Hai tác phẩm sơn mài được bán gần 4 tỷ đồng của họa sĩ Chu Nhật Quang có gì đặc biệt?
GĐXH - Họa sĩ Chu Nhật Quang gây bất ngờ khi bán thành công hai tác phẩm sơn mài trị giá gần 4 tỷ đồng và được Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam".
Mới đây, Hội Mỹ thuật Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức sự kiện ra mắt Không gian nghệ thuật đương đại "Chu Nhật Quang - Vóc thu". Phát biểu tại sự kiện, họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khẳng định "Vóc thu" cho thấy một Chu Nhật Quang can đảm, tự tin và có cá tính nghệ thuật rõ nét dù anh thuộc thế hệ 9X.
Cũng tại sự kiện, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam cho họa sĩ Chu Nhật Quang, đồng thời công bố quyết định kết nạp đặc cách anh vào Hội Mỹ thuật Việt Nam, ghi nhận những đóng góp nổi bật của hoạ sĩ đối với nghệ thuật nước nhà.
Trong khuôn khổ chương trình, sự kiện nhượng quyền sử dụng tranh cho các đơn vị đối tác đã diễn ra với kết quả gây chú ý: 2 bức sơn mài của Chu Nhật Quang mang tên "Linh" và "Tĩnh Hương" được mua lại với giá gần 4 tỷ đồng.
Bức sơn mài "Linh" - tái hiện không gian linh thiêng với rồng Việt hiển linh và những con thuyền đêm, được Chu Nhật Quang thực hiện trong hơn 8 tháng. Tác phẩm được bán với giá 1 tỷ đồng, thuộc về ông Đỗ Tuấn Anh - một người làm về công nghệ.
Tác phẩm "Tĩnh Hương" được họa sĩ Chu Nhật Quang hoàn thành trong hơn 2 năm, được biết riêng phần vóc làm trong 3 tháng. Tác phẩm sơn mài này được bán với giá 100.000 USD (2,6 tỷ đồng) đã thuộc về ông Nguyễn Quốc Hưng. Ông cho biết bức tranh chinh phục mình ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bởi sự tĩnh lặng và thuần khiết mà tác phẩm tỏa ra.
Vui mừng khi hai tác phẩm Linh và Tĩnh hương được đón nhận nhưng Chu Nhật Quang cho biết điều quý giá hơn nằm ở sự đồng hành của những người ủng hộ nghệ thuật chân chính: "Giá trị không nằm ở con số. Điều quan trọng là tinh thần Việt Nam được lan tỏa".
Tác phẩm "Tĩnh Hương"
Họa sĩ Chu Nhật Quang cũng đồng thời cho rằng, người mua bị thuyết phục bởi tinh thần Việt đậm đặc, tính triết lý và kỹ thuật sơn mài truyền thống kết hợp công nghệ hiện đại mà anh theo đuổi.
Xuất thân từ gia đình có 3 thế hệ làm nghề, gắn bó với sơn mài hơn 25 năm, Chu Nhật Quang coi đây là một chất liệu vừa bí ẩn vừa khó tính nhưng tuyệt đẹp. Anh cho biết thị trường quốc tế đặc biệt thích sơn mài Việt vì sự độc bản và thủ công tinh xảo.
Đáng chú ý, toàn bộ số tiền bán tranh được anh dành cho các dự án nghệ thuật cống hiến, chương trình hỗ trợ trẻ tự kỷ và dự án AI nhận diện sớm tự kỷ do gia đình triển khai.
