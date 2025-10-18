Cuộc sống sau 7 năm của nam rapper vụt sáng nhờ bản hit trăm triệu view

Năm 2018, ca khúc Người âm phủ của rapper Osad trở thành hiện tượng của âm nhạc Việt Nam. Chỉ sau vài ngày ra mắt, ca khúc nhanh chóng nhận về hàng triệu lượt nghe, lọt top 5 xu hướng tìm kiếm trên Youtube và phủ sóng khắp nơi trên mạng xã hội. Tính đến nay, Người âm phủ vượt qua mốc hơn 103 triệu lượt xem trên Youtube.

Thành công của ca khúc giúp tên tuổi Osad trở nên nổi tiếng. Anh nhanh chóng trở thành một trong những rapper được chú ý hàng đầu thời điểm đó. Tận dụng sức nóng của bản thân, anh lần lượt ra mắt các ca khúc Củ lạc, Em có thể, Ngày chờ tháng nhớ năm thương.

Osad từng có khoảng thời gian gần như "mất tích" trong thị trường âm nhạc. Nam nghệ sĩ nói rằng anh dành thời gian để học tập và rèn luyện khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc.

Osad nổi tiếng nhờ bản hit "Người âm phủ".

Sau 7 năm từ thành công của Người âm phủ, Osad mới tự tin cho ra mắt album đầu tay mang tên O_O gồm 15 ca khúc, kết hợp cùng nhà sản xuất âm nhạc Onionn. Các ca khúc trong album xoay quanh hành trình trưởng thành của Osad.

Anh muốn dùng chính câu chuyện âm nhạc của mình để gửi gắm lời nhắn nhủ đến những bạn trẻ đang theo đuổi đam mê.

“Tôi biết có rất nhiều người không đánh giá cao và cảm thấy tôi không có gì đặc biệt. Tôi muốn làm album này để chứng minh những điều đặc biệt có thể được tạo nên bởi những người bình thường", anh cho biết.

Osad trưởng thành sau 7 năm làm nghề.

Nói về áp lực sau thành công của Người âm phủ, Osad thừa nhận luôn có một trăn trở sợ khán giả nghĩ mình như "hiện tượng mạng, rapper ăn may khi chỉ nổi tiếng bằng một bài hát" . Chính điều đó khiến âm nhạc của anh bị gò bó và giới hạn bản thân.

Vì thế anh muốn chứng minh nếu bản thân có đủ quyết tâm, đam mê và kiên định với con đường mình đã chọn thì chắc chắn sẽ làm được.

Lần trở lại này, anh suy nghĩ thoáng hơn, làm nhạc thoải mái và biết cách "mặc kệ". Trong quá trình làm nghề và trưởng thành, Osad nhận ra khi mình nhìn mọi thứ theo góc độ nghệ thuật thì không có gì là sai hay đúng, đơn giản là cảm xúc của mình thế nào và khán giả đón nhận nó ra sao.

Theo OSAD, album đầu tay là cú đánh cược để bản thân anh bước ra khỏi vùng an toàn.

"Trong quá khứ cũng có những lần tôi làm nhạc mà kết quả không như mình mong muốn. Sau mỗi lần thất bại, tôi muốn đánh cược to hơn. Mình chưa thành công là vì làm chưa đủ tốt. Tôi đã dành hết mọi thứ mà mình có thể cho album từ công sức, thời gian đến tiền bạc.

Làm âm nhạc cũng như đánh cược vậy, trước khi ra bài thì mình không biết chắc nó có thành công hay không, mọi người sẽ phản ứng thế nào mà chỉ biết làm hết sức và hy vọng kết quả tốt sẽ đến”, anh khẳng định.