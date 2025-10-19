Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hà Thảo Trang - BTV trẻ nhất Vietnam Today trên VTV là ai?

Chủ nhật, 07:00 19/10/2025 | Câu chuyện văn hóa
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

BTV trẻ nhất Vietnam Today Hà Thảo Trang chia sẻ hành trình từ thất bại đầu tiên đến chinh phục Global UGRAD, đam mê biên tập hơn dẫn chương trình.

"Không chỉ là người dẫn, đam mê lớn nhất của tôi là biên tập”

Chia sẻ với VietNamNet, kể từ khi Vietnam Today lên sóng, Thảo Trang nhận ra sự quan tâm của khán giả dành cho mình. MC sinh năm 2004 nói đây là động lực và sự công nhận về bản thân trong công việc. Tuy nhiên, điều cô muốn khán giả biết đến nhiều hơn không phải là người dẫn chương trình mà là một biên tập viên.

"Tôi đam mê làm những nội dung và theo đuổi đề tài ở đằng sau màn hình", Thảo Trang nói. Cô nhấn mạnh Vietnam Today là nỗ lực tập thể, không chỉ có những người dẫn đứng trước màn hình mà còn có đội ngũ quay phim, đạo diễn, biên tập viên đã làm việc lâu năm.

Hà Thảo Trang - BTV trẻ nhất Vietnam Today trên VTV là ai? - Ảnh 1.

Hà Thảo Trang.

Là BTV trẻ nhất của kênh, Thảo Trang thừa nhận lịch trình hàng ngày của BTV-MC rất căng thẳng. Công việc làm tin tức không kể ngày đêm, đặc biệt với những giờ phát sóng rất sớm và muộn. Cô đã chuẩn bị tinh thần trước khi làm việc tại đây nên đã quen với cường độ này.

Sau thời gian đào tạo, khi mới vào làm Thảo Trang đã được tin tưởng phân công làm chuyên mục và làm việc cùng những người có kinh nghiệm. Cơ hội thể hiện năng lực này khiến cô nhận ra mong muốn không chỉ làm người dẫn mà còn có năng lực sản xuất.

Hiện ngoài việc dẫn bản tin, cô có thể đảm nhiệm mọi bước trong quy trình sản xuất tin bài truyền hình. Thảo Trang phụ trách các đề tài chuyên mục về chính luận quốc tế, đã phỏng vấn nhiều học giả, Đại sứ Phạm Lan Dung, nguyên Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jeffrey Feltman.

"Nhiều đêm dài tôi suy nghĩ để hiểu mình là ai"

Được chú ý với khả năng tiếng Anh tốt, Thảo Trang cho biết ngôn ngữ đến với cô khá tự nhiên và may mắn gặp những giáo viên có tâm trong giai đoạn đầu. Cô bắt đầu học từ lớp 4-5 theo những phương thức khác với hiện tại, tạo hứng thú thông qua việc gấp giấy thành động vật, xem phim hoạt hình và các hoạt động sáng tạo. Việc tiếp xúc sớm với tiếng Anh chuẩn qua phim hoạt hình giúp Thảo Trang có giọng gần với chuẩn Anh Mỹ.

Hà Thảo Trang - BTV trẻ nhất Vietnam Today trên VTV là ai? - Ảnh 2.

Thảo Trang cho hay bố mẹ không ai làm nghề truyền hình.

Đam mê ngôn ngữ lớn hơn khi cô học chuyên Anh từ cấp 2. Tuy nhiên, với Thảo Trang, tiếng Anh luôn chỉ là công cụ hỗ trợ chứ không phải điều duy nhất. Việc làm tin tức và biên tập viên luôn là mục tiêu của cô.

Trước khi vào đại học, Thảo Trang từng muốn giành học bổng toàn phần nhưng không thành công vì lúc đó còn trẻ, động lực chưa rõ ràng và chỉ muốn đi du học vì thấy người khác được đi nên nghĩ về thất bại này khá lâu.

Khi giành được học bổng toàn phần Global UGRAD của chính phủ Mỹ với tỷ lệ chọn chỉ 2%, Thảo Trang coi đây là dấu mốc quan trọng của cuộc đời và quan trọng hơn, cô có thể đến một đất nước khác mà không cần trả chi phí.

Nhờ tiếp xúc sớm với môi trường làm việc chuyên nghiệp, đến năm thứ 3 Thảo Trang đã hiểu rõ bản thân muốn gì. "Rất nhiều đêm dài tôi ngồi suy nghĩ một mình để hiểu rằng tôi biết điều gì", cô tâm sự về những trăn trở khi chuẩn bị hồ sơ.

