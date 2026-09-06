Thơm (Da LAB) cùng liên minh 'Quý Tử - Bềnh Bồng' giành chiến thắng

Trong tập 10 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" đã phát sóng, ở vòng đấu lần này, 6 Nhà sẽ không thi đấu độc lập mà được chia thành 3 Liên minh. Sau quá trình bàn bạc, cân nhắc và thuyết phục, 3 Liên minh chính thức được xác lập gồm: Liên minh 1: Nhà Mỹ Mãn và Nhà Nguyên Tố. Liên minh 2: Nhà Quý Tử và Nhà Bềnh Bồng. Liên minh 3: Nhà Hợp Lực và Nhà Rực Rỡ.

3 Liên minh cho Công diễn 4

Chủ đề chung của Công diễn 4 là "Đầu đội trời, chân đạp đất", gợi lên hình ảnh người đàn ông với ý chí mạnh mẽ, luôn giữ niềm tự hào và bản lĩnh trước những trách nhiệm của cuộc sống. Trong Công diễn 4, Vòng 1 là các ca khúc Vocal. Vòng 2 sẽ là các tiết mục X-Song, những sáng tác mới mang màu sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Kết thúc Công diễn 4, tổng điểm bình chọn của Liên minh nào cao nhất sẽ an toàn. Hai Liên minh còn lại sẽ nguy hiểm và đây là Công diễn có loại.

Mở màn cho Công diễn 4, Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ mang đến hành trình đi tìm ánh sáng qua ca khúc "Đi tìm lời ru Nữ thần Mặt Trời".

Tiết mục "Đi tìm lời ru Nữ thần Mặt trời".

Trên sân khấu, Thanh Duy, Đinh Mạnh Ninh, Trịnh Thăng Bình và Thái VG hóa thân thành những người canh giữ ánh sáng, cùng cất tiếng hát và thực hiện nghi lễ đánh thức Mặt Trời. Kết quả, Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ đạt được 2.580 điểm, được xem là điểm số cột mốc để so trực tiếp với các tiết mục tiếp sau đó.

Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng (Hoàng Tôn, Thơm DALAB, It’s Charles, Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu) mang đến câu chuyện về những chàng trai mang trong mình một bóng hình không thể nào quên qua tiết mục "Vùng xám".

Tiết mục "Vùng xám".

Trên sân khấu, "Vùng xám" được khắc họa như một làn sương mờ giữa đêm trăng tương tư, bao phủ lấy những tâm hồn đang mắc kẹt trong cảm xúc của chính mình. Trong phần công bố kết quả, "Vùng xám" đã vượt qua điểm số của "Đi tìm lời ru Nữ thần Mặt trời" qua đó đẩy cao kịch tính của Công diễn.

Với tiết mục thứ ba, Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn tái hiện lại câu chuyện về căn bệnh Alzheimer khi trình diễn ca khúc "Giọt buồn để lại". Đông Hùng, Hà An Huy, Cheng, Thuận Nguyễn và Toki Thành Thỏ hóa thân thành năm bản thể khác nhau, cùng đối diện với căn bệnh mất trí nhớ và dần quên đi cô gái mình từng yêu.

Tiết mục "Giọt buồn để lại".

Tập 10 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" khép lại với Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng giành được lợi thế khi sở hữu số điểm bình chọn cao nhất tại Vòng đấu 1. Tuy nhiên, đây chưa phải là kết quả cuối cùng.



Tập 10 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" cũng đã hé lộ bước sang Vòng đấu 2, các Liên minh sẽ thử sức với những ca khúc X-song được xây dựng xoay quanh ba chủ đề gắn với những hình tượng quen thuộc trong văn hóa Việt Nam: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Thánh Gióng và Thạch Sanh. Vòng đấu này mở ra không gian để các đội khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử và hình tượng dân gian theo cách mới mẻ, hiện đại hơn.

(Ảnh: BTC, VTV)

Phim AI dài tập 'Hậu Tây du ký' lên sóng khung giờ vàng truyền hình GĐXH - Bộ phim AI dài tập "Hậu Tây du ký" lên sóng khung giờ vàng của đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc).

Mới dọn ra tự lập, Minh sốc nặng vì dính cú lừa 5 triệu đồng GĐXH - Bị lừa mất hết tiền bạc, Minh vẫn cháy bỏng đam mê với trái bóng khi gia nhập đội bóng đá nữ của làng.



