn động lực lớn để tiếp tục sáng tạo, bảo tồn và phát huy nghệ thuật điêu khắc gỗ lũa truyền thống – một di sản mang đậm hồn Việt.

Từ năm 2004 đến nay, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã không ngừng tìm kiếm, xác lập và tôn vinh những giá trị tinh hoa trong mọi lĩnh vực của đời sống. Mỗi kỷ lục là một câu chuyện về niềm đam mê, khát vọng và trí tuệ Việt, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ kỷ lục thế giới.

Tác phẩm “Cội nguồn” vì thế không chỉ là một kỷ lục nghệ thuật, mà còn là một biểu tượng tinh thần, nhắc nhớ người Việt hôm nay và mai sau về sức mạnh của đoàn kết, của “cội nguồn” dân tộc – nơi khởi sinh và nuôi dưỡng bản sắc Việt Nam trường tồn qua mọi thời đại.