Thảo Trang nhớ mãi câu nói trong vòng phỏng vấn học bổng UGRAD: khi ra nước ngoài sẽ vừa thấy mình lớn hơn vừa nhận ra có nhiều điều chưa biết.

"Nếu tình yêu đến nó sẽ đến, quan trọng là tập trung vào bản thân"

Thảo Trang cho hay bố mẹ không ai làm nghề truyền hình. Tuy nhiên, họ truyền cảm hứng để cô theo đuổi giấc mơ riêng của mình chứ không định hướng cụ thể. Đặc biệt, bố mẹ Thảo Trang chưa bao giờ so sánh cô với ai giúp cô tập trung vào con đường riêng. Cô coi mẹ như bạn thân nên có thể nói bất cứ điều gì. Thảo Trang cho rằng làm truyền hình phải có gia đình ủng hộ vì giờ giấc bất thường, thậm chí không về nhà nhiều ngày liên tiếp.

Hà Thảo Trang - BTV trẻ nhất Vietnam Today trên VTV là ai? - Ảnh 3.

Sở thích chính của Thảo Trang là vẽ màu nước và thường vẽ chú cún 13 tuổi của mình. Tuy nhiên, do quá bận rộn nên cô ít có thời gian cho thú vui này.

Trước đó, Thảo Trang rất thích tranh biện. Cô từng là tranh biện viên chuyên nghiệp khoảng 8 năm, tiếp xúc sớm với các vấn đề chính luận qua hình thức tranh biện các vấn đề trong nước và quốc tế.

Về chuyện tình cảm, Thảo Trang chia sẻ đây chưa phải điều quá quan trọng ở thời điểm hiện tại.

Nghệ sĩ là Đại tá quân đội vừa tái xuất lập tức gây sốt, khán giả quả quyết "từ bé chưa thấy ai đẹp trai như chú"Nghệ sĩ là Đại tá quân đội vừa tái xuất lập tức gây sốt, khán giả quả quyết 'từ bé chưa thấy ai đẹp trai như chú'

GĐXH - NSƯT Phạm Cường được mệnh danh là "nam thần" của điện ảnh phía Bắc thập niên 1990 đầu năm 2000, sự xuất hiện của anh trong phim "Lằn ranh" được đông đảo khán giả háo hức chờ đợi.

Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồĐức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồ

GĐXH - Tập 14 "Cách em 1 milimet" hé lộ sự trở về lần lượt của Biên, Đức và Bách mang đến hy vọng rằng đám bạn của "Đại bản doanh" ở làng Mây ngày nào sắp hội tụ.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Nghệ sĩ là Đại tá quân đội vừa tái xuất lập tức gây sốt, khán giả quả quyết 'từ bé chưa thấy ai đẹp trai như chú'

Nghệ sĩ là Đại tá quân đội vừa tái xuất lập tức gây sốt, khán giả quả quyết 'từ bé chưa thấy ai đẹp trai như chú'

Bằng buông súng không tự sát sau câu nói của vợ, Chủ tịch xã Thứ xin từ chức

Bằng buông súng không tự sát sau câu nói của vợ, Chủ tịch xã Thứ xin từ chức

Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồ

Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồ

Tối nay, Trọng Lân và Hoàng Long cùng xuất hiện trong vai trò mới

Tối nay, Trọng Lân và Hoàng Long cùng xuất hiện trong vai trò mới

Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'

Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'

Cùng chuyên mục

Cuộc sống sau 7 năm của nam rapper vụt sáng nhờ bản hit trăm triệu view

Cuộc sống sau 7 năm của nam rapper vụt sáng nhờ bản hit trăm triệu view

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

"Người âm phủ" - ca khúc từng làm mưa làm gió một thời đã đưa tên tuổi của rapper Osad trở nên nổi đình đám.

Nữ ca sĩ từng là Đại úy, U70 không con cái và sở hữu 2 tầng tòa nhà là ai?

Nữ ca sĩ từng là Đại úy, U70 không con cái và sở hữu 2 tầng tòa nhà là ai?

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

Đang là Đại úy quân đội, ca sĩ Hạ Châu xin xuất ngũ để theo đuổi sự nghiệp riêng. Tuổi U70, bà sống đủ đầy, không đau bệnh nhưng cô đơn vì người bạn đời duy nhất không còn tại thế.

Non bộ 'Cội nguồn' tôn vinh văn hóa dân tộc và vừa xác lập Kỷ lục Việt Nam

Non bộ 'Cội nguồn' tôn vinh văn hóa dân tộc và vừa xác lập Kỷ lục Việt Nam

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 15/10, tại Chu Gia Trang (xã Yên Xuân, TP Hà Nội), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho tác phẩm điêu khắc non bộ bằng gỗ lũa mang tên “Cội nguồn” – một sáng tạo độc bản của nghệ nhân Chu Gia Trác Mộc.

