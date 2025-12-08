Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Vợ chồng Đặng Thu Thảo xuất hiện với visual cực đỉnh
GĐXH - Vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã xuất hiện trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vào tối 7/12 sau một thời gian cô kín tiếng trên MXH.
Đặng Thu Thảo thời gian qua đã rất kín tiếng trên MXH, cô không chia sẻ thông tin hay bất cứ hình ảnh nào trên Facebook. Bất ngờ tối 7/12, Hoa hậu Viêt Nam 2012 xuất hiện trong đám cưới của Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.
Đặng Thu Thảo xách túi Dior sang chảnh đi đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cùng chồng.
Cụ thể, trong tiệc tối của hôn lễ long trọng, Đăng Thu Thảo xuất hiện cùng ông xã Trung Tín với nhan sắc cuốn hút. Cô chọn cho mình một thiết kế váy hồng nhẹ nhàng với phom dáng thanh lịch. Bộ lễ phục cao cấp này với chất liệu mềm mại đã tôn lên thân hình mảnh mai đặc trưng của cô. Gam hồng pastel kết hợp lối trang điểm trong veo khiến Đặng Thu Thảo xinh đẹp như nàng thơ.
Được biết, dù đã là mẹ của hai thiên thần nhỏ, nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam 2012 vẫn khiến người nhìn không thể rời mắt. Gương mặt rạng rỡ, làn da sáng mịn, nụ cười ngọt ngào cùng thần thái "tiên tử" giúp cô nổi bật giữa dàn khách mời toàn nhân vật đình đám. Nhan sắc này, khí chất này, xứng đáng tuyệt đối với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" mà công chúng đã ưu ái đặt cho cô. Sự thanh lịch, sang trọng và vẻ đẹp thuần khiết của Đặng Thu Thảo luôn khiến cô trở thành biểu tượng nhan sắc khó ai thay thế.
Thời gian qua, Hoa hậu Đăng Thu Thảo không còn xuất hiện ở các sự kiện của Vbiz nhưng người đẹp vẫn được khán giả nhớ đến.
Dù lấy chồng giàu sang, điển trai và gia thế hoành tráng nhưng Đặng Thu Thảo lại thể hiện sự khiêm tốn. Vì vậy, giành vương miện đã 13 năm nhưng nhờ sự chỉn chu giữ gìn hình ảnh nên tên tuổi của Hoa hậu Việt Nam 2012 vẫn đẹp trong mắt công chúng.
Suốt 8 năm hôn nhân, Đặng Thu Thảo và Trung Tín vẫn giữ hạnh phúc mặn nồng. Mỗi khi có thời gian, cả gia đình lại dành thời gian du lịch. Vào những dịp đặc biệt, cả hai không quên gửi lời yêu thương cho một nửa.
Ngoài chăm lo gia đình, Đặng Thu Thảo hỗ trợ ông xã trong công việc, quảng bá những dự án mới của chồng. Người đẹp từng chia sẻ bức ảnh cùng ông xã và nói vui đây là "sếp và trợ lý".
Đặng Thu Thảo cũng từng công khai gọi chồng là “người đặc biệt nhất của đời em”. Cô còn có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng, được mẹ chồng yêu thương như con ruột.
Dù làm dâu gia đình hào môn, Đặng Thu Thảo vẫn giữ lối sống giản dị, không phô trương. Người đẹp chọn cuộc sống đời thường đơn giản, không khoe nhà, xe sang hay những đồ hiệu đắt tiền.
Bận rộn nhưng cả cô và chồng luôn ưu tiên việc dành thời gian bên cạnh các con. Hình ảnh của gia đình nhỏ được người đẹp thi thoảng chia sẻ trên trang cá nhân.
Hoa hậu từng cho biết mỗi ngày trôi qua, vợ chồng cô đều cảm thấy may mắn vì có những đứa con đáng yêu bên cạnh. Các con trở thành động lực để Đặng Thu Thảo và ông xã cố gắng nhiều hơn trong tương lai.
Bên cạnh đó, Hoa hậu Việt Nam 2012 của hiện tại còn tập trung vào việc phát triển công việc cá nhân. Thay vì ở nhà chăm chồng chăm con làm bà nội trợ thì ngay sau khi sinh người đẹp đã quay trở lại với công việc. Dù thỉnh thoảng mới xuất hiện trên báo chí nhưng Hoa hậu Thu Thảo vẫn giữ được sức nóng và cô vẫn kiếm tiền bằng việc làm đại diện cho nhiều sản phẩm.
Ngoài công việc ổn định, một người chồng tốt, Đặng Thu Thảo còn có 3 thiên thần nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn. Đặng Thu Thảo đã ở tuổi 35 nhưng dấu vết thời gian dường như không ảnh hưởng gì đến nhan sắc của người đẹp. Điều này chứng minh câu nói "thần dược nhan sắc cho người phụ nữ là một gia đình viên mãn" đúng với Hoa hậu Việt Nam 2012.
