Cuộc sống viên mãn của ca nương Kiều Anh và chồng gia thế

Thứ năm, 19:00 14/08/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kiều Anh cho biết cô luôn đồng hành và trân trọng từng khoảnh khắc bên ông xã Văn Quỳnh.

Mới đây, Kiều Anh chia sẻ loạt ảnh tình tứ cùng chồng nhân dịp kỷ niệm chặng đường 12 năm yêu thương. Cô tâm sự, cả hai đang háo hức chờ đón một "chương mới" của cuộc đời, nơi họ tiếp tục đồng hành, nâng niu và trân trọng nhau như thuở ban đầu. 

Ca nương Kiều Anh và chồng đại gia kỉ niệm 12 năm bên nhau - Ảnh 1.

Trong suốt 12 năm đồng hành bên nhau, ca nương Kiều Anh cho biết cô và ông xã Văn Quỳnh luôn đặt sự tôn trọng và gắn bó lên hàng đầu.

"Khó có khái niệm một tình yêu hoàn hảo, vì không có thước đo nào giống nhau. Nhưng vẫn có cách hoàn hảo hóa tình yêu mình đang có, theo kim chỉ nam mà mỗi người tự đúc kết qua từng ngày, tháng, năm. Nhìn lại cả chặng hành trình, thấy mình đã yêu thương hết mực, tôn trọng hết sức, gắn bó hết lòng... thế là đủ hạnh phúc rồi", Kiều Anh chia sẻ.

Ca nương Kiều Anh và chồng đại gia kỉ niệm 12 năm bên nhau - Ảnh 2.

Kiều Anh được chồng cưng chiều như "em bé".

Bài đăng của cô nhanh chóng nhận về hơn 2.000 lượt tương tác cùng hàng trăm lời chúc mừng từ khán giả và bạn bè: "Quá đỉnh, chúc mừng hai vợ chồng và cả gia đình", "Xin vía hạnh phúc như anh chị", "Tổng tài và cô vợ trong truyền thuyết",...

Ca nương Kiều Anh và chồng đại gia kỉ niệm 12 năm bên nhau - Ảnh 3.

Văn Quỳnh từng cho biết từ khi kết hôn, Kiều Anh điềm đạm hơn.

Trong một bài phỏng vấn, Văn Quỳnh từng cho biết từ khi kết hôn, Kiều Anh điềm đạm hơn, bớt nóng nảy. 'Khi không đi diễn, cô ấy nấu nướng, chăm sóc các con. Kiều Anh hay gọi điện hỏi han, chăm sóc mỗi khi thấy tôi mệt mỏi khi đi làm về', Văn Quỳnh cho biết.

Nhớ lại hành trình đã qua, Kiều Anh cho biết vợ chồng cô không ít lần đối mặt với những "ván cờ hóc búa" của cuộc sống. Điều quý giá nhất, theo cô, không nằm ở số lần chiến thắng, mà ở chỗ cả hai chưa bao giờ đổi phe, luôn cùng nhau vượt qua mọi sóng gió.

Kiều Anh và Văn Quỳnh quen biết nhau hai năm trước khi kết hôn vào năm 2015. Hiện tại, họ có hai con chung: Soup (sinh năm 2017) và Tomyum (2020). 

Ca nương Kiều Anh và chồng đại gia kỉ niệm 12 năm bên nhau - Ảnh 4.

2 con trai đáng yêu của Kiều Anh và Văn Quỳnh.

Nữ ca sĩ tên đầy đủ là Nguyễn Kiều Anh sinh năm 1994 tại Hà Nội, xuất thân trong gia đình có bảy đời theo nghiệp ca trù. Từ năm 10 tuổi, cô đã cùng gia đình lưu diễn tại nhiều quốc gia như Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Trung Quốc... Năm 2013, cô giành ngôi á quân Vietnam's Got Talent và sau đó tham gia Giọng hát Việt 2015, được đông đảo khán giả yêu mến.

Sau một thời gian im ắng, Kiều Anh tái xuất khi góp mặt trong chương trình "Chị đẹp đạp gió 2024". Trong suốt quá trình ghi hình, cô nhận được sự ủng hộ, chăm sóc tận tình từ chồng.

Ca nương Kiều Anh và chồng đại gia kỉ niệm 12 năm bên nhau - Ảnh 5.

Người đẹp luôn được chồng đứng sau ủng hộ.

Văn Quỳnh không chỉ sắp xếp thời gian tham dự các sự kiện quan trọng của vợ mà còn bất ngờ xuất hiện khi cô gặp chấn thương. Nữ ca sĩ tiết lộ, chồng cô là "fan cuồng" của vợ, luôn khen ngợi mọi phần trình diễn, thậm chí dành hàng giờ xem đi xem lại một video chỉ vài phút, rồi gửi cho cả bạn bè, người thân và "huy động" mọi người khen cùng.

Ca nương Kiều Anh và chồng đại gia kỉ niệm 12 năm bên nhau - Ảnh 6.

Kiều Anh và Văn Quỳnh đã có 12 năm bên nhau.

Được biết chồng cô - Văn Quỳnh sinh năm 1992, cao 1m87, từng du học Mỹ. Anh là cháu của cố giáo sư Văn Như Cương, con trai nhà giáo Văn Thùy Dương - Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), hiện làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

Hiện tại, gia đình Kiều Anh sống trong căn hộ cao cấp rộng hơn 300m² tại Hà Nội, được trang bị nội thất xa xỉ như tủ lạnh 500 triệu đồng, máy lọc nước 200 triệu đồng, bếp gần 200 triệu đồng… 

Ca nương Kiều Anh và chồng đại gia kỉ niệm 12 năm bên nhau - Ảnh 7.

Kiều Anh thường xuyên được ông xã đưa đi du lịch khắp trong ngoài nước.

Nữ ca sĩ còn được chồng đưa đi du lịch, chơi golf, tặng đồ hiệu đắt đỏ, và trong vòng một năm, cô đã tậu liên tiếp hai chiếc xe thuộc thương hiệu Porsche.

An Trần