Gia đình có hai thế hệ NSND

Gia đình có hai thế hệ NSND

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

Giữa lúc sân khấu cải lương đối mặt thực trạng dần mai một, gia đình NSND Nguyễn Thanh Tùng bền bỉ giữ lửa nghề, ba thế hệ nỗ lực lan tỏa giá trị của bộ môn nghệ thuật truyền thống.

Liên hoan Chèo toàn quốc sẽ tổ chức ở Bắc Ninh - quê hương quan họ

Liên hoan Chèo toàn quốc sẽ tổ chức ở Bắc Ninh - quê hương quan họ

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

GĐXH - Liên hoan Chèo toàn quốc - 2025 sẽ diễn ra tại Bắc Ninh, quy tụ gần 900 nghệ sĩ với 21 vở diễn đặc sắc. Đây là cơ hội để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, cũng như quảng bá nghệ thuật chèo đến công chúng.

Hoa hậu H’Hen Niê: Làm mẹ giúp tôi hiểu được sự thiêng liêng của tình mẫu tử

Hoa hậu H’Hen Niê: Làm mẹ giúp tôi hiểu được sự thiêng liêng của tình mẫu tử

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Sau khi sinh con đầu lòng, hoa hậu H'Hen Niê nói cô biết ơn vì được làm mẹ và cảm nhận được sự thiêng liêng của tình mẫu tử.

Trần Tiến kể chuyện Trịnh Công Sơn, Văn Cao và Phạm Duy

Trần Tiến kể chuyện Trịnh Công Sơn, Văn Cao và Phạm Duy

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

Nhạc sĩ Trần Tiến là một trong bốn cây đại thụ của làng âm nhạc Việt Nam được vinh danh tại đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Ông xúc động khi nhắc kỷ niệm những ngày còn là ca sĩ nghèo, bôn ba từ Bắc chí Nam để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Chân dung người chồng đại gia đứng sau thành công của Phan Như Thảo

Chân dung người chồng đại gia đứng sau thành công của Phan Như Thảo

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

GĐXH - Phan Như Thảo mới đây lại gây sốt mạng xã hội khi khởi xướng và tổ chức chung kết giải thưởng phun xăm thẩm mỹ. Điều khán giả chú ý chính là sự đồng hành, yêu thương vợ của chồng cô, đại gia Đức An.

Á quân 'Học viện cải lương' đẹp trai, sinh năm 2000 chạy xe ôm mưu sinh

Á quân 'Học viện cải lương' đẹp trai, sinh năm 2000 chạy xe ôm mưu sinh

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Do hoàn cảnh khó khăn, diễn viên Lương Vĩ - Á quân "Học viện cải lương", giải Nhất "Ngôi sao miệt vườn" - chạy xe ôm kiếm sống.

'Người đàn ông trong bóng tối' tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời

'Người đàn ông trong bóng tối' tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Là vệ sĩ của ngôi sao nổi tiếng số 1 showbiz, Tùng Yuki chọn sống và làm nghề thầm lặng, nhiều năm tu tập và thậm chí đã chuẩn bị cho "chuyến đi" cuối cùng của cuộc đời.

Xem nhiều

'Người đàn ông trong bóng tối' tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời

'Người đàn ông trong bóng tối' tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời

Câu chuyện văn hóa

Là vệ sĩ của ngôi sao nổi tiếng số 1 showbiz, Tùng Yuki chọn sống và làm nghề thầm lặng, nhiều năm tu tập và thậm chí đã chuẩn bị cho "chuyến đi" cuối cùng của cuộc đời.

Nữ ca sĩ từng là Đại úy, U70 không con cái và sở hữu 2 tầng tòa nhà là ai?

Nữ ca sĩ từng là Đại úy, U70 không con cái và sở hữu 2 tầng tòa nhà là ai?

Câu chuyện văn hóa
Hoa hậu H’Hen Niê: Làm mẹ giúp tôi hiểu được sự thiêng liêng của tình mẫu tử

Hoa hậu H’Hen Niê: Làm mẹ giúp tôi hiểu được sự thiêng liêng của tình mẫu tử

Câu chuyện văn hóa
Gia đình có hai thế hệ NSND

Gia đình có hai thế hệ NSND

Câu chuyện văn hóa
Chân dung người chồng đại gia đứng sau thành công của Phan Như Thảo

Chân dung người chồng đại gia đứng sau thành công của Phan Như Thảo

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top